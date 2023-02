In zijn wanhoop stuurt Poetin slecht getrainde rekruten en voormalige veroordeelden naar de frontlinies in Oekraïne

Moskou stuurt slecht getrainde rekruten, waaronder veroordeelden, naar de frontlinies in Oost-Oekraïne. Die moeten het pad effenen voor meer ervaren strijders, zeggen functionarissen van de VS en bondgenoten.

Het aantal gedode en gewonde Russische manschappen in Oekraïne staat inmiddels op bijna 200.000, een duidelijk symbool van hoe slecht de invasie van president Poetin tot nu toe is verlopen, aldus Amerikaanse en andere westerse functionarissen. Ze waarschuwen dat verliezen moeilijk te schatten zijn, vooral omdat Rusland zijn hoeveelheden oorlogsslachtoffers en gewonden stelselmatig te laag rapporteert. Toch zegt men dat de slachting in en rond de Oost-Oekraïense stad Bachmoet en de stad Soledar de toch al hoge tol nog verder heeft opgedreven.

Omdat Moskou wanhopig op zoek is naar een grote overwinning op het slagveld en Bachmoet ziet als de sleutel tot de overname van het hele oostelijke Donbas-gebied, heeft het Russische leger slecht getrainde rekruten en voormalige veroordeelden naar de frontlinies gestuurd, recht in de Oekraïense vuurlinies. Het resultaat, aldus Amerikaanse functionarissen, is dat dagelijks honderden militairen worden gedood of gewond raken.

Geen belemmering

Russische analisten zeggen dat het verlies van levens waarschijnlijk geen belemmering vormt voor de oorlogsdoelen van Poetin. Hij heeft thuis geen politieke tegenstand en heeft de oorlog voorgesteld als gelijkaardig aan de strijd die het land in de Tweede Wereldoorlog voerde, toen meer dan acht miljoen Sovjetsoldaten stierven. Amerikaanse functionarissen zeggen dat zij denken dat Poetin zich honderdduizenden slachtoffers in Oekraïne kan veroorloven, hoewel hogere aantallen zijn politieke steun zouden kunnen aantasten.

De cijfers aan de Oekraïnse kant zijn ook moeilijk te achterhalen omdat Kiev niet graag zijn eigen oorlogsverliezen bekend maakt. Maar in Bachmoet worden dagelijks ook honderden Oekraïense soldaten verwond of gedood, aldus functionarissen. Beter getrainde infanterieformaties worden in reserve gehouden om hen te beschermen, terwijl minder goed voorbereide troepen, zoals die in de territoriale verdedigingseenheden, aan het front worden gehouden en de zwaarste beschietingen te verduren krijgen.

De laatste openbare schatting van het aantal slachtoffers door de regering Biden kwam in november, toen generaal Mark Milley, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, liet weten dat aan beide zijden meer dan 100.000 soldaten waren gedood en verwond sinds het begin van de oorlog. Op dat moment zeiden functionarissen in besloten gesprekken echter dat het aantal dichter bij de 120.000 lag.

“Ik zou zeggen dat het nu aanzienlijk meer dan 100.000 is”, stelde Milley vorige maand op een persconferentie in Duitsland. Hij voegde eraan toe dat de Russische tol “gewone militairen en ook hun huurlingen in de Wagner-groep” omvatte. Tijdens twee bijeenkomsten vorige maand van hoge militaire en defensieambtenaren van de NAVO en partnerlanden zeiden ambtenaren dat de gevechten in de Donbas waren veranderd in, zoals een van hen het uitdrukte, een vleesmolen.

Op 22 januari zei generaal Eirik Kristoffersen, de Noorse chef van defensie, op de Noorse televisie dat Rusland naar schatting 180.000 doden en gewonden had, terwijl Oekraïne 100.000 doden en gewonden had en 30.000 burgerslachtoffers. Kristoffersen schreef in een e-mail aan The New York Times via zijn woordvoerder dat er “veel onzekerheid bestaat over deze aantallen, omdat niemand op dit moment in staat is een goed overzicht te geven. Ze kunnen zowel lager als hoger uitvallen.”

