▶ Intense videobeelden tonen harde realiteit van loopgravenoorlog in Oekraïne

Opgelet, deze videobeelden kunnen als schokkend worden ervaren:

De beelden zijn gemaakt door ‘de Wolven van Da Vinci’, de best getrainde eenheid van het Oekraïense Vrijwilligerskorps. Hun locatie is het westen van Bachmoet, waar ze de laatste bevoorradingsroute uit de stad voor de Oekraïners moeten verdedigen tegen de aanhoudende Russische aanvallen. Rusland probeert de stad al maandenlang te omsingelen, maar is daar tot nog toe niet in geslaagd. Duizenden soldaten, van beide partijen, zijn er al gesneuveld.

Ook deze video begint met een gesneuvelde militair, aan Oekraïense zijde. Een soldaat is net gesneuveld bij een ontploffende granaat en zijn makkers zijn zichtbaar in shock. “Dit is oorlog”, zegt de commandant van de groep.

Veel tijd om te rouwen krijgen de militairen echter niet. Een nieuwe granaatexplosie net voor hun schuilplaats leidt plots tot een prangende situatie. “De orks (een spottende bijnaam voor de Russen, red.) zijn in onze loopgraven gesprongen”, klinkt het in paniek bij hun makkers elders op het slagveld. De schuilende Oekraïners hebben geen andere keuze dan de loopgraven te verdedigen tegen de aanstormende Russen, willen ze het overleven.

Nadat snel gecheckt wordt of er gewonden gevallen zijn, nemen de Oekraïners zonder al te veel dekking de vijand onder vuur, aangevuurd door hun commandant. Een Russische Wagner-soldaat staat enkele meters verder in een volledig kapotgeschoten landschap en gooit een nieuwe granaat hun richting uit. Daarbij lijkt hij echter te vergeten dat hij de perfecte schietschijf vormt: de Rus wordt meteen neergemaaid.

Tijdens enkele minuten van bijzonder intense gevechten op leven en dood sneuvelen nog twee andere Russische militairen. De Oekraïners overleven de aanval, vooral dankzij de heldenmoed van hun commandant. “Ik heb alle Russen hier gedood. Kom maar naar buiten”, roept de Oekraïner naar zijn collega’s. Het gevaar is even geweken, de frustratie moet eruit. “Alles goed, klootzakken?”, schreeuwt hij in de richting van de gesneuvelde Russen.

De volledige video van meer dan 11 minuten is op YouTube te bekijken.