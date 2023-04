In kaart gebracht: zo zwaar hebben de Russen hun verdediging in Oekraïne uitgebouwd

Satellietbeelden tonen aan hoe het Russische leger de bezette gebieden in Oekraïne de laatste weken en maanden tot ware forten heeft uitgebouwd. Vooral in de provincie Zaporizja in het zuiden en op de Krim wacht Oekraïne een aartsmoeilijke taak de linies te doorbreken.

Voor Oekraïens president Volodymyr Zelensky en zijn hoogste generaals is de ambitie duidelijk: het volledige grondgebied bevrijden van de Russische bezetter, inclusief de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 illegaal annexeerde. Dat ook het Russische leger deze dreiging ernstig neemt, mag blijken uit de liefst 800 kilometer aan fortificaties die het de laatste weken en maanden in de bezette gebieden heeft aangelegd.

Het is daarmee al van de Duitse Siegfriedlinie – die de geallieerden moest tegenhouden tijdens de Tweede Wereldoorlog – geleden dat in Europa nog zo’n uitgebreid defensienetwerk is aangelegd. “Het Russische leger probeert het front duidelijk te betonneren in aanloop naar een verwacht Oekraïens tegenoffensief”, zegt militair historicus Kris Quanten van de Koninklijke Militaire School in Brussel. “Door de lengte van het front kan dit niet overal, dus legt het de focus op die plekken waar het een aanval verwacht. Dat is in de eerste plaats in de provincies Zaporizja in het zuiden en Loehansk in het noordoosten. Daarnaast is vooral ook de verdediging op de Krim erg uitgebouwd, wat nog eens het belang van het schiereiland bevestigt, voor zowel de Russen als de Oekraïners.”

Burchten

Zowel satellietbeelden in lage resolutie die door iedereen online bekeken kunnen worden, als recente beelden van betere kwaliteit die door gespecialiseerde bedrijven als Maxar Technologies zijn gemaakt, bevestigen hoe op honderden plekken in de bezette gebieden zulke verdedigingslinies zijn aangelegd. Volgens een analyse van Brady Africk, onderzoeker bij de denktank American Enterprise Institute, gaat het om minstens 2.580 versterkingen, wat meer dan waarschijnlijk nog een onderschatting is.

Op de kaart die Africk maakte, valt op hoe meerdere steden en wegenknooppunten achter het front uitgebouwd zijn tot versterkte burchten. Op meerdere hoofdwegen liggen dan weer om de 10 kilometer loopgraven in een cirkel rond de weg, waardoor ze als een soort checkpoint kunnen dienen. Op die manier stellen de Russen de Oekraïners voor de keuze, zegt Quanten. Of die knooppunten in eerste instantie links laten liggen, waardoor ze tijd verliezen door via de kleinere wegen en open velden te moeten oprukken, of de steden proberen innemen, met meer verliezen tot gevolg.

Russia's new defenses in Crimea contain rows of dragon’s teeth and freshly dug trenches.



Zoom in on this high resolution satellite imagery to see some of the fortifications constructed along a road leading into the occupied peninsula. pic.twitter.com/SOnpK8liSd — Brady Africk (@bradyafr) 11 april 2023

Hoofddoel van defensieve stellingen is om het aanvallende leger zoveel mogelijk te op te houden, legt Quanten uit. “In Oekraïne heeft het Russische leger om sommige plaatsen liefst drie, soms zelfs vier linies achter elkaar aangelegd. Elke linie bestaat op haar beurt uit een reeks van hindernissen, met hetzelfde doel: de Oekraïners vertragen in hun opmars en hen onder vuur nemen terwijl ze deze hindernissen proberen op te ruimen.”

De Britse inlichtingendiensten meldden midden april al dat Rusland “uitgebreide lineaire defensieve stellingen” aan het aanleggen was in Zaporizja, aangezien ze Oekraïne ervan verdenken op te rukken richting de stad Melitopol. Volgens hen beschikt Rusland er nu “over een lengte van 120 kilometer in deze sector over drie lagen van defensieve zones”.

