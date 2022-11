In beeld: gewonde soldaten helpen elkaar erbovenop terwijl ze wachten op prothesen

In het ziekenhuis van Truskavets, ten westen van Oekraïne, liggen nu vooral soldaten die een of meerdere ledematen verloren. Als een nieuwe prothese arriveert, is dat vaak een hele gebeurtenis. ‘Sommige patiënten zijn vrienden geworden.’

In de tientallen jaren dat het actief was, had het stedelijk ziekenhuis in Truskavets, een stad in het westen van Oekraïne, zich nooit gespecialiseerd in de behandeling van mensen die een amputatie hadden ondergaan. Maar dingen veranderen − soms in een oogwenk, vergezeld van een oorverdovende knal.

Nu maakt Truskavets deel uit van de uitdijende prothesemachine in Oekraïne; twee etages zijn tot barstens toe gevuld met gewonde soldaten.

Semyon (27) raakte gewond in Charkiv in het oosten van Oekraïne, waar hevig gevochten wordt sinds Rusland op 24 februari het land binnenviel. Hij was radio-operator en seingever voor een luchtafweerbatterij toen die getroffen werd door mortiervuur. Semyon heeft het geteld: zijn eenheid werd in twintig minuten 43 keer geraakt.

Hij verloor zijn rechterbeen.

“Toen ik voor het eerst een prothese kreeg aangepast, was het heel moeilijk om te vatten dat dat niet mijn eigen been was”, zegt hij. Maar het personeel van Truskavets bleef met hem werken. “Nu gaat alles goed”, zegt hij.

Zoals veel soldaten wil hij om privacyredenen alleen met zijn voornaam in de krant.

Semyon zet zijn eerste stappen met zijn nieuwe prothese terwijl zijn vrouw Vika, links, toekijkt. Beeld NYT

Misha (27) verloor niet één maar twee benen, en kreeg een nieuwe bijnaam. Zijn kameraden in een Oekraïense brigade noemde hem ‘de wilde’, maar nu is hij voor de andere patiënten ‘de acrobaat’. Hij vocht in Cherson, Loehansk en Donetsk, en hij verloor zijn benen toen hij door granaatscherven geraakt werd tijdens een gevecht om een oversteekplaats van een rivier bij Hilohorivka in de regio Loehansk. In afwachting van zijn prothesen brengt hij nu veel tijd door in de kleine gymzaal van het ziekenhuis. “Ik woog 82 kilo”, zegt hij. “Nu weeg ik tien kilo minder.”

Ihor Zobkiv (22) verloor zijn linkeronderbeen en een deel van zijn rechtervoet toen zijn pantserinfanterievoertuig op een tankval botste in Mykolaiv in het zuiden. Hij verblijft al maanden in Truskavets, en hij heeft zijn tijd niet verdaan. In de loop van de zomer leerde hij in een lokaal café een jonge vrouw kennen, en ze hebben trouwplannen. En Ihor heeft nog andere ambities. “Ik wil in het leger blijven”, zegt hij.

Zelfs in het prille begin van de oorlog waren er al mensen in Oekraïne die rekening hielden met een stijgende vraag naar prothesen, omdat soldaten ledematen zouden verliezen op het slagveld. In de lente vertelde de eigenaar van een Oekraïense prothesefabriek dat hij de productie in zijn vestiging in Kiev wilde verhogen door dubbele en zelfs drievoudige shifts te draaien, omdat er zo veel amputaties plaatsvonden.

Serhii Zvyagin (34), die gewond raakte bij een bombardement waarbij twee collega-soldaten het leven lieten, wacht nog op zijn prothesen. Ze worden vervaardigd en aangepast door externe specialisten. Omdat het aantal gewonden toeneemt, treden weleens vertragingen op.

Ziekenhuizen zoals in Truskavets voorzien niet alleen in prothesen, ze helpen gewonde soldaten ook intensief om ermee te leren omgaan.

