‘Je hebt maar 3 seconden om op de grond te duiken als de Russen aanvallen’: 9 belangrijke artikels over de oorlog in Oekraïne van deze week

Wat gebeurde er deze week in de oorlog in Oekraïne? Met dit overzicht van 11 artikels bent u opnieuw helemaal mee.

De reguliere Oekraïne Update verschijnt wegens vakantie deze week in verkorte vorm. In de plaats daarvan krijgt u een overzicht van de belangrijkste artikels over het thema.

Het is een tactiek uit de Eerste Wereldoorlog, kost niet veel en werkt nog altijd. Behalve met dure luchtverdedigingssystemen worden vijandelijke drones en raketten in Oekraïne ook met machinegeweren en kalasjnikovs uit de lucht geschoten. “Het blijft een kat-en-muisspel.”

Een lid van de mobiele luchtverdedigingstroepen speurt met een lichtbundel het luchtruim boven Kiev af. ‘De Russische Shahed-drones zijn slimmer geworden. Ze kunnen nu beter manoeuvreren.’ Beeld Vincent Haiges

De parallellen tussen de oorlog die vandaag in Oekraïne woedt en de Tweede Wereldoorlog zijn vaak erg verregaand. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen tussen de gevechten die sinds vorig jaar plaatsvinden en die in de jaren 40 van de vorige eeuw.

Oleksandr Sjkalikov, een Oekraïense tankbestuurder, klautert over het landschap dat tevoorschijn gekomen is na de vernietiging van de Kachovka-dam in de regio Zaporizja. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Terwijl Oekraïne en Rusland elkaar beschuldigen van een aanvalsplan op de kerncentrale van Zaporizja, blijft de situatie gespannen voor de inwoners van de nabijgelegen stad Nikopol. “We hebben onze gasmaskers klaargelegd.”

Inwoners van Nikopol komen bidons vullen met water. Beeld Vincent Haiges

Nu Russische miljoenen en miljarden niet meer welkom zijn in Londen of Monaco, wijken oligarchen uit naar de Verenigde Arabische Emiraten. Zo ook Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, die in Dubai bankiert. Hoe komt het oliestaatje aan deze sleutelpositie op het wereldtoneel?

Glimmende wolkenkrabbers in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Beeld REUTERS

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Unie de tegoeden van bijna 1.800 Russische personen en instellingen bevroren. Ook de bewegingsruimte van de oligarchen en Poetin-aanhangers is beperkt: in principe mogen ze niet meer vrij door Europa reizen. Zo’n veertig gefortuneerden vechten die beslissing aan, in de helft van de gevallen met de bijstand van Brusselse advocaten. We spraken met drie van hen, onder wie Thierry Bontinck, die Roman Abramovitsj verdedigt.

Paul Lefebvre Thierry Bontinck. Beeld Saskia Vanderstichele

Ondanks alle westerse steun weet het Oekraïense leger slechts meter voor meter terrein terug te winnen op de ingegraven Russen. Waarom is het zo lastig om op te rukken aan het 2.500 kilometer lange front? Een uitleg aan de hand van de vijf fases van oorlogsvoering.

Oekraïense soldaten schuilen tijdens Russische beschietingen aan de frontlinie bij Zaporizja, 2 juli. Beeld AP

Terwijl Poetin dreigt het gebruik van clusterbommen, botsen Oekraïense soldaten aan het front op een ander gigantisch obstakel die hun tegenoffensief doet stokken: “Hele velden liggen er vol mee, overal.”

Oekraïense soldaten tijdens hun training in de buurt van Zaporizja. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Al maanden steunt het Oekraïense leger op het militaire genie van Oleksandr Syrsky. De generaal hield vorig jaar de Russische aanval op Kiev tegen en leidt nu het Oekraïense tegenoffensief. “Hij kan echt in het hoofd van de vijand kijken.”

De Oekraïense generaal Oleksandr Syrskyi legt zijn strategie uit aan president Volodymyr Zelensky, in de Donetsk-regio. Beeld Reuters

Dat Rusland de graandeal laat klappen, heeft grote gevolgen voor de voedselprijzen en voedselzekerheid in Afrikaanse landen, stellen diplomaten en hulpverleners. “Mensen haasten zich om voedsel te kopen en op te slaan.”