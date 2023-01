Internationale ‘tank-coalitie’ groeit uur na uur: deze Leopards en andere pantsers zijn al beloofd

Na de Duitse beslissing om Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, gevolgd door Amerikanen die 31 Abrams-tanks beloven, verklaren steeds meer landen zich bereid om zich aan te sluiten bij de internationale ‘tank-coalitie’. Die moet Oekraïne in staat stellen meerdere tankbataljons uit te rusten. Een overzicht.

Duitsland: 14 Leopard 2-tanks

De Duitse regering heeft officieel bekendgemaakt dat het land 14 Leopard 2-tanks naar Oekraïne stuurt. De Bondsrepubliek stemt daarnaast in met de levering aan Oekraïne van die tanks door andere landen. Tot het hulppakket behoren ook logistiek, munitie en onderhoud.

Het cijfer van 14 is geen toeval, aangezien met dat aantal één compagnie gevormd wordt. Een bataljon bestaat uit drie of vier compagnieën, wat dus een totaal van 42 of 56 tanks per bataljon geeft. Verwacht wordt dat Oekraïne uiteindelijk in totaal een tachtig- tot honderdtal westerse tanks zal ontvangen.

Duits minister van Defensie Boris Pistorius verwacht dat de Leopard-tanks binnen de drie maanden in Oekraïne kunnen zijn. De opleiding van de Oekraïense militairen begint normaal gesproken al de komende dagen. Pistorius zei dat de beslissing “historisch” is, want die is genomen op een gecoördineerde wijze tegen de achtergrond van een “erg explosieve situatie in Oekraïne”.

Verenigde Staten: 31 Abrams-tanks

Oekraïne kan in de strijd tegen Rusland rekenen op 31 Amerikaanse tanks van het type M1-Abrams, bevestigde president Joe Biden op een persconferentie.

De moderne Abrams-tanks zijn zwaar gepantserd en grotendeels vergelijkbaar met de Leopards. Maar waar Duitsland terughoudend was met het leveren van de wapens om de oorlog niet te laten escaleren, werd in de Verenigde Staten vooral gewezen op logistieke problemen. De Abrams rijden namelijk op kerosine in plaats van op diesel en zijn daardoor veel ingewikkelder in het onderhoud. Bovendien zijn ze lastiger te besturen en kunnen ze waarschijnlijk pas over een aantal maanden worden ingezet op het strijdtoneel. De tanks van Duitsland zouden er over een maand of drie kunnen zijn.

Volgens officiële cijfers hebben de VS zo’n 6.000 Abrams in bezit.

Polen: 14 Leopard 2-tanks

De Poolse regering toonde zich al langer bereid om een compagnie Leopard 2-tanks aan Oekraïne te leveren. De regering diende dinsdag een officieel verzoek in bij de Duitse regering voor de export van de tanks, maar zei daar meteen bij desnoods ook zonder toelating te zullen handelen. Dankzij de Duitse toestemming kan Polen zich nu aansluiten bij de internationale coalitie.

Premier Mateusz Morawiecki heeft Duitsland bedankt voor de toestemming. “Het besluit om Leopards naar Oekraïne te sturen is een grote stap in de richting van het stoppen van Rusland. Samen zijn we sterker”, aldus Morawiecki.

Nederland: 18 Leopard 2-tanks

De Nederlandse premier Mark Rutte bevestigde vanmiddag dat Nederland bereid is om de 18 Leopard 2-tanks die het leaset van Duitsland te kopen en vervolgens aan Oekraïne te doneren. “Als het helpt dat Nederland meedoet, dan zijn wij daartoe bereid”, zegt Rutte nu.

Volgens Rutte heeft Nederland de Duitse regering medegedeeld dat ze “serieus” wil overwegen om de tanks aan Oekraïne te geven. De gesprekken daarover zijn nu gaande. Rutte: “Het kan ook dat men zegt: het komt ons beter uit als je die tanks op een andere manier inzet.” Volgens de premier is het vooral belangrijk dat de Duitsers hebben besloten om Oekraïne Leopards te leveren, en andere landen toestaan om hetzelfde te doen. “Dat zijn natuurlijk de grote aantallen.”

Spanje: 20 tot 53 Leopard 2-tanks

“Spanje is bereid om alles wat noodzakelijk is te bespreken binnen het kader van coördinatie met de bondgenoten”, zo kondigde de Spaanse defensieminister Margarita Robles vanmiddag haar deelname aan de coalitie aan.

