Hoelang kan Oekraïne nog op steun VS rekenen? ‘In de ogen van de Republikeinen pakt Biden het verkeerd aan’

Worden de Amerikanen oorlogsmoe? De steun bij de publieke opinie om wapens naar Oekraïne te sturen brokkelt langzaam maar zeker af, en ook in het Congres roeren steeds meer critici zich. Wat kan en moet president Biden daaraan doen?

“Washington is bereid om Oekraïne zolang als nodig te steunen zichzelf te verdedigen.” Die boodschap bracht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken gisteren op de G20-top in India over aan zijn Russische evenknie Sergej Lavrov. Het was de eerste keer sinds de invasie van Oekraïne dat de twee elkaar spraken.

En ook al kwamen ze elkaar slechts tegen in de gang en duurde hun gesprek geen 10 minuten, voor Blinken was de Amerikaanse waarschuwing cruciaal: Poetin hoeft er niet op te rekenen dat de Amerikaanse steun voor Oekraïne op termijn zal verminderen.

Maar is dat ook echt zo? Hoe vastberaden de regering-Biden zich naar de buitenwacht ook toont, intern groeit de ongerustheid of de Amerikaanse publieke opinie de miljarden aan steun aan Oekraïne nog wel lang zal slikken. Een recente opiniepeiling in opdracht van persbureau AP toonde aan dat nog 48 procent van de Amerikanen voorstander is van het sturen van wapens naar Oekraïne. In mei 2022 was dat nog 60 procent. De groep tegenstanders groeide aan van 19 tot 29 procent.

In een ander onderzoek van het Pew Research Center zei 26 procent van de Amerikanen dat er te veel wapens naar Oekraïne gaan, terwijl dat in maart vorig jaar nog maar 7 procent was. Het aantal respondenten dat vond dat er te weinig wapens worden gestuurd, nam tegelijkertijd af van 42 tot 20 procent.

Ander continent

Er zijn dus wel nog veel meer voorstanders van wapensteun dan tegenstanders. Tegelijkertijd spendeert geen land zoveel geld aan Oekraïne dan de Verenigde Staten, tot nu toe al 113 miljard dollar. Maar toch. De veranderende verhoudingen hebben nu al hun weerslag in het Capitool, waar sommige Congresleden zich beginnen te roeren. Pentagon-toplui kregen bij hoorzittingen deze week opvallend veel kritische vragen of al die militaire steun wel op de juiste manier besteed wordt, en of er wel voldoende controle is of de wapens niet in verkeerde handen terechtkomen.

“Je ziet inderdaad meer Oekraïne-moeheid optreden”, zegt Willem Post, als Amerika-deskundige verbonden aan het Clingendael Institute. “Voor een deel van de bevolking is dit een oorlog die zich ver van hun bed afspeelt op een ander continent. Waarom moeten zij er dan voor betalen, terwijl de problemen in eigen land groot genoeg zijn? Dan is de rechtstreekse dreiging van China veel groter, wordt hen voorgespiegeld. Dáár zijn hun jobs naartoe gegaan.”

Wat ook meespeelt, is de desillusie van vorige oorlogen, zegt Post. “De interventies in Irak en Afghanistan hebben na twintig jaar en ondanks een kost van enkele biljoenen dollars niet gebracht wat velen ervan hadden gehoopt. Kijk naar de chaotische terugtrekking uit Afghanistan in de zomer van 2021. Dat leidt bij veel Amerikanen tot de vraag waar al dat oorlogsgeld uiteindelijk voor dient.”

Republikeinen versus Democraten

Opvallend is vooral hoe de mening van de Republikeinse kiezers het afgelopen jaar is gedraaid: 40 procent vindt nu dat er te veel wapens worden gestuurd, tegenover 9 procent vorig jaar. Bij de Democraten is dat slechts 15 procent. De groep Democraten die vindt dat de VS niet genoeg doen, nam tussen september en januari zelfs licht toe.

Ook de twee koplopers in de race naar de Republikeinse presidentskandidatuur, ex-president Donald Trump en gouverneur van Florida Ron DeSantis, trekken nu al volop de kaart van het isolationisme en ‘America First’, ziet Amerika-kenner Bart Kerremans (KU Leuven). “DeSantis gebruikt nu termen als ‘geen blanco cheque’ en ‘proxy war’, terwijl dat laatste nochtans een Chinees argument is om te beweren dat de Verenigde Staten een oorlog uitvechten met Rusland op de kap van de Oekraïners.”

Het Congres keurde in december, net voor de machtsovername van de Republikeinse meerderheid, nog een steunpakket van 45 miljard dollar goed. President Biden kan daaruit wapenpakketten trekken naargelang de Oekraïense noden. Voorlopig ziet het ernaar uit dat het bedrag minstens tot de zomer zal volstaan.

Bubbel

Op korte termijn ziet Post de steun voor Oekraïne dan ook nog altijd hoog blijven in de VS. “Maar zal dat ook zo blijven eens de campagne voor de verkiezingen van 2024 echt op gang komt? Veel Congresleden hebben het in de bubbel van Washington wel wat gemakkelijk over de verdediging van universele waarden als vrijheid en democratie. Maar slaat dat ook aan bij Joe Sixpack in hun thuisstaat?”

Het is een argument dat ook Kerremans ziet terugkomen bij een aantal Democraten en het Republikeinse establishment. “In hun ogen pakt Biden het verkeerd aan, en zou hij de steun veel meer moeten verkopen als een veiligheidskwestie die ook voor de VS en zijn internationale positie van belang is.”

De vraag is tot slot wat er op het slagveld zal gebeuren. Al begin dit jaar zouden Amerikaanse hoge functionarissen hun Oekraïense collega’s hebben ingepeperd dat ze voor cruciale maanden staan om te tonen dat de wapens die ze krijgen hun nut hebben. Kerremans wijst erop dat de oorlog vandaag een uitputtingsslag is. “Dat vergroot de vraag of al dat geld wel goed gespendeerd wordt. Maar als Oekraïne binnenkort opnieuw vooruitgang zou boeken en toont dat de steun wél helpt, zal dat ook het draagvlak doen toenemen.”