Hoofd Oekraïense inlichtingendienst: ‘De kans is klein dat Vladimir Poetin de oorlog overleeft’

Budanov voorspelt dat Cherson tegen het einde van volgende maand opnieuw in Oekraïense handen zal zijn. “De best getrainde troepen van Rusland houden zich daar nu schuil. Het gaat onder meer om elitesoldaten, leden van de luchtmacht, de marine en ook speciale eenheden. Ze zijn met circa 40.000, aangevuld met nog een hele hoop reservisten”, klinkt het.

“Sterk dat Rusland in totaal 220.000 extra manschappen wist te mobiliseren, maar in moderne oorlogsvoering zullen zij het verschil niet maken. Daarvoor zijn ze te slecht getraind en uitgerust, noem ze eerder maar kanonnenvoer.”

Kachovka-dam

In Oekraïne bestaat de vrees dat de dam aan de waterkrachtcentrale van Kachovka opgeblazen zal worden, waardoor tienduizenden huizen in sneltempo zouden overstromen. Budanov denkt echter niet dat het zo’n vaart zal lopen. “De Russen zullen eerder de weg boven de dam willen vernietigen, waardoor onze voertuigen vast komen te zitten. Allicht willen ze zo wat tijd kopen om te kunnen vluchten uit Cherson, maar onze opmars zal er niet door afgeremd worden.”

Over naar Wit-Rusland dan. Hoe groot is de kans dat er een aanval komt vanuit dat land om zo de bevoorradingslijn vanuit het Westen af te snijden? “Dat is natuurlijk de natte droom van Rusland, maar op dit moment zijn er in die regio slechts 4.300 soldaten actief. In 80 procent van de gevallen gaat het dan nog om reservisten. Er is nu dus geen sprake van een dreigende invasie, maar dat kan snel veranderen als Cherson valt. De Russen zullen zich dan verder terugtrekken richting Zaporizja, een deel kan naar Wit-Rusland trekken en daar een nieuw gevaar vormen. Maar we zijn dus voorbereid op dat scenario.”

Modder

De grote hoeveelheid modder op het strijdveld treedt tegenwoordig wel op als spelbreker. “Op een bepaald moment deden we er ons voordeel mee, maar nu is het een groot probleem geworden”, stelt Budanov. “Tanks blijven soms dagen vastzitten na een stevige regenbui, vandaar dat er momenteel weinig beweegt in de loopgraven.”

Over de nucleaire dreiging blijft het hoofd van de inlichtingendienst op de vlakte. “Rusland is een terroristische staat met een nucleair arsenaal, dus theoretisch blijft het een mogelijkheid. We zien echter geen voorbereidende activiteiten in die aard. Intussen beschuldigt de vijand er ons van een vuile bom te produceren, maar daartoe zullen we ons nooit verlagen. Met die leugen willen de Russen enkel maar druk zetten om ons rond de onderhandelingstafel te krijgen.”

Iraanse kamikazedrones

Het grootste gevaar lijkt voorlopig van Iraanse kamikazedrones te komen. “Zij worden zogezegd enkel ingezet om onze energie-infrastructuur te raken, maar soms worden ook appartementsgebouwen getroffen. Als er daarbij verschillende verdiepingen instorten, komen altijd veel vrouwen en kinderen om”, aldus Budanov.

Volgende maand zal Rusland allicht ook beschikken over Iraanse precisieraketten met een bereik tussen 300 en 700 kilometer. “Ze vormen een ernstige bedreiging omdat ze heel snel gaan en - in tegenstelling tot de Russische exemplaren - heel nauwkeurig zijn. We moeten vertrouwen op onze luchtafweer en kunnen enkel maar hopen dat onze bondgenoten nog meer luchtverdedigingssystemen zullen leveren.”

‘Poetin zal alle schuld krijgen’

Een einde aan de oorlog komt er volgens Budanov pas als de grenzen van 1991 hersteld worden. In dat jaar riep Oekraïne de onafhankelijkheid uit, mét de Krim als volwaardig onderdeel. “Ik wil niet te veel prijsgeven over onze militaire planning, maar volgend jaar moeten we in dat opzet geslaagd zijn. Het Russische volk zal de regering blijven steunen tot de nederlaag een feit is, maar daarna verwacht ik dat Poetin afgezet wordt. Er zijn nu al gesprekken aan de gang in Rusland over zijn opvolging. Maar wie er ook aan de macht komt, Poetin zal de schuld krijgen voor alles wat verkeerd gelopen is”, besluit Budanov.