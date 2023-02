Is vervolging van Russische oorlogsmisdaden mogelijk? ‘Echte hoofdschuldigen zullen nog jaren buiten schot blijven’

Waar kunnen slachtoffers en nabestaanden van Russische oorlogsmisdaden terecht? En wie moet de daders berechten? Vragen waar geen eenvoudig antwoord op bestaat. ‘Er moet gerechtigheid komen op deze verschrikkelijke plek’.

“Mijn oudste dochter liep wat langzamer. We hoorden een schot en zagen haar vallen. Russische soldaten renden naar ons toe. We begonnen te schreeuwen: ‘Wij zijn burgers! Niet schieten’. Ze zeiden: ‘Waarom renden jullie weg?’ En ik vroeg op mijn beurt: ‘Waarom schoot je?’ Ze zeiden: ‘Jullie zijn in het zwart. Iedereen in het zwart is de vijand’.

“We vroegen hen om te helpen onze dochter te redden. De veldmedicus probeerde haar te redden. Negen dagen werd ik vastgehouden in een donkere schuur met gesloten ramen. Later vertelde een Russische soldaat me dat ze onze dochter hadden begraven.”

Het is een van de verhalen die de onderzoekers van Truth Hounds het afgelopen jaar hoorden. De ngo verzamelt sinds de annexatie van de Krim in 2014 bewijs tegen Russische oorlogsmisdaden. Het wemelt in Oekraïne nu van dit soort initiatieven. Veel meer dan vroeger leggen burgers bewijzen van misdaden tegen de mensheid vast via sociale media.

Het doel van Truth Hounds is om daders van oorlogsmisdaden ter verantwoording te roepen in de rechtszaal. “Met het bewijs dat we verzamelen, willen we het nationale en internationale rechtssysteem helpen. Er moet gerechtigheid komen op deze verschrikkelijke plek”, zegt directeur Roman Avramenko.

De bewijsopbouw is tweeledig: allereerst documenteert het team wat er online te vinden is over mogelijke misdaden, zoals berichten in klassieke en sociale media. Open-source intelligence (OSINT) is hierbij een waardevolle tool: accounts worden geverifieerd en satellietbeelden geanalyseerd.

Een tweede, cruciaal onderdeel van het werk zijn de veldmissies. Dan gaan teamleden ter plaatse om te controleren en documenteren wat er gebeurd is en of er grove schendingen van de mensenrechten zijn gepleegd. Een essentieel puzzelstuk in de bewijslast zijn de getuigenverklaringen. Inmiddels is het team ervaren, ze zijn de afgelopen acht jaar op zo’n 150 veldmissies geweest.

“Het werk is mentaal zwaar, we vragen slachtoffers in detail naar de ergste momenten in hun leven”, zegt Avramenko. Hoewel deze gesprekken moeilijk zijn als het trauma nog vers is, bijvoorbeeld net nadat een dorp bevrijd is, is het voor de bewijslast beter. Informatie kan beter geverifieerd worden, en mensen weten de details nog. Ook geven de gesprekken en het digitaal archiveren van bewijslast overlevenden een sprankje hoop voor gerechtigheid.

Vervolging in Oekraïne

Om oorlogsmisdadigers ter verantwoording te roepen werkt Truth Hounds intensief samen met de Oekraïense aanklagers. Ze hielpen hen niet alleen met het digitaal leren archiveren van bewijslast, ook drong de ngo er sinds de annexatie van de Krim op aan dat het Oekraïense recht hervormd moest worden.

Het strafrecht van Oekraïne voorziet namelijk niet uitdrukkelijk in strafrechtelijke aansprakelijkheid voor oorlogsmisdaden. Daardoor worden oorlogsmisdaden onderzocht als algemene strafbare feiten, zoals illegaal wapenbezit. Internationale misdaden worden niet alleen zwaarder gestraft, er zit ook geen verjaartermijn op. Daarnaast moet erkend worden dat overlevenden slachtoffers zijn van een oorlogsmisdaad, stelt Roman Avramenko.

Sinds 2021 kan Oekraïne nu oorlogsmisdaden in eigen land vervolgen. De openbare aanklager in Oekraïne heeft een absolute prioriteit gemaakt van de vervolging van Russische oorlogsmisdadigers, zegt professor Internationaal Recht Jan Wouters (KU Leuven). Een gigantische operatie: er liggen tienduizenden zaken te wachten op opvolging.

