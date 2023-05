‘IJzeren generaal’ onthult geheime strategie die Oekraïne gebruikte om Russen terug te drijven en te laten ‘leegbloeden’

Zaloezjnyj lichtte een tipje van de sluier in het Oekraïense televisieprogramma ‘СВІТ НАВИВОРІТ’ (letterlijk: ‘de wereld binnenstebuiten’) van journalist en documentairemaker Dmytro Komarov. Sinds het begin van de oorlog stond de generaal nog maar twee publicaties te woord en dan alleen nog schriftelijk. Na een jaar aandringen kon Komarov hem echter overtuigen om toch een televisie-interview te doen.

In dat vraaggesprek deelde Zaloezjnyj informatie die tot nu toe geheim bleef. Onder meer over hoe het Oekraïense leger erin slaagde om ongemerkt troepen en materiaal te verplaatsen en dankzij welke beslissingen en operaties Oekraïne erin slaagde om de eerste, overdonderende weken na de invasie door te komen.

Luchtverdediging

Volgens de generaal bereidde Oekraïne zich grondig voor op de invasie van de Russen, die al even dreigde. Legereenheden werden verplaatst, er volgden oefeningen op het terrein en dat leidde ertoe dat de inzet van de luchtverdediging herbekeken werd. “Daardoor kunnen we er vandaag nog altijd op rekenen", aldus Zaloezjnyj.

Over hoe het Oekraïense leger erin slaagde om mensen en middelen te verplaatsen zonder dat iemand het zag, kon de generaal niet veel kwijt: “Geheime informatie.” Maar hij verklapte wel dat het ‘s nachts gebeurde.

Op 24 februari vorig jaar vielen de Russen dan effectief binnen. “Onze voorbereiding deed ons geloven dat we maar één realistische optie hadden om te reageren. En dat was om de vijand - die groter en sterker was dan wij - in zo kort mogelijke tijd zo zwaar mogelijk verliezen toe te brengen”, aldus Zaloezjnyj. “Om de vijand te laten leegbloeden, zodat die zou weigeren om nog verder op te trekken. En het werkte.”

Daarna viel Oekraïne de Russische colonnes aan op wegen en in steden terwijl die aan het wachten waren op brandstof. Tegelijkertijd raakten ze de Russische logistiek aan de achterkant van die colonnes.

De ‘ijzeren generaal’ liet zijn pantser ook even zakken toen hij het had over de verliezen die hij persoonlijk al te verwerken kreeg tijdens de oorlog. “Ik ben een mens met gevoelens, zoals iedereen”, zei hij. “Het is niet omdat ik de pijn niet laat zien dat die er niet is. Af en toe ga ik door mijn contacten op mijn telefoon en zie ik namen van mensen die er niet meer zijn. Ik heb de moed niet om ze te wissen. Dat komt misschien nog, maar ik denk niet dat ik er nu al klaar voor ben. Ze zullen me sowieso altijd bijblijven, in mijn hoofd en in mijn hart.”

Geweend

Eén keer heeft zelfs geweend. “Ik hielp een moeder met de zoektocht naar haar zoon”, vertelt hij. “Hij was een helikopterpiloot en vloog naar Marioepol. De hele tijd dat ik met haar in contact stond, had ik hoop dat hij nog in leven was en dat alles goed zou komen. Tot ik te horen kreeg dat hij spijtig genoeg omgekomen was. En ik dat aan zijn moeder moest vertellen. Het was een gewone jongen. Een patriot.”