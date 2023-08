Is China plots een beschermengel van de Oekraïense vrede? ‘An sich is dit goed nieuws’

China kwam op de valreep opdagen voor de vredesgesprekken over Oekraïne in Saudi-Arabië. Meer zelfs, het stelde zich constructief op en wil in de toekomst blijven meewerken aan vrede. ‘An sich is dat allemaal goed nieuws.’

Stuurt Peking zijn kat of niet? Dat was voor de conferentie in Jeddah afgelopen weekend een van de cruciale vragen. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) had China uitgenodigd voor gesprekken over vrede in Oekraïne. Peking liet hem lang in het ongewisse. Pas vlak voor de bijeenkomst van start ging, raakte bekend dat er een Chinese delegatie zou zijn.

Peking stuurde niet zomaar iemand. Met Li Hui, de speciale gezant voor Euraziatische zaken, schoof een echte topdiplomaat mee aan tafel. Li was tien jaar lang Chinees ambassadeur in Moskou - niet toevallig wellicht. Voor China, een bondgenoot van Rusland, was deelnemen aan de bijeenkomst waar Moskou niet op was uitgenodigd, een moeilijke evenwichtsoefening.

Alleen al het feit dat China kwam opdagen, was volgens waarnemers eigenlijk goed nieuws. Enkele weken voordien had Peking nog verstek laten gaan op een gelijkaardige uitnodiging van Oekraïens president Volodymyr Zelensky voor gesprekken in Kopenhagen. Maar ook na het weekend klonken vooral positieve geluiden over de Chinese deelname. Volgens de Britse kranten The Guardian en Financial Times zou het land zich niet alleen “constructief” hebben opgesteld, maar ook te kennen hebben gegeven dat het ook aanwezig wil zijn op een derde ronde van vredesgesprekken.

“An sich is dat allemaal goed nieuws”, zegt professor internationale politiek en defensiespecialist Sven Biscop (UGent / Egmont Instituut), die net twee weken in China vertoefde voor gastlessen. “Ik denk dat niet veel landen, op China na misschien, potentieel invloed kunnen uitoefenen op Moskou, mocht het ooit echt tot vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland komen bijvoorbeeld.” Ook toont het volgens Biscop hoe China, na zich eerst resoluut aan de kant van Rusland te hebben geschaard, steeds meer “een middenpositie inneemt” inzake de oorlog in Oekraïne.

Hoe komt dat over op Moskou? “Daar zullen ze dat niet graag zien”, zegt Biscop. “Maar het is ook niet dat deze ontmoeting tot concreet afdwingbare maatregelen heeft geleid.” China heeft er (economisch) ook geen enkel belang bij om de banden met Rusland door te knippen, duidt docent Chinese studies Dorien Emmers (KU Leuven). “Het land had voordien ook duidelijk te kennen gegeven aanwezig te willen zijn om te voorkomen dat het zou uitdraaien op een anti-Russisch evenement”, zegt ze.

Vredesbewaarder

Li’s deelname aan de gesprekken past gewoon in de recente koerswijziging van China, weg van het eerdere diplomatieke isolationisme. “Het land wil meer deelnemen aan internationale onderhandelingen en zich profileren als vredesbewaarder”, zegt Emmers. “Meerdere landen hadden op de vorige ontmoeting gezegd dat China’s afwezigheid een tekortkoming was. Door nu aanwezig te zijn en zich constructief op te stellen, kon China zich profileren.”

Peking zet die rol maar wat graag in de verf, bijvoorbeeld door te wijzen op het vredesakkoord dat Saudi-Arabië en Iran in februari sloten onder Chinese begeleiding. Dat China nu ingaat op een uitnodiging van MBS - en eerder niet naar Kopenhagen kwam - is wellicht niet toevallig. Eerst en vooral was dit een ontmoeting opgezet door een niet-westerse speler en waren er veel landen uit het Globale Zuiden aanwezig. “China probeert zich daar op te stellen als een betrouwbare partner”, zegt Biscop.

“Zeker sinds de laatste G7-ontmoeting is het steeds duidelijker dat er een beetje een slag aan de gang is tussen het Westen en China om het zeggenschap in dat Globale Zuiden”, zegt China-expert Jasper Roctus (UGent en Egmont Instituut). “Al kan je kort door de bocht ook stellen dat China aanwezig was om zijn oliebelangen bij de belangrijkste oliestaat veilig te stellen. Mooi meegenomen is dat het Saudi-Arabië zo verder uit de armen van de Verenigde Staten kan drijven.”

China is met andere woorden niet plots ’s wereld grootste engelbewaarder van de vrede geworden. Het is vooral uit eigenbelang dat het besloot om afgelopen weekend naar Jeddah af te zakken.

Multipolaire wereldorde

In die zin was de ontmoeting in Jeddah vooral tekenend voor een snel veranderende wereldorde. Tot grote doorbraken heeft het dan wel niet geleid, de ontmoeting was wel een van de belangrijkste stappen naar vrede in Oekraïne in lange tijd - en het initiatief kwam niet uit de Verenigde Staten of Europa. China kon daar niet alleen wegblijven, het manoeuvreerde zich in een positie waarbij zijn aanwezigheid (of niet) doorslaggevend was voor het succes ervan.

Rest de vraag wat we kunnen verwachten van die (iets) prominentere rol van China in de Oekraïense oorlog. Roctus tempert de verwachtingen. “Op termijn zal China gevangen komen te zitten in het principe waar het zelf altijd op hamert, namelijk dat buitenstaanders nooit mogen ingrijpen in de binnenlandse politiek van andere landen.”

Al kan de Chinese inmenging wel degelijk voor doorbraken zorgen, “maar dan in kleinere dossiers, zoals het herinstalleren van het Black Sea Grain Initiative (dat de uitvoer van Oekraïens graan mogelijk maakte, PG), de terugkeer van Oekraïense kinderen die naar Rusland werden gehaald, of het ontzien van kerncentrales in gevechten”, zegt Emmers.