Drakentanden

De hindernissen bestaan in eerste lijn vaak uit een antitankgracht, die breed genoeg is zodat een tank er niet zomaar kan overrijden, gevolgd door een mijnenveld, prikkeldraad en meerdere rijen van zogenaamde ‘drakentanden’. Deze betonnen piramidevormige kegels moeten tanks laten vertragen of vastrijden, waarna ze door infanteriesoldaten met een antitankwapen kunnen worden uitgeschakeld vanuit de loopgraven, bunkers en schuttersnesten verderop. Achter de infanterie staat enkele kilometers verderop nog artillerie opgesteld die tot taak heeft om aankomende voertuigen en manschappen continu onder vuur te nemen.

Beeld DM

Dit allemaal doorbreken gaat onvermijdelijk met verliezen gepaard, al lijken de meeste drakentanden niet in de grond verankerd te zijn, waardoor ze relatief gemakkelijk aan de kant geschoven kunnen worden. Ook veel bunkers lijken uit prefabbeton te bestaan, waardoor vragen worden gesteld bij hun effectiviteit.

Oekraïne ontvangt sinds een aantal maanden bovendien gespecialiseerd materiaal om de stellingen te doorbreken, zoals gepantserde bulldozers die de antitankgrachten moeten vullen, of prikkeldraadopruimers. Meerdere landen schenken ook pantserwagens met vooraan een constructie die mijnen kan opruimen, en mijnopruimingsexplosieven. Daarbij wordt een springlading via een kabel afgeschoten richting een mijnenveld, waarna deze tot ontploffing wordt gebracht. De mijnen ontploffen mee, waarna een vrije doorgang van een zes tot acht meter breed ontstaat.

“De Russen spelen daarbij heel duidelijk op de wet van het getal”, zegt Quanten. “De Oekraïense middelen zijn niet eindeloos. En als ze erin slagen een linie te doorbreken, volgt er 10 tot 20 kilometer verderop nog zo een, en daarna nog een. Tussenin staan bovendien nog eens vaak tanks opgesteld om het oprukkende leger in de flanken aan te vallen.” Ook de Britse inlichtingendiensten spreken over “ongelooflijk geduchte obstakels, al hangt hun nut bijna volledig af van de ondersteuning door voldoende artillerie en personeel”.

Russische vloek en zegen

Hoe snel de Russen de laatste maanden hun verdediging hebben uitgebouwd, tonen hogeresolutiebeelden van Medvedivka, een klein dorp op de grens tussen Cherson en de Krim. Begin januari waren nog maar een paar loopgraven uitgegraven, gekarteld om vanuit verschillende hoeken te kunnen vuren en als bescherming tegen ontploffingen. Een maand later blijkt er al een bijzonder uitgebreid netwerk van gangen en versterkte posities te liggen. Ook te zien is hoe enkele meters in de voorhoede een driedubbele rij drakentanden wordt aangelegd.

Klik of tik op de foto om te vergroten. Beeld reuters

Ook in Armjansk, meer in westelijke richting op de grens tussen de Krim en Cherson, zijn intussen uitgebreide stellingen uitgebouwd. Verscholen achter een kanaal liggen hier twee rijen van loopgraven, met elkaar verbonden via meerdere dwarsverbindingen. De verdedigende troepen hebben zo een perfect zicht op Oekraïense troepen die het stadje op een gegeven moment zouden naderen.

