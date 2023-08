Hoe zwaar bemand zijn de Russische linies achter de immense mijnenvelden nog? De hoop op een doorbraak blijft

Wat speelt er op dit moment in Oekraïne en Rusland? Journalist Tommy Thijs volgt voor De Morgen de oorlog in Oekraïne op de voet. Hij praat u bij in deze wekelijkse Oekraïne Update.

120.000 doden en tot 180.000 gewonden aan Russische zijde. Bijna 70.000 doden en tot 120.000 gewonden aan Oekraïense zijde. De cijfers die The New York Times naar buiten brengt over de menselijke tol van anderhalf jaar oorlog in Oekraïne zijn bijna niet te vatten. Een half miljoen slachtoffers - nog los van de burgerslachtoffers - in Oekraïne omwille van de imperialistische waanbeelden van een president die meent dat hij een buurland mag binnenvallen en annexeren om het te ‘demilitariseren’ en ‘denazificeren’.

Dat de Russische tol bijna dubbel zo hoog is als de Oekraïense, mag niet verbazen. In een militair conflict kost aanvallen meestal meer moeite en dus mensenlevens dan verdedigen. Maar Poetin toonde het voorbije anderhalf jaar dag na dag dat mensenlevens, ook aan eigen zijde, voor hem van geen tel zijn. Met een bevolking die meer dan drie keer zo groot is als de Oekraïense, heeft hij ook vandaag nog een veel grotere reserve aan strijdkrachten om de oorlog in theorie nog jaren vol te houden.

Toch zijn er tekenen dat de praktijk wel eens anders zou kunnen uitdraaien. De paniekerige beslissing van de Russische centrale bank om de rente op te trekken van 8,5 naar 12 procent is zo’n teken. “De Russische economie is gewoon niet sterk genoeg om de oorlog in Oekraïne te dragen”, zegt professor economie Paul De Grauwe. Al geeft hij er meteen de waarschuwing bij dat opschuiven richting oorlogseconomie en dus meer inzetten op de productie van militair materieel uiteraard niet noodzakelijk goed nieuws is.

Op het terrein vragen waarnemers zich af hoe zwaar bemand de Russische linies achter de immense mijnenvelden nog zijn. Nog steeds is er de hoop dat Oekraïne via vele kleine aanvallen - ook deze week met lokale succesjes bij de dorpen Robotyne en Oerozjajne - in het tegenoffensief de Russische troepen zo kan verspreiden dat ze geen reserves meer achter de hand kunnen houden en er op termijn wel ergens een breuk moet ontstaan. Met de eerste inzet van een van de krachtigste brigades die met zwaar westers materieel zijn uitgerust, lijkt Oekraïne nu zo’n breuk te willen forceren. De komende dagen en weken zullen daarover meer duidelijkheid brengen. Wel is nu al duidelijk dat de F-16's uit het Westen in dit offensief geen rol meer zullen spelen.

Volgens oud-kolonel Roger Housen lijkt het na achttien maanden oorlog wel steeds waarschijnlijker “dat geen van beide partijen in staat is tot een beslissende militaire overwinning, laat staan dat Oekraïne het door president Zelensky vooropgestelde doel – de herovering van ‘elke centimeter Oekraïens grondgebied’ – zou behalen”. Die analyse lijken ook steeds meer Amerikaanse functionarissen - anoniem - te maken, en ook binnen de NAVO werd ze deze week - per ongeluk - geopperd. De stafchef van secretaris-generaal Jens Stoltenberg moest zich in alle nederigheid excuseren voor zijn uitlating dat “een oplossing kan zijn dat Oekraïne territorium opgeeft en in ruil NAVO-lidmaatschap krijgt”. Zoiets op dit moment hardop zeggen blijft als vloeken in de kerk, Poetin lacht in zijn vuistje.

Rusland blijft de Oekraïense havens ondertussen bestoken met drones en raketten. Oekraïne laat zich daardoor niet uit zijn lood slaan en kondigt meer aanvallen met zijn ‘Sea Baby’-zeedrones op Russische oorlogsschepen, havens en de Krimbrug aan. Ook liet het deze week ondanks de Russische blokkade van de Zwarte Zee een vrachtschip de haven van Odessa uitvaren. Het schip bereikte uiteindelijk zonder Russische inmenging de Bosporus, een op zijn minst symbolisch belangrijke overwinning voor Oekraïne dat aantoonde dat het zich niet laat chanteren. Eerder deze week had Rusland met veel machtsvertoon wel nog een vrachtschip geënterd dat op weg was naar een Oekraïense haven.

Ook deze artikels schreven we deze week over de oorlog in Oekraïne

Hij ging naar het front en zat plots in de val, zo goed als omsingeld door Russen. Vijf dagen lang wachtte de Oekraïense schrijver en soldaat Artem Tsjech op de dood. Dit is zijn verhaal.

De oorlog in Oekraïne maakt van Rusland een paria en dat heeft ook gevolgen voor de inlichtingendiensten van het land. Nu Europa steeds meer diplomaten bant en zo spionage bemoeilijkt, kiest Moskou voor een driestere en riskantere aanpak om informatie te verkrijgen. “De sfeer is heel grimmig.”

De oorlog in Oekraïne woedt nu al meer dan anderhalf jaar en dat eist zijn tol. De soldaten aan het front krijgen niet alleen te maken met fysieke letsels, een enorm aantal militairen heeft ook psychische problemen. “Ik ben niet dezelfde persoon als voor deze oorlog.”

Twee Russische journalisten en een activist zijn in het afgelopen jaar vergiftigd in Europa. Dat meldt The Insider, een Russische nieuwsorganisatie die al langer onderzoek doet naar aanvallen op critici van president Vladimir Poetin.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde hem nog niet lang geleden “een crimineel”. Vandaag is oud-parlementslid Serhiy Pashinsky zijn voornaamste particuliere bron van wapens, zo blijkt uit onderzoek. Maar is er geen sprake van corruptie en zelfverrijking? En gebeurt dat met Europees geld?