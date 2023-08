Hoge NAVO-chef verslikt zich in Oekraïne-compromis, Rusland buit misser meteen uit

Kan grondgebied afstaan aan Rusland in ruil voor NAVO-lidmaatschap een compromis zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen? Terwijl Kiev woedend reageert op die suggestie door een hoge NAVO-chef, buit Moskou de misser meteen uit.

“Ik denk dat een oplossing kan zijn dat Oekraïne territorium opgeeft en in ruil NAVO-lidmaatschap krijgt.” Met dat zinnetje tijdens een paneldebat over veiligheid en defensie aan de Noorse zomeracademie in Arendal heeft Stian Jenssen zich de woede van Kiev op de hal gehaald. Jenssen is namelijk niet zomaar iemand: als stafchef van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is hij een van de hoogste functionarissen binnen het militaire bondgenootschap.

De suggestie dat Oekraïne grondgebied zou moeten afstaan in ruil voor vrede is in het land en bij zijn bondgenoten in het Westen als vloeken in de kerk. Volgens het officiële NAVO-standpunt is het aan Kiev om de voorwaarden voor vrede te bepalen en aan niemand anders.

Belonen, niet straffen

Rusland zou door het veroverde grondgebied (deels) te mogen behouden bovendien beloond worden voor het binnenvallen van een ander land. Behalve die onrechtvaardigheid op zich zou dat ook een gevaarlijk precedent kunnen zijn voor andere landen die op eenzelfde idee broeden.

En wat met de vastgestelde oorlogsmisdaden door het Russische leger en het internationale aanhoudingsbevel tegen president Poetin? Moet dat voor de lieve vrede dan ook maar allemaal onder de mat geveegd worden?

Dat Jenssen zijn uitspraak snel nuanceerde en benadrukte dat hij enkel luidop nadacht en maar één mogelijke oplossing voorstelde, bracht weinig zoden aan de dijk. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de suggestie “compleet onaanvaardbaar” en zei dat ze enkel Rusland in de kaart speelt.

Stian Jenssen. Beeld RV

Volgens Mychajlo Podoljak, een van de meest naaste adviseurs van president Zelensky, zou grondgebied afstaan “een bewuste keuze zijn voor het verlies van de democratie, het aanmoedigen van een internationale crimineel, de instandhouding van het Russische regime, de vernietiging van het internationale recht en het doorgeven van de oorlog aan volgende generaties”. Want waarom zou Rusland later niet gewoon hetzelfde doen en Oekraïne opnieuw binnenvallen?

Excuses

Officieel staat ook de NAVO achter die zienswijze. In een verklaring probeerde de top van het bondgenootschap olie op de golven te gooien. “We zullen Oekraïne zo lang als nodig blijven ondersteunen en blijven streven naar en rechtvaardige en langdurige vrede. De positie van de alliantie is duidelijk en is niet veranderd.”

Ook Jenssen excuseerde zich woensdag voor zijn suggestie. “Mijn uitspraak was deel van een grotere discussie over mogelijke toekomstscenario’s voor Oekraïne”, zei hij aan Noorse krant Verdens Gang. “Maar ik had ze niet op die manier mogen zeggen. Dat was fout.”

Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat de discussie snel zal verdwijnen, zeker gezien de voorlopig trage vooruitgang van het Oekraïense tegenoffensief. Waarnemers wijzen al langer op mogelijke breuken in het Westen indien de oorlog nog lang blijft aanslepen en geen van beide partijen nog veel vooruitgang boekt.

Moskou buitte Jenssens uitspraak meteen uit en liet niet na nu al te wijzen op die breuken. Maria Zakharova, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, sprak op de radio over “een bom voor de overheden in Kiev”.

Oud-president Dmitri Medvedev ging zelfs zover te zeggen dat Oekraïne dan ook Kiev moet afstaan, “de hoofdstad van het historische Rusland”, verwijzend naar het historische Kievse Rijk. Oekraïne kan volgens Medvedev het best een nieuwe hoofdstad kiezen, bijvoorbeeld Lviv in het westen van het land.