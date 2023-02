‘Je schakelt ze uit en ze blijven komen en komen’: de eerste fasen van het Russische offensief zijn al begonnen

De oorlog wordt heviger aan het oostfront. Artsen proberen de toevloed van gruwelijke verwondingen bij te houden, soldaten maken zich zorgen over nieuwe golven Russische dienstplichtigen. ‘Het is bijzonder moeilijk als je 50 man hebt en zij 300.’

In een klein dorpje in het oosten van Oekraïne, in het epicentrum van de volgende fase van de oorlog, peilt Ljoedmila Degtjarjova de Russische opmars door te luisteren naar het gebulder van vallende artilleriegranaten. Het worden er steeds meer. En ze komen steeds vaker, nu de Russische troepen zich een weg naar voren banen. “Je zou het vuurwerk hier moeten zien”, zegt de 61-jarige Degtjarjova terwijl aan alle kanten de gierende geluiden van artillerie klinken. “Het lijkt wel nieuwjaar.”

Het Russische leger bereidt zich voor op een nieuw offensief dat binnenkort Degtjarjova’s dorp Nevske zou kunnen opslokken en misschien nog veel meer in de Donbas-regio. Maar de gevolgen van de versterkte Russische aanval zijn nu al voelbaar in de steden en dorpen langs het honderden kilometers lange, golvende oostelijke front.

Nog voordat Rusland het grootste deel van zijn ongeveer 200.000 pas gemobiliseerde soldaten heeft ingezet, klagen uitgeputte Oekraïense troepen al dat ze in de minderheid en onderbewapend zijn. En artsen in ziekenhuizen spreken van toenemende verliezen, terwijl ze hun uiterste best doen om soldaten met gruwelijke verwondingen te verzorgen.

De burgers die in de weg staan van de geplande Russische opmars staan opnieuw voor de moeilijke beslissing: vertrekken of blijven en het komende onheil afwachten. Dit gebied in de noordelijke Donbas is een van de laatste die bevrijd werden tijdens een Oekraïens blitzoffensief afgelopen herfst. Dat gaf de plaatselijke bewoners de hoop dat hun maandenlange lijden voorbij was.

Maar de oorlog is terug. Twee weken geleden landde een Russische granaat in de tuin van Degtjarjova en toen zij in het weekend over haar toekomst nadacht, smeulden de resten van haar schuur nog steeds. Ze moet zorgen voor konijnen, eenden en drie drachtige koeien. Een kip, waarvan de veren tijdens de recente aanval gedeeltelijk zijn afgebrand, ligt te herstellen op een bed van hooi, met zijn gewonde poot in zelfgemaakt gips.

Als de Russen terugkomen, zegt Degtjarjova bedroefd, zal ze moeten vluchten: “Ik ben begonnen mijn spullen te pakken. De soldaten zullen me rugdekking geven en ik zal vertrekken. Ik laat mijn koeien buiten en ga weg. Ik wil niet meer terug.”

Ernstige zorgen

Wanneer en waar het nieuwe offensief écht zal beginnen is nog onduidelijk, maar Oekraïense functionarissen maken zich ernstige zorgen. Het Oekraïense leger trotseerde voor de oorlog de sombere verwachtingen, verijdelde de eerste pogingen van Rusland om de hoofdstad Kiev in te nemen en dreef uiteindelijk de Russische troepen terug in het noordoosten en zuiden. Maar het Russische leger blijft komen. Op dit moment beëindigen de nieuwe gemobiliseerde troepen hun training en gaan ze het veld in; het gaat om evenveel soldaten als bij de eerste invasie vorig jaar.

Ze kunnen al over twee weken klaar zijn om te vechten, aldus Serhij Haidai, de gouverneur van de regio Loehansk, waar Nevske onder valt. Dat is veel eerder dan de nieuwe westerse wapens, waaronder tanks en zware gepantserde gevechtsvoertuigen, naar verwachting in Oekraïne zullen aankomen. “Het zijn er zo veel”, zegt Haidai over de nieuwe rekruten. “Dit zijn geen professionele soldaten, maar het zijn toch 200.000 mensen die in onze richting schieten.”