Een begrafenis in Boetsja, aan de rand van Kiev. Een vrouw rouwt om haar verloofde die sneuvelde tijdens gevechten nabij Bachmoet. Beeld NYT

Hoge Amerikaanse functionarissen zeiden deze week dat zij denken dat het aantal voor Rusland dichter bij de 200.000 ligt. Die tol, opgelopen in slechts 11 maanden, is acht keer hoger dan de hoeveelheid Amerikaanse slachtoffers in twee decennia oorlog in Afghanistan.

De cijfers voor Oekraïne en Rusland zijn schattingen op basis van satellietbeelden, onderschepte communicatie, berichten op sociale media en ter plaatse in de media, alsook officiële rapporten van beide regeringen. Het is uiterst moeilijk om precieze cijfers vast te stellen en de schattingen lopen uiteen, zelfs binnen de Amerikaanse regering.

Kanonnenvoer

Een hoge Amerikaanse militaire functionaris beschreef vorige maand de gevechten rond Bachmoet als barbaars. De twee partijen wisselden elke dag enkele duizenden artilleriebeschietingen uit, terwijl de particuliere militaire onderneming Wagner, die een centrale rol speelt bij de Russische campagne in die regio, in wezen was begonnen met het gebruik van gerekruteerde veroordeelden als kanonnenvoer, zo verklaarde de functionaris die anoniem wilde blijven.

De veroordeelden namen het grootste deel van de Oekraïense defensieve reactie voor hun rekening, terwijl de meer ervaren strijders van de groep achter hen aankwamen om terrein te winnen, aldus de functionaris. Hoge Amerikaanse militairen en defensieambtenaren zeggen dat Wagner ongeveer 50.000 troepen gerekruteerd heeft om in Oekraïne te vechten.

Duizenden van de veroordeelden zijn gedood, een dodentol die Amerikaanse functionarissen heeft geschokt. Ze stellen dat de strategische waarde van Bachmoet simpelweg niet in overeenstemming is met de prijs die Rusland heeft betaald.

In een interview dinsdag wees een hoge functionaris van het ministerie van Defensie op talloze militaire bevoorradings- en tactische problemen om de Russische tactiek te verklaren. Het Russische leger heeft te weinig essentiële voorraden en aanvullingen, aldus Colin Kahl, de ondersecretaris van defensie voor beleid. “Ze hebben bijna geen artillerie meer. Hun afstandsmunitie raakt op en ze vervangen die door gevangenen in menselijke golven naar plaatsen als Bachmoet en Soledar te sturen.”

Het Russische leger heeft het draaiboek van Wagner gevolgd en opzettelijk slecht getrainde troepen ingezet om Oekraïens vuur aan te trekken en uit te putten, aldus hoge Amerikaanse militaire en defensiefunctionarissen. Kusti Salm, onderminister van Defensie van Estland, zei vorige week in een briefing met verslaggevers in Washington dat Rusland zijn verliezen beter kan dragen dan Oekraïne. “In dit specifieke gebied hebben de Russen ongeveer 40.000 tot 50.000 gevangenen ingezet”, zei Salm. “Ze nemen het op tegen reguliere soldaten, mensen met gezinnen, mensen met een reguliere opleiding, waardevolle mensen voor het Oekraïense leger. Dus de wisselkoers is oneerlijk. Het is niet één op één, want voor Rusland zijn gevangenen vervangbaar. Vanuit een operationeel perspectief is dit een zeer oneerlijke deal voor de Oekraïners en een slimme tactische zet van de Russische kant.”

Vervangbaar

Moskou gooit al tientallen jaren, zo niet eeuwen, mensen die het als vervangbaar beschouwt in gevechten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stuurde Josef Stalin bijna 1 miljoen gevangenen naar het front. Boris Sokolov, een historicus gespecialiseerd in Rusland, beschrijft in een stuk getiteld Goelagreserves in het Russische oppositieblad Grani.ru dat nog eens 1 miljoen “speciale kolonisten” - gedeporteerden en anderen die door de Sovjetregering als tweederangsburgers werden beschouwd - ook werden gedwongen te vechten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“In wezen doet het er niet toe hoe groot de Russische verliezen zijn, aangezien hun totale menselijke middelen veel groter zijn dan die van Oekraïne”, zei Salm in een vervolgmail. “In Rusland is het leven van een soldaat niets waard. Een dode soldaat daarentegen is een held, ongeacht hoe hij is gestorven. Alle gedode soldaten kunnen worden vervangen en het aantal verliezen zal de publieke opinie tegen de oorlog niet doen verschuiven.”