Klik of tik op de foto om te vergroten. Beeld reuters

Dat zowel Armjansk als Medvedivka zo zwaar uitgebouwd is, is geen toeval. Door hun ligging in het noordwesten en noordoosten van de Krim vormen ze in de praktijk de enige twee toegangspoorten tot het schiereiland. Dit is tegelijkertijd een vloek en een zegen voor het Russische leger. Bij Armjansk is het land slechts 8 kilometer breed, bij Medvedivka vormt een brug van 100 meter lang de grens. Helemaal in het oosten loopt enkel nog een onverharde weg via de schoorwal van Arabat. Daardoor hoeven de Russen hun verdediging slechts op twee plaatsen te concentreren, maar zijn ze tegelijkertijd kwetsbaar om van de rest van Oekraïne afgesneden te worden.

Amfibische landing?

Toch blijkt het Russische leger ook nog altijd met een ander scenario rekening te houden voor de Krim, hoewel militaire analisten dat weinig waarschijnlijk achten: een amfibische landing op de westelijke kusten van de Krim. Ook daar zijn op meerdere plaatsen en op slechts enkele meters van de zee loopgraven, drakentanden en bunkers aangelegd. Artilleriestukken moeten met ‘zonevuur’ schepen proberen te treffen die aan land zouden proberen komen.

Klik of tik op de foto om te vergroten. Beeld reuters

“In theorie zijn dit perfecte kusten voor een landingsoperatie zoals bij D-Day in juni 1944”, zegt Quanten. “Maar de Oekraïners hebben volgens mij te weinig middelen om hier met zwaar materieel aan land te komen via overzetboten. Zo’n operatie is ook erg riskant, aanvallers hebben dan echt een groot overwicht nodig om te slagen.”

Klik of tik op de foto om te vergroten. Beeld reuters

Huzarenstuk

Voor Oekraïne komt het er nu op aan de zwakke plekken in de linies te zoeken en de Russen te proberen verwarren over waar het offensief zal gaan plaatsvinden. Maar dat geen enkele plek gemakkelijk zal worden, lijkt de enige zekerheid die er is. De Russen zijn altijd al meesters geweest in het uitbouwen van defensieve linies in de diepte, zegt Quanten.

“Dat waren ze al in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld bij de Slag om Stalingrad, waar de Duitsers zich op hebben vastgebeten. Oekraïne wacht een immens moeilijke opdracht, meteen de reden waarom ik verwacht dat het offensief nog enkele weken op zich zal laten wachten. Het bliksemsnelle en succesvolle offensief van Charkiv van vorig najaar was kinderspel in vergelijking met het huzarenstuk dat nu nodig zal zijn. Daar hadden de Russen nooit de tijd gehad om hun defensie uit te bouwen.”

Klik of tik op de foto om te vergroten. Beeld reuters

Voorbereiding is dan ook cruciaal. Bovendien zitten de Oekraïners behalve met munitietekort nog altijd met een groot probleem: het gebrek aan luchtoverwicht. “Luchtsteun is bij een offensief normaal altijd een cruciale schakel om delen van de verdedigingsgordel onschadelijk te maken. Oekraïne zal de klus allicht zonder deze schakel of in een veel kleinere vorm moeten klaren. Om ook de Russen luchtoverwicht te proberen ontzeggen, zullen ze de komende weken eerst nog proberen zoveel mogelijk Russische radarinstallaties uit te schakelen in een poging hen ‘doof en blind’ te maken op het slagveld.”

Ook analist en voormalig majoor-generaal in het Australische leger Mick Ryan noemt in een recente analyse “geen enkele militaire onderneming moeilijker te plannen, te orkestreren en uit te voeren dan het doorbreken van hindernissen met gecombineerde wapensystemen”. “Goede legers proberen te vermijden dat ze door zulke uitgebouwde stellingen moeten trekken, want dit is net wat de vijand verwacht. Maar als die stellingen in de weg liggen van een belangrijk operationeel doel, is het soms onvermijdelijk om het gevecht aan te gaan en ze te proberen doorbreken. Dit vereist elk element van gecombineerde oorlogsvoering van een leger – inclusief luchtmacht. Laat dus geen twijfel bestaan over de complexiteit van deze taak.”