De minister zei dat Leopard-gevechtstanks kunnen geleverd worden. Ook kan Spanje helpen met de training van Oekraïners en met het onderhoud van de tanks. Spanje beschikt over 108 Leopard 2A4- en 239 Leopard 2E-tanks. Dat laatste type is gebaseerd op de 2A6, maar is overwegend in Spanje geproduceerd naar Spaanse vereisten.

Robles zei in haar aankondiging niet hoeveel tanks Spanje zou kunnen leveren, maar de krant El Mundo schrijft dat 53 tanks in aanmerking zouden komen. 20 daarvan zijn in voldoende goede staat om op korte termijn te doneren, de 33 andere moeten eerst een grondige controle ondergaan.

In Ramstein bereikte het Westen vorige week nog geen akkoord over tankleveringen. Toch werden er toen al voor miljarden dollars en euro’s aan nieuwe wapensystemen en voertuigen beloofd.

Portugal: 4 Leopard 2-tanks

Portugal toonde zich eerder al bereid om tanks aan Oekraïne te doneren, volgens Portugese media gaat het voorlopig om 4 tanks.

Noorwegen: 4 tot 8 Leopard 2-tanks

Noorwegen zal Leopard 2-tanks aan Oekraïne geven, besliste de regering vanavond. Volgens de Noorse krant Dagens Naeringsliv zou het gaan om vier tot acht tanks van de 36 die het Noorse leger heeft.

Finland: Leopard 2-tanks of opleiding

Ook Finland sluit zich aan bij de westerse inspanningen om Oekraïne Leopard-tanks te bezorgen. Helsinki zegt er voorlopig niet bij of het eigen tanks naar Kiev zal sturen dan wel bijvoorbeeld Oekraïense soldaten zal opleiden.

“Finland zal bij deze samenwerking betrokken zijn en de vormen van deze samenwerking worden bepaald”, verklaarde minister van Defensie Mikko Savola aan de pers in Helsinki. Hij waarschuwde wel dat de Finse bijdrage aan het initiatief eerder beperkt zou blijven “gezien de erg gespannen veiligheidssituatie in Europa”. “We zijn nog geen lid van de NAVO en we mogen onze eigen verdediging onder geen beding verzwakken”, merkte Savola op.

Denemarken: Leopard 2-tanks

Denemarken toonde zich eerder al bereid om tanks aan Oekraïne te doneren, maar er is nog geen duidelijkheid over het precieze aantal.

Verenigd Koninkrijk: 14 Challenger 2-tanks

Het Verenigd Koninkrijk brak anderhalve week geleden als eerste land de ban met de belofte 14 Challenger 2-tanks te sturen. De Britse veiligheidsdiensten zagen een opportuniteit, “nu Rusland in het defensief wordt gedrongen door bevoorradingsproblemen en een dalend moreel van zijn troepen”. “Een lange en statische oorlog speelt enkel in het voordeel van Rusland”, aldus Sunak.

De Challenger 2 is de gevechtstank van het Britse leger en is sinds 1998 in dienst, aldus de BBC. De tank heeft een vierkoppige bemanning en is uitgerust met een kanon van kaliber 120 mm en twee machinegeweren met het kaliber 7,62 mm.

Frankrijk: Leclerc-tanks?

De Franse president Emmanuel Macron zei zondag na een ontmoeting met de Duitse kanselier Olaf Scholz de levering van tanks van het type Leclerc aan Oekraïne niet uit te sluiten, maar voegde daaraan toe dat zo’n levering niet Frankrijks eigen veiligheid in gevaar mag brengen. Verwacht wordt dat Frankrijk uiteindelijk niet zal achterblijven in de coalitie.

Slovakije: 30 T-72-tanks

Het afgelopen jaar stuurden verschillende voormalige Oostblok-landen al honderden tanks van Sovjet-makelij die ze nog op voorraad hadden staan. De tanks zijn minder krachtig dan de moderne westerse gevechtsvoertuigen die nu beloofd worden, maar het voordeel is dat Oekraïne ze meteen kan gebruiken, aangezien zij ze ook hebben.

Vandaag zegt Slovakije dat het nog eens 30 T-72-tanks naar Oekraïne kan sturen, als het moderne westerse tanks uit het Westen krijgt ter vervanging. “We hebben er nog 30 op voorraad staan en zijn klaar om ze desnoods morgen al naar Oekraïne te sturen”, aldus minister van Defensie Jarslov Nad.