De lichamen van gesneuvelde Oekraïense soldaten in een mortuarium in de Donbas-regio. Beeld NYT

Rusland zal naar verwachting hard toeslaan, op zoek naar een ommekeer na bijna een jaar van opeenvolgende mislukkingen. Hoewel een nieuwe aanval op Kiev nu onwaarschijnlijk wordt geacht, zullen de Russische troepen wellicht proberen gebieden terug te winnen die ze de afgelopen herfst zijn kwijtgeraakt. Ook zullen ze de volledige controle over de Donbas proberen te krijgen, een belangrijke doelstelling van de Russische president Poetin.

Militaire analisten zeggen dat een waarschijnlijk scenario is dat de Russische troepen vanuit het noorden naar beneden en vanuit het zuiden in een boog naar boven zullen trekken, waardoor een grote klauw ontstaat die de Oekraïense aanvoerlijnen naar het oosten en het westen afsnijdt. Dat zou betekenen dat dorpen als Nevske in het directe pad van de vermoedelijke Russische opmars liggen.

Voor de lokale bevolking zou dat een ramp zijn. Hier aan de rand van het Oekraïense offensief hebben de mensen nog niet in dezelfde mate de vruchten van de bevrijding kunnen plukken als de Oekraïners verder naar het westen. Er is nog steeds geen stroom of water en de gevechten zijn nooit opgehouden. Velden met zwarte zonnebloemen zijn bezaaid met besneeuwde kraters. Het gebied ligt bezaaid met uitgebrande tanks en niet-geëxplodeerde munitie en mijnen die regelmatig vee doden. Als je door het gebied reist, kom je af en toe bevroren lichamen of botten van zulke onfortuinlijke dieren tegen.

In Makijivka, even ten noorden van Nevske, zijn vijf van Roeslan Vasiltsjenko’s koeien gedood en de overgebleven koeien zaten onlangs ineengedoken in een kleine schuur die was bezaaid met granaatscherven. Er staat een verbrande tank in zijn tuin en twee vernielde auto’s op zijn binnenplaats. Hij zegt dat hij verwacht dat het snel veel erger zal worden. Vasiltsjenko: “De afgelopen dagen zijn de soldaten langsgekomen om ons te vertellen dat we onze huizen niet mogen verlaten.”

Numeriek overwicht

De eerste fasen van het Russische offensief zijn al begonnen. Oekraïense troepen zeggen dat Bachmoet, een oostelijke Oekraïense stad die Russische troepen sinds de zomer proberen in te nemen, waarschijnlijk binnenkort zal vallen. Elders rukken Russische troepen in kleine groepen op en onderzoeken de frontlinies op zoek naar Oekraïense zwakheden. De inspanningen belasten nu al het Oekraïense leger, dat uitgeput is door bijna een jaar van zware gevechten.

De troepen zeggen dat ze wel tanks en artillerie hebben, maar niet genoeg, en dat ze veel minder munitie hebben dan de tegenstander. De Russische strijdkrachten zijn ook begonnen met het inzetten van geavanceerdere wapens, zoals de T-90-tank, die is uitgerust met technologie die de richtsystemen van antitankwapens zoals de Javelins van Amerikaanse makelij kan detecteren. Hun effectiviteit wordt daardoor beperkt.

Maar meestal komt de uitdaging neer op het trotseren van het Russische numerieke overwicht. “Het is bijzonder moeilijk als je 50 man hebt en zij 300", vertelt Pavlo, een 35-jarige infanteriesoldaat die in de buurt van Bachmoet in zijn oog werd geraakt door een scherf van een raketgranaat. “Je schakelt ze uit en ze blijven komen en komen. Het zijn er zo veel.”