Vervolging van Russische misdaden in Oekraïne moet zoveel mogelijk in het land zelf gebeuren, bepleit hij. “Het is het beste om gerechtigheid zo dicht mogelijk bij huis te laten gebeuren. Dat hebben we met veel bittere lessen geleerd bij het Joegoslavië-tribunaal. Een tribunaal op duizenden kilometers verder wordt nooit gepercipieerd als eigen van dat land; als iets dat bijdraagt aan nationale verzoening.”

Begrafenis in Lviv, eerder deze maand. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Informatie-overschot

Oekraïne heeft zich voorgenomen om zijn rechtsstaat voldoende sterk en onpartijdig te maken. En dat is nodig, want Oekraïne staat niet bekend als de perfecte rechtsstaat, zegt professor Wouters. Corruptie is een groot probleem, maar het land heeft grote wil om het huiswerk te doen. “Ik geef grif toe: dat is een ontzettend moeilijke klus in een oorlog die nog volop gaande is.”

“Oekraïne heeft vooral te maken met een capaciteitsprobleem. Ngo’s als Truth Hounds doen schitterend werk, maar dragen ook bij aan een informatie-overschot”, stelt Wouters. Volgens een gerechtelijke bron met ervaring in internationale onderzoeken naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, die anoniem wenst te blijven, kan deze informatie als bewijslast worden gebruikt, maar is het grote probleem altijd de authenticatie van informatie.

De verzameling van een sluitende bewijsketen met OSINT is volgens de bron praktisch uitdagend door de enorme hoeveelheid informatie en desinformatie. “In Oekraïne is er nu soms sprake van chaos, omdat iedereen probeert te helpen en onderzoekers op pad stuurt. Er zijn veel verschillende chefs die aan dezelfde, moeilijke, maaltijd willen werken.”

In het Westen is grote bereidheid Oekraïne te helpen met de vervolging van Russische oorlogsmisdaden. Volgens de gerechtelijke bron is de grote discussie momenteel bij de VN in New York, bij de EU in Brussel en het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wie het beste justitiële antwoord kan bieden. Het ICC, een ad-hoctribunaal zoals het Joegoslavië-tribunaal, een hybride tribunaal van nationale en internationale rechters of enkel de Oekraïense justitie? “De meningen zijn verdeeld.”

Het ICC is bevoegd om personen te vervolgen die verdacht worden van genocide en misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden, zoals omschreven in het Statuut van Rome. Een obstakel: Rusland heeft dit niet ondertekend en erkent het hof niet.

Dat het ICC door Rusland, maar ook andere grootmachten als de VS en China niet gedragen wordt, hangt als een schaduw boven het Strafhof, zegt Wouters. Ook heeft het hof, dat nu twintig jaar bestaat, nog geen indrukwekkend parcours afgelegd. Er zijn slechts tien personen veroordeeld voor internationale misdaden. Wouters: “Bovendien is het wantrouwen richting de westerse agenda groot in China, Rusland en het globale Zuiden. Er klinkt soms het geluid dat het ICC een uitvoeringsagentschap is geworden voor de NAVO.”

Op verzoek van intussen 43 staten begon het ICC in 2022 samen te werken met de Oekraïense justitie om mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te onderzoeken. Hoewel ook Oekraïne het Statuut van Rome niet ratificeerde, nam het in mei een wet aan over de samenwerking met het ICC. Wel met een voorbehoud: in de wet staat uitdrukkelijk vermeld dat dit gaat om personen die misdaden tegen Oekraïne plegen.

Het Strafhof heeft momenteel geen bevoegdheid om een oordeel te vellen over een militaire invasie. Daarom komt er in Den Haag het Internationaal Centrum voor de Vervolging van de Misdaad van Agressie in Oekraïne, maakte Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen onlangs bekend.

Rauwe machtspolitiek

Alles wat internationaal gebeurt, moet volgens professor Wouters een ondersteuning zijn van het gerechtelijke werk in Oekraïne. “Het is goed dat het hof onderzoek voert, maar het ICC is altijd een reservehof geweest dat beschikbaar is als landen zelf internationale misdaden niet kunnen of willen vervolgen en bestraffen.”

Volgens de gerechtelijke bron is echter de beste oplossing dat de VN-Veiligheidsraad een alleenstaand tribunaal opstart zoals dat bestond voor ex-Joegoslavië of Rwanda. Niet alleen is er dan kans dat er meer mensen veroordeeld worden, maar ook is het veiliger dan via de nationale rechtbank in Oekraïne.

Maar daar komt een groot manco van het internationaal recht om de hoek kijken: Rusland heeft een vetorecht, net als de andere vier permanente leden van de Veiligheidsraad: de VS, China, Frankrijk en het VK. “Ja, de internationale instituten zijn er, maar onderliggend is er nog altijd de rauwe machtspolitiek van een aantal grootmachten”, stelt Wouters.

