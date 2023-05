Keer op keer sneuvelt een westers taboe in de oorlog in Oekraïne. Straks ook het laatste?

De zenuwachtigheid over het Oekraïense tegenoffensief groeit dag na dag. Wat speelt er op dit moment in Oekraïne en Rusland? Journalist Tommy Thijs volgt voor De Morgen de oorlog in Oekraïne op de voet. Hij praat u bij in deze nieuwe wekelijkse Oekraïne Update.

Nadat langeafstandsraketten uit het westen maandenlang als een te groot risico op Russische escalatie werden gezien, bevestigde de Britse minister van Defensie Ben Wallace donderdag dat zijn land Storm Shadow-raketten levert, na eerdere geruchten daarover. Met een vuurbereik van liefst 250 kilometer valt te verwachten dat de raketten binnenkort een erg belangrijke schakel zullen vormen in het Oekraïense tegenoffensief.

Met de Storm Shadow-raketten is opnieuw een taboe in de westerse wapenleveringen gesneuveld. Het scenario is daarbij opvallend genoeg telkens hetzelfde: Oekraïne vraagt een bepaald type wapen, het Westen treuzelt en zegt dat dat niet kan wegens het vermeende risico op escalatie door Russisch president Vladimir Poetin, en hapt na enkele maanden dan toch toe. Zo ging het vorig jaar ook al met de Himars-raketsystemen, later met de moderne westerse gevechtstanks, en nu ook met de langeafstandsraketten.

Vraag is of de komende maanden dezelfde weg bewandeld zal worden met het laatste wapensysteem dat Oekraïne maar al te graag wil ontvangen, en waar voorlopig nog een hardnekkige huiverigheid voor bestaat: westerse gevechtsvliegtuigen zoals de F-16. De kans lijkt in elk geval groot.

“Een voor een zijn de wapensystemen die als escalerend werden beschouwd nu toch geleverd, zonder negatieve gevolgen”, schrijft ook historicus Timothy Snyder. “Maar de kosten van vertraging zijn zichtbaar in de Oekraïense gebieden die Rusland nog steeds controleert: de dodenkuilen, de martelkamers en de lege huizen van ontvoerde kinderen. Aan beide kanten zijn tienduizenden soldaten onnodig omgekomen.”

New York Times-columnist Thomas Friedman van zijn kant waarschuwt wel: “Poetin heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin hij niet kan winnen, niet kan verliezen en niet kan stoppen. Het is onmogelijk in zijn hoofd te kruipen en zijn volgende zet te voorspellen, maar ik ben alvast bezorgd.”

Rusland herdacht dinsdag, zoals elk jaar op 9 mei, de overwinning van het Rode Leger op nazi-Duitsland in 1945. “Er is opnieuw een echte oorlog ontketend tegen het moederland”, haalde Poetin er uit naar het Westen. Terwijl Rusland volgens hem een “vreedzame toekomst” wil, zaait het Westen “haat en russofobie”.

Toch viel niet die nogal voorspelbare tirade op, maar wel de afwezigheid van de tanks en pantservoertuigen tijdens de traditionele parade over het Rode Plein. Slechts één T34-tank uit de Tweede Wereldoorlog voerde de fors afgeslankte parade aan, en uit vrees voor Oekraïense aanvallen werd het luchtdefilé zelfs helemaal geschrapt.

Veel reden om te vieren lijkt Rusland ook niet te hebben. De Oekraïense luchtafweer haalt steeds meer Russische drones - en nu ook zelfs Ruslands mirakelraket - uit de lucht, het winteroffensief is volledig mislukt, met nog eens tienduizenden omgekomen soldaten als enige resultaat, en de interne ruzies tussen het Wagner-huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin en het ministerie van Defensie lijken nu helemaal in een open oorlog te zijn ontaard.