Een gewonde soldaat telefoneert vanuit de geïmproviseerde kerk. Beeld NYT

Een werkplaats waar prothesen worden gemaakt in Kiev. Als een nieuwe prothese in het ziekenhuis arriveert, dan is dat soms een hele gebeurtenis. Beeld NYT

Vanya (34), een werknemer van een nationaal park die zijn rechterhand verloor toen hij deel uitmaakte van een infanterie-eenheid in Loehansk, leert nu met zijn linkerhand schrijven. “Ik wacht nog op een prothese”, zegt hij. “Ze hebben me een haak aangeboden, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik hoop dat ik ooit een modernere prothese krijg.”

De soldaten die in Truskavets aankomen zijn nog getraumatiseerd door de gevechten, en hebben meer nodig dan alleen medische hulp. Bij het inrichten van de twee verdiepingen die bestemd waren voor orthopedische patiënten, werd een deel van de hal omgebouwd tot kerk.

In de maanden sinds maart, toen Truskavets patiënten die een prothese nodig hadden begon op te nemen, is een kleine community ontstaan in zijn gangen. Patiënten en medisch personeel lopen er door elkaar, maar evengoed familie van de patiënten en soldaten met wie ze nog gediend hebben. “Sommige patiënten zijn vrienden geworden, sommigen zijn bijna als familie van elkaar”, zegt Pavlo Kozak, een van de artsen. “We willen de juiste omstandigheden creëren voor psychologische en fysieke revalidatie.”

Als een nieuwe prothese in het ziekenhuis arriveert, dan is dat soms een hele gebeurtenis. Patiënten troepen samen om er een blik op te werpen, soms geven ze een prothese aan elkaar door om ze wat beter te bestuderen – misschien met hun eigen toekomst in het achterhoofd.

Het is meer dan nieuwsgierigheid. De soldaten waren kameraden op het slagveld, en ze zijn kameraden in het ziekenhuis. Toen Semyon voor het eerst zijn kunstbeen mocht passen in zijn ziekenhuiskamer, met zijn vrouw aan zijn zijde, keken de andere soldaten dan ook aandachtig toe vanop de gang. Ze moedigden hem aan toen hij zijn eerste stapjes zette.

Vladyslav Korenok oefent trappen in een revalidatiecentrum in Kiev. Beeld NYT

Esthetisch mag Truskavets weinig voorstellen, de brede gangen en deuropeningen zijn uiterst geschikt voor mensen in een rolstoel. Beeld NYT

Truskavets is niet het enige ziekenhuis dat met Oekraïense soldaten werkt. Een revalidatiecentrum in Kiev behandelt soldaten die Marioepol verdedigden, een van de beruchtste gevechten in deze oorlog. Rusland belegerde die havenstad in het begin van de oorlog, waardoor de mensen daar wekenlang zonder elektriciteit en water zaten.

Leden van het Azov-bataljon kregen een heldenstatus in Oekraïne doordat ze zich terugtrokken in een staalfabriek en tachtig dagen lang Russische aanvallen afsloegen.

Een van de patiënten, Vladyslav Tkasjenko, vocht met het Azov-bataljon en raakte gewond toen Russische vliegtuigen zijn positie bombardeerden. “Het laatste wat ik me herinner is de explosie”, zegt hij.

Al in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, werden de Oekraïners gedwongen zich toe te leggen op protheses. Vladyslav Korenok (32) verloor een been bij die gevechten. Bij een bezoek aan het revalidatiecentrum in Kiev in augustus toonde hij zijn prothese aan mensen die nog maar pas verwond waren in de oorlog.

Het was in vele opzichten de architectuur die bepaalde dat Truskavets uitgekozen werd voor de behandeling van mensen die ledematen verloren. Het is een overblijfsel van de Sovjet-tijd. Esthetisch mag het dan weinig voorstellen, zijn brede gangen, deuropeningen en ruime badkamers en wc’s zijn uiterst geschikt voor mensen in een rolstoel.

Aan het gebouw moest weinig gewijzigd worden, maar sommige medici moesten zich wel grondig aanpassen aan de nieuwe patiëntenpopulatie. “Voor de oorlog hield ik me bezig met patiënten die een trauma of een beroerte hadden gehad”, zegt dr. Kozak. “Ik had geen enkele ervaring met mensen die een amputatie ondergaan hadden.”

Dat is nu dus anders. Tot nog toe zijn ongeveer 150 patiënten opgenomen in de orthopedische afdeling. Daar wachten ze op nieuwe ledematen – en een nieuw leven.

© The New York Times