Daarom onderzoekt een aantal landen nu de alternatieve optie om naar de Algemene Vergadering van de VN te gaan. Zij hebben niet dezelfde bevoegdheden als de VN-Veiligheidsraad maar wel de morele autoriteit. Twee voorbeelden zijn de Sierra Leone en Cambodja-tribunalen, die onder impuls van de AV zijn opgericht in samenwerking tussen de VN en het betrokken land.

Realpolitik is belangrijk: de kans dat Poetin of de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov aangehouden en vervolgd zullen worden, is zeer klein. Tenzij er een coup plaatsvindt in Moskou en dat Poetin wordt uitgeleverd, zoals destijds met de Servische president Milosevic is gebeurd, zegt Wouters.

Een voordeel van een ad-hoctribunaal is volgens onze gerechtelijke bron dat je het kan opdelen in thematische strafkamers. Dan kan je naast de topfiguren ook de misdaden onderzoeken die gepleegd zijn door militairen, huurlingen zoals Wagner en politici, en aandacht hebben voor de communicatie van propagandisten.

“Het aanzetten tot etnische zuiveringen en genocide is ook een internationaal misdrijf dat kan worden vervolgd,” zegt onze bron, verwijzend naar de presentatoren van de Rwandese haatradio Mille Collines die vervolgd werden omdat ze de bevolking opjutten om mee te doen aan de genocide van 1994. Op de Russische staatstelevisie zijn er momenteel gelijkaardige praatprogramma’s. Vooral presentator Vladimir Solovjov, een vriend van Poetin, ligt onder vuur omdat hij Oekraïners in zijn talkshow ontmenselijkt door ze bijvoorbeeld te vergelijken met ‘wormen’.

Begrafenis in Boetsja, december 2022. Beeld LAURA BOUSHNAK / NYT

‘Zuivere oorlog bestaat niet’

Op Oekraïense sociale media worden Russische soldaten dan weer omschreven als ‘Orcs’ (de monsters uit ‘The Lord of the Rings’, red.) die moeten worden vernietigd. Er worden ook filmpjes getoond van gedode of krijgsgevangen genomen soldaten - wat niet mag volgens oorlogsrecht. Maar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht door Oekraïne liggen gevoelig. Herinner u het rapport van Amnesty International afgelopen zomer. De organisatie waarschuwde voor schendingen van mensenrechten door het Oekraïense leger: het zou burgers in gevaar brengen. Amnesty herziet nu het rapport na een storm aan kritiek.

Het oorlogsrecht geldt nooit slechts voor één van de strijdmachten, zegt Wouters. “De openbare aanklager in Oekraïne zou er goed aan doen om ook de misdaden van de Oekraïense soldaten te vervolgen. Die neiging zal er zeker niet spontaan zijn. Dan is het kwestie om diplomatieke druk uit te oefenen. We doen dat niet graag want Oekraïne is het slachtoffer.”

Natuurlijk is er de Russische agressie en zijn zij de grootste misdadigers, zegt ook de gerechtelijke bron, maar “er bestaat niet zoiets als een zuivere oorlog”. Daarom denkt hij dat een tribunaal dat enkel bestaat uit internationale magistraten en opgericht wordt buiten Oekraïne het beste is. Het zou heel moeilijk zijn om ook te kijken naar mogelijke misdrijven van het Oekraïense leger als er Oekraïense procureurs zijn, stelt hij. Dat komt de geloofwaardigheid van het tribunaal niet ten goede, wat Rusland zeker zal uitspelen.

‘Gerechtigheid is morele plicht’

Het ei is dus nog niet gelegd. Wat vooral belangrijk is, is dat internationale justitie geen doel op zich moet zijn, maar impact heeft, zegt onze bron. “De grootste geleerde les is dat een internationaal tribunaal nooit alléén kan instaan voor justitie in een bepaald conflict. Er moet een synergie zijn tussen het nationale en internationale niveau, ook op vlak van rechtshulp. Ook al is dat door het gebrek aan infrastructuur en de emotionaliteit de eerste jaren heel moeilijk.”

Jan Wouters’ voorspelling is vooralsnog somber. “De echte hoofdschuldigen bestraffen zal voor de komende jaren een verre droom blijven.” Justitie maalt traag, zegt hij, maar kan jaren later toch nog op gang komen. Denk aan Duitsland dat nog altijd nazimisdadigers vervolgt. “Ik geloof, en dat is misschien een beetje een naïef beeld, dat uiteindelijk gerechtigheid zal moeten zegevieren voor de Oekraïense bevolking. Dat is onze morele plicht.”