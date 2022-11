Is de bevrijding van Cherson nabij? Rusland hint op militaire terugtrekking

Alle ogen zijn gericht op wat er momenteel gebeurt in de Oekraïense havenstad Cherson en de gelijknamige illegaal door Rusland geannexeerde regio. Cherson was de eerste - en voorlopig enige - Oekraïense provinciehoofdstad die bij het begin van de invasie in handen viel van de Russen en is militair van erg groot belang.

De geluiden nemen de laatste uren en dagen toe dat de Russen alvast het gebied ten westen van de rivier de Dnjepr gaan opgeven door de dreiging van de verdere Oekraïense opmars. Het Oekraïense leger kon enkele weken geleden al een aantal dorpen bevrijden in het noorden van de regio, en wil niets minder dan het gebied volledig heroveren.

Rusland zou zich nu willen terugtrekken in het oostelijke gedeelte van Cherson, aan de overkant van de rivier. Moskou dwong de afgelopen weken al minstens 70.000 inwoners het gebied te verlaten, en verplaatste daarnaast zijn administraties naar het oosten. Ook werden onder meer ziekenhuizen leeggehaald en werd de hele inboedel verhuisd.

Nu zou het leger zelf aan de beurt zijn. “Hoogstwaarschijnlijk zullen ook onze eenheden, onze soldaten, naar de (oostelijke) linkeroever vertrekken”, verklaarde de door Rusland aangestelde vicegouverneur Kirill Stremoesov vanmiddag in een interview met een pro-Russisch onlinemediakanaal.

Verdedigingsgordel

Op de oostoever gaven de Russen gisteren de bewoners trouwens eveneens de opdracht te vertrekken, in een strook van 15 kilometer langs de Djnepr. Ze krijgen daarvoor tot 6 november de tijd, daarna zal er “met geweld” geëvacueerd worden. Mogelijk zullen de Russen die strook als verdedigingsgordel willen gebruiken om de Oekraïeners aan de overkant van de rivier te bestoken eens die de westoever in handen hebben.

Ook volgens westerse veiligheidskringen bereidt Rusland zich voor op een terugtrekking uit Cherson. De Russen hebben misschien besloten dat “de stad het gevecht niet waard is”, zei een anonieme hoge westerse regeringsfunctionaris vanmiddag tijdens een briefing voor reporters. Het is echter altijd mogelijk dat de militaire leiding op korte termijn van gedachten verandert, ook al wijst alles momenteel op een terugtrekking, aldus de topmedewerker.

Ook andere zaken lijken erop te wijzen dat de val van Cherson wel eens nabij zou kunnen zijn. De burgemeester van Oleshky, een stad gelegen aan de oostelijke oever van de Dnjepr, schreef vandaag in een post op Telegram dat burgers op de westelijke oever melden dat Russische troepen meerdere checkpoints rond Cherson verlaten zouden hebben, onder meer in Chornobaivka, Stepanivka en Bilozerka.

The city administration building in Kherson, with no Russian flag flying on the flagpole and seemingly no Russian troops present. pic.twitter.com/WjCPTXR5b3 — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) 3 november 2022

Op sociale media werden beelden gedeeld van Oekraïense burgers die applaudisseren en een zucht van opluchting slaken toen ze een verlaten Russisch checkpoint passeerden. In de stad zelf zou het aantal Russische soldaten bovendien “zichtbaar verminderd” zijn, aldus burgemeester Yevhen Ryshchuk.

Vanmiddag doken ook beelden op dat de Russische vlag verwijderd is van het gebouw van de regionale administratie van Cherson, in het centrum van de stad. Op andere gebouwen zou de vlag wel nog wapperen. Russische militairen zouden ook schepen en bootjes die het niet zelf voor de evacuatie gebruikt, tot zinken hebben gebracht.

Beeld van de aankomst van geëvacueerde burgers uit Cherson op de Krim. Beeld AFP

‘Alles onder controle’

En dan is er ook nog de opvallende beweging van vicegouverneur Stremoesov. In een video drong hij erop aan dat “alle burgers moeten evacueren”. Tegelijkertijd drukte hij erop dat “alles op dit moment volledig onder controle is” en dat “in principe alle recente aanvallen van de strijdkrachten van Oekraïne werden afgeslagen”.

“Waarom lijkt het er dan op dat hij in zijn auto zit met al zijn spullen achterin?”, vroeg BBC-journalist Francis Scarr, die alles rond de oorlog in Oekraïne op de voet volgt, zich hardop af op Twitter.

In his latest video, Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov urges all civilians to "evacuate", but insists that "at the moment everything is fully under control"



So why does he appear to be in his car with all his belongings in the back? https://t.co/i3ejZtUqRj pic.twitter.com/0XUvrUZghO — Francis Scarr (@francis_scarr) 3 november 2022

Krim

Cherson is, samen met Zaporizja, Loehansk en Donetsk, een van de vier Oekraïense gebieden die Rusland eind september in strijd met het internationaal recht heeft geannexeerd. De gelijknamige stad is voor Rusland symbolisch van groot belang, omdat dit de enige regionale hoofdstad is die na de invasie in Oekraïne is ingenomen. Cherson is ook nodig als Russische toegangspoort naar de Krim, het schiereiland dat in al 2014 werd geannexeerd, nu de Krim-brug die vorige maand werd opgeblazen, nog maandenlang in reparatie zal zijn.

Langs Oekraïense zijde wordt wantrouwend naar de Russische beweringen gekeken. Volgens Natalia Hoemenjoek, woordvoerster van het Oekraïense zuidelijke commando, kan de aankondiging van Stremoesov een Russische val zijn. “Dit kan bedoeld zijn om de impressie te creëren dat dorpen worden verlaten en dat het veilig is om ze binnen te trekken, terwijl de Russen zich in werkelijkheid hebben voorbereid op straatgevechten. Wij blijven vechten, ook in de richting van Cherson, ook al wil de vijand ons doen geloven dat ze de regio verlaten.”

Nog maar een week geleden betichtten Moskou en Kiev elkaar van plannen om de belangrijke Kachovka-dam in de Dnjepr te willen opblazen, waardoor Cherson en de wijde omgeving zouden worden verwoest door een vloedgolf.

De dam ligt in een gebied dat de Russen momenteel in handen hebben, niet ver van de contactlijn met de Oekraïense troepen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat er “een enorme catastrofe” dreigt als de dam, met daarin een waterkrachtcentrale, wordt vernietigd. Hij zei dat Rusland de dam zelf wil opblazen en Oekraïne er de schuld van wil geven.