De hele week haalde Prigozjin uit naar minister van Defensie Sergej Sjojgoe en stafchef Valeri Gerasimov. Zij zouden hem bewust van munitie onthouden, terwijl hij met zijn huurlingen het vuile werk mag opknappen in Bachmoet, waar ze dag na dag zware verliezen lijden in hun pogingen verder op te rukken in het centrum. Dat de reguliere Russische troepen dan ook nog eens voor het eerst in maanden terreinverlies leden op de flanken van de frontstad, versterkte Prigozjin nog in zijn tirades.

Terwijl behalve de Britten ook andere landen deze week met nieuwe hulp over de brug kwamen - België kondigde vrijdag opnieuw voor 92 miljoen euro steun aan, Duitsland zaterdag voor zelfs 2,7 miljard - groeit ondertussen de zenuwachtigheid over het Oekraïense tegenoffensief dag na dag. Of dat offensief nu trouwens al begonnen is of niet, lijkt eerder een kwestie van semantiek dan wat anders: de voorbereidingen erop, met aanvallen op Russische oliedepots en andere logistieke centra, zijn volop bezig. De ‘isolatiefase’, zo noemde kolonel Kris Quanten die voorbereidingen onlangs in onze podcast ‘Duidelijk’.

Rusland voert momenteel bovendien grootschalige verplichte ‘evacuaties’ uit in Zaporizja, wat erop wijst dat het binnen onafzienbare tijd dus wel degelijk rekening houdt met Oekraïense doorbraken.

De Oekraïense president Zelensky was deze week op bezoek bij paus Franciscus in Rome. Beeld Photo News

De verwachtingen voor het offensief zijn dan ook hooggespannen, in het Westen soms hoger dan in Oekraïne zelf. Terwijl Poetin op een lange oorlog rekent, lijkt het soms alsof Oekraïne nog maar één kans krijgt. “In landen die onze partners en vrienden zijn, worden de verwachtingen met betrekking tot het tegenoffensief overschat”, waarschuwt minister van Defensie Oleksiy Reznikov. “Dat is mijn grootste zorg.”

Ook president Zelensky, vandaag op bezoek in Duitsland, waarschuwde donderdag voor al te overspannen verwachtingen en zei dat er nog wat geduld nodig is vooraleer het grote offensief kan starten. “We kunnen vooruit en zouden successen kunnen boeken, maar we zouden veel mensen verliezen. Ik vind dat onaanvaardbaar. We moeten dus wachten. Ons land heeft meer tijd nodig”, zo klonk het.

Al kunnen die uitspraken natuurlijk óók weer deel zijn van de misleiding en psychologische oorlogsvoering.

Ook deze artikels schreven we deze week over de oorlog in Oekraïne:

Het Russische voordeel op het gebied van troepenaantallen en vuurkracht blijft groot. Een van de manieren waarop Oekraïense manschappen tegenwicht trachten te bieden aan het Russische numerieke voordeel is goedkope drones ombouwen tot dodelijke wapens.

Oekraïne krijgt veel westerse wapens. Maar het overgrote deel van het wapentuig van het leger is nog altijd van Sovjetmakelij. Hoe zorg ervoor je dat houwitsers en tanks blijven schieten als onderdelen en munitie niet in Rusland kunnen worden gekocht?

De Russische legerleiding heeft zich ten doel gesteld voor het eind van dit jaar de strijdkrachten uit te breiden met ten minste 400.000 beroepsmilitairen, of ‘kontraktniki’, met het oog op de strijd in Oekraïne en de toetreding van Finland en straks Zweden tot de NAVO. De campagne is sinds enkele weken in volle gang, zowel in Moskou als in andere Russische regio’s. En dat is nodig, want het Russische leger piept en kraakt.

“Steeds moeilijker te voorspellen en mogelijk gevaarlijk”, zo noemt de atoomwaakhond van de VN de situatie rond de kerncentrale van Zaporizja. Door het dreigende Oekraïense lenteoffensief houdt de wereld - opnieuw - zijn adem in.

Zelensky plooit niet, Poetin evenmin. Kan iemand deze oorlog nog winnen? Geopolitiek analist Sven Biscop (47) werpt zijn licht op het slagveld in Oekraïne. En op de rest van de wereld. “In de geopolitiek moet je emoties aan de kant kunnen zetten.”