‘Iedereen binnen een straal van 25 meter sterft gegarandeerd’: de Oekraïense soldaten die Russische boobytraps ontmijnen

Het Russische leger plaatst boobytraps in Oekraïense bossen, huizen en achtertuinen. Het vinden ervan wordt voor de Oekraïners hoe langer hoe meer een uiterst belangrijke, maar gevaarlijke kunst.

Met het soort kalmte dat gepaard gaat met ervaring schuift een Oekraïense ontmijner voorzichtig stengels droog gras opzij en onthult een dodelijke verrassing: een handgranaat, vastgemaakt aan een struikeldraad. Deze ontdekking nabij de Oekraïense stad Lyman vormt slechts een kleine ontwikkeling in een breder kat-en-muisspel tussen leggers van landmijnen en ontmijningsteams dat hoe langer hoe meer een centraal element wordt in de oorlog in Oekraïne.

Mijnen, struikeldraden en boobytraps zijn de favoriete verdedigingsmiddelen van het Russische leger: ze brengen infanteriesoldaten zware verwondingen toe en leggen gepantserde voertuigen lam. Ze zijn gemakkelijk op te stellen, je begraaft ze gewoon in de grond of bedekt ze met puin langs de kant van een dorpsweg, maar zijn duivels moeilijk te vinden.

Verwacht wordt dat ontmijning een centrale rol zal spelen in het verwachte tegenoffensief van Oekraïne dit voorjaar, als Oekraïne probeert de Russische troepen terug te dringen en het momentum in de oorlog te veranderen. Het Oekraïense leger zal oprukken in dichte netwerken van loopgraven, tankvallen en mijnenvelden.

Het Oekraïense land is bedekt met duizenden Russische mijnen, struikeldraden en boobytraps. Een gebied dat vier keer zo groot is als Zwitserland is onveilig door landmijnen, zo hebben de Verenigde Naties berekend. Ze doden of verminken honderden burgers per maand. In maart hebben landmijnen 226 burgers gedood en 724 anderen verwond. In heel Oekraïne werken voortdurend ongeveer 350 ontmijningsteams.

De Oekraïense regering heeft in de mijnengebieden zones aangeduid die bij voorrang moeten worden opgeruimd. Men moedigt technologische innovatie voor ontmijningsinstrumenten aan en wil een commerciële markt voor ontmijningsdiensten creëren. De Wereldbank schat dat het ontmijnen van Oekraïne zo’n 34 miljard euro zal kosten.

‘Trucjes’

Rusland heeft een enorm arsenaal aan landmijnen en zijn soldaten beschikken over een rijk repertoire aan trucs om boobytraps te plaatsen. Rusland is een van de weinige landen, samen met de Verenigde Staten, die een verdrag dat landmijnen in de oorlog verbiedt, niet hebben geratificeerd. En dus is mijnen zoeken een veel beoefende kunst geworden onder Oekraïense soldaten. Zo hebben ze bijvoorbeeld geleerd dat in gebieden met veel struikeldraden vaak een dood dier ligt, want dieren laten ze afgaan terwijl ze door het bos zwerven.

In dit geval bemerken de Oekraïense troepen een dode hond en een dode geit. Dat wijst op de aanwezigheid van boobytraps in het struikgewas vlak bij een voormalige Russische stelling, zegt de commandant van het ontmijningsteam dat is gestuurd om ze op te ruimen. Hij wil alleen geïdentificeerd worden als luitenant Oleh, overeenkomstig de Oekraïense militaire regels. “Hier zijn heel wat trucjes gebruikt”, zegt Oleh over het mijnenveld.

De soldaten tasten de grond af met glasvezelstaven, dit om te voorkomen dat een metalen instrument een elektrisch gestuurde mijn, bedoeld om ontmijners te doden, zou doen ontploffen. De handgranaat met struikeldraad is door collega’s gevonden; de soldaten keren terug om hem veilig tot ontploffing te brengen aangezien ze te gevaarlijk is om onschadelijk te maken.

Een handgranaat bevestigd aan een struikeldraad, gevonden door een Oekraïens ontmijningsteam nabij de stad Lyman in Oost-Oekraïne. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Lyman, de stad waarrond het team opereert, is afgelopen herfst bevrijd van Russische troepen. Ze vinden verder een boobytrap die bedoeld is om ontmijningsteams voor de gek te houden, een veel voorkomend verschijnsel. In dit geval gaat het om een Claymore-mijn: een explosief met een struikeldraad dat granaatscherven naar zijn doelwit sproeit.

De Russen hebben vlakbij een elektriciteitskabel gespannen, zodat hij ook door een spotter op afstand kan worden geactiveerd. Maar de draad eindigt vlakbij in het gras, zonder verbinding met een ontsteker. Het is slechts een list om de ontmijningswerkzaamheden te vertragen door ontmijners te dwingen de kabel te volgen.