De verliezen onder de Oekraïense troepen zijn groot. Troepen van een vrijwilligerscontingent genaamd de Karpatische Sich dat zich nabij Nevske bevindt, zeggen dat de afgelopen weken ongeveer 30 strijders van hun groep zijn omgekomen. Soldaten zeggen, slechts gedeeltelijk schertsend, dat zo ongeveer iedereen een hersenschudding heeft. “Het is winter en de posities zijn open; je kunt je nergens verbergen”, aldus een soldaat van de eenheid met de roepnaam Roesin.

Doelbewuste strategie

In een frontlinieziekenhuis in de Donbas ligt het mortuarium vol met lichamen van Oekraïense soldaten in witte plastic zakken. In een ander ziekenhuis liggen in de gangen brancards met gewonde soldaten, bedekt met thermische dekens van goudfolie. Bijna de hele dag door komt er een gestage stroom ambulances van het front.

Een militair chirurg in dat ziekenhuis, de 36-jarige Miroslav Doebenko, bladert door foto’s van soldaten met gruwelijke verwondingen: een onderkaak die eraf geschoten is, een gezicht waarvan de helft ontbreekt. Op een keer werd er een soldaat met spoed binnengebracht wiens keel van het ene tot het andere oor opengesneden was. Doebenko kon de schade snel herstellen en de soldaat overleefde het. “In het burgerleven weet je dat hoe verschrikkelijk je dienst ook is, hij vroeg of laat eindigt”, zegt Doebenko. “Hier weet je nooit wanneer het gedaan is.”

Pavlo, een Oekraïense soldaat die door een raketgranaat aan zijn oog is gewond geraakt. Beeld NYT

Niet alleen de toestroom van soldaten overspoelt artsen; ook burgers zijn vaak het slachtoffer van Russische aanvallen. Volgens Andrij Drobnitski, een 27-jarige militair arts, maakt dit deel uit van een doelbewuste strategie om de militaire ziekenhuizen van Oekraïne te overweldigen. Vorige week werd een gepensioneerde gevangenisbewaker met spoed opgenomen in het militaire ziekenhuis waar Drobnitski is gestationeerd omdat zijn hand was verbrijzeld door een mortiergranaat die ontplofte toen hij brandhout aan het sprokkelen was. Drobnitski hielp bij het aan elkaar naaien van zijn hand en redde waarschijnlijk zijn wijsvinger. “Als er veel slachtoffers zijn, worden we door hen afgeleid”, zegt hij. “Je kunt ze gewoon niet in de steek laten, toch?”

Grotere verliezen

Of Rusland in staat zal zijn om zijn numerieke overwicht te verzilveren is een open vraag. Rusland lijdt volgens Oekraïense en westerse evaluaties veel grotere verliezen. Amerikaanse functionarissen schatten het aantal gewonde en gesneuvelde Russische troepen nu op bijna 200.000, een verbazingwekkend aantal slachtoffers.

In zijn slaapplaats op een basis bij Bachmoet haalt een soldaat met de roepnaam Badger een stoffen zak tevoorschijn en dumpt de inhoud ervan op een bed. Er zit een half dozijn messen in, waarvan één met een handvat gemaakt van de hoef van een hert. Het zijn trofeeën die hij zegt te hebben van dode Russische soldaten. “Wij hebben ook verliezen, maar die van hen zijn enorm”, aldus Badger. “We hebben ze allemaal in groten getale afgemaakt.”

Terug bij Nevske zeggen soldaten van de Karpatische Sich dat ze voorlopig genoeg munitie hebben om het vol te houden. Een soldaat met de roepnaam Diesel toont op zijn telefoon video’s van de lichamen van Russische soldaten die hij heeft gedood toen ze te dichtbij kwamen. Zoals sinds het begin van de oorlog blijven de Russen domme fouten maken, zegt hij. Van een dode officier, zegt Diesel, nam hij een tabletcomputer af zonder toegangscode waarop de coördinaten van al hun mijnen en sluipschutters stonden.

In een video die hij van het front opnam, nadert Diesel een lichaam dat in de sneeuw ligt, zijn geweerloop gericht op het hoofd van de Rus. “Hallo”, fluistert hij nadat hij heeft vastgesteld dat de man dood is. “Heb je goed geslapen?”