Het struikgewas is daarnaast voorzien van springmijnen, wat Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog Bouncing Betties noemden. Wanneer ze worden geactiveerd door een voetstap of een struikeldraad, knallen ze een paar meter de lucht in en ontploffen dan in een nevel van granaatscherven. “Iedereen binnen een straal van 25 meter sterft gegarandeerd”, aldus Oleh. Precies dit soort apparaat, een Russische OMZ-52-springmijn, heeft de hond en de geit gedood die de Oekraïners hebben opgemerkt.

Minder aandacht

De Oekraïense ontmijningsteams hebben twee verschillende taken. Sommige ruimen teruggewonnen gebieden op zodat ze veilig worden voor burgers om terug te keren. Een ander, gevaarlijker type ontmijning wordt uitgevoerd door militaire ingenieurs, die bij aanvallen voor de aanvallende soldaten uit lopen om veilige paden door de mijnenvelden te vinden.

Ontmijningsapparatuur en -technieken hebben minder aandacht gekregen dan geavanceerde westerse wapens zoals Abrams-tanks. Niettemin zeggen Oekraïense officieren dat van deze operaties veel afhangt.

Het opruimen van mijnen kan handmatig gebeuren. Ivan, een ontmijner in een ander klein team van ingenieurs, legt zijn methode uit: hij zet een stap en pauzeert dan om ongeveer een meter grond voor hem te bestuderen. Dan knielt hij om de grond beter te bekijken; het zonlicht kan een glinstering veroorzaken op een vrijwel onzichtbare struikeldraad van dun garen dat lijkt op visdraad als je het vanuit een andere hoek bekijkt.

Rustig blijven is essentieel, vertelt hij, zelfs als infanteriecommandanten schreeuwen dat het snel moet gaan. Tijdens een aanval afgelopen herfst heeft hij naar eigen zeggen vier boobytraps met struikeldraad veilig tot ontploffing gebracht om een pad vrij te maken voor de aanvallende troepen.

Oekraïense soldaten bovenop een ontmijningsvoertuig dat de bijnaam Draak draagt in Kramatorsk. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Het werk kan ook gedaan worden met gespecialiseerde ontmijningsmachines. Het lompe, logge militaire voertuig uit het Sovjettijdperk dat in het Oekraïense leger de bijnaam Draak draagt, heeft een zwakke bepantsering en slechts één wapen: een raket die een rij explosieven een paar honderd meter vooruit sleept. Door de explosieven boven een mijnenveld te plaatsen en ze vervolgens tot ontploffing te brengen, wordt een pad vrijgemaakt voor infanterie of tanks om op te rukken. De Verenigde Staten hebben aan Oekraïne al militaire hulp verleend in de vorm van een soortgelijk rupsvoertuig, een Mine Clearing Line Charge, of MICLIC, als voorbereiding op het lenteoffensief.

Grijphaak

“Je concentreert je op je werk zonder je te laten afleiden door het geluid van artillerie tijdens de aanval”, zegt Ivan. In de eenheid van een twaalftal mensen waartoe hij behoort, zijn al soldaten gedood en verminkt door mijnen, maar militaire regels verbieden hen te specificeren hoeveel precies.

Zowel het Oekraïense als het Russische leger gebruikt apparaten op antitankmijnen die de explosieven in werking stellen als iemand de mijn beroert en die bedoeld zijn om ontmijningsteams te doden. Het Russische leger heeft een type seismisch gestuurde antipersoonsmijn, POM-3 genaamd, die ontploft door de trillingen van voetstappen voordat een ontmijner zelfs maar dichtbij genoeg kan komen om het apparaat onschadelijk te maken. De POM-3's, kleine groene cilinders die door een oplettende soldaat kunnen worden opgemerkt, moeten worden vernietigd door een schot vanop afstand.

Een Oekraïens ontmijningsteam bereidt de ontploffing voor van een handgranaat die aan een struikeldraad is bevestigd. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Mijnen of boobytraps ter plaatse tot ontploffing brengen is een gebruikelijke praktijk. Dit kan worden gedaan door een kleine plaat explosieven in de buurt te plaatsen die de ontmijnende soldaten dan samen met de mijn tot ontploffing brengen. Voor de struikeldraad die ze op deze regenachtige ochtend nabij Lyman hebben ontdekt, kiezen de soldaten echter een eenvoudigere methode. De ontmijners plaatsen heel voorzichtig een grijphaak waaraan een lang touw bevestigd is rond de struikeldraad, gaan verderop staan en trekken er vervolgens aan.

Er weerklinkt een knal. Zwarte rook stijgt op. Een soldaat rolt het touw op en loopt het struikgewas uit.