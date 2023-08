Hoe Oekraïners in bezette gebieden massaal gedwongen worden Russisch paspoort aan te nemen: ‘Klassieke vorm van oorlogsmisdaad’

Oekraïense staatsburgers in de door Rusland bezette gebieden in het oosten en zuiden van het land worden op grote schaal gedwongen om Russische paspoorten aan te nemen. Wie weigert, wordt bedreigd en geïntimideerd en riskeert vervolging en deportatie naar Rusland. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Amerikaanse universiteit van Yale.

Het rapport van het Ukraine Conflict Observatory heeft het over de gedwongen “paspoortisering” in de door Rusland bezette gebieden van het land. Rusland controleert in Oekraïne zo goed als de volledige provincie Loehansk, grote delen van Donetsk en delen van Zaporizja en Cherson. Bedoeling is om op zo veel mogelijk manieren en systematisch de inwoners van hun Oekraïense identiteit te beroven en een Russische autoriteit te vestigen.

Het schiereiland de Krim werd al in het voorjaar van 2014 op illegale wijze geannexeerd door Rusland, waar sindsdien ook al jarenlang dezelfde maatregelen worden genomen om het gebied te ‘russificeren’. Na negen maanden bezetting meldde Rusland in december 2014 dat al 1,5 miljoen inwoners op de Krim een Russisch paspoort hadden gekregen, zo schetst het Yale-rapport in een tijdlijn.

Ook vandaag verloopt het proces op een gelijkaardige manier in de nieuwe bezette gebieden. Zogenaamde ‘mobiele teams’ van Russische ambtenaren gaan, vergezeld door militairen, van deur tot deur om Oekraïners in de Russische bevolkingsregisters in te schrijven.

Geïntensifieerd

Nadat Russisch president Vladimir Poetin op 20 maart van dit jaar opriep nog sneller en nog meer paspoorten uit te delen, is het proces nog geïntensifieerd. De rol van Poetin is dan ook niet te onderschatten, aldus de onderzoekers. In april werd een wet aangenomen en door Poetin ondertekend dat iedereen die in de bezette gebieden geen Russisch paspoort heeft, vanaf 1 juli 2024 als ‘staatloze’ of buitenlander zal worden beschouwd, en kan worden opgepakt en weggevoerd.

Russisch premier Michail Misjoestin zei in mei dat Moskou sinds oktober 2022 bijna 1,5 miljoen paspoorten had uitgedeeld in de vier geannexeerde delen van Oekraïne. Sindsdien zijn die aantallen nog fors toegenomen. Volgens de bezetters in de provincie Loehansk heeft al meer dan drie op de vier inwoners van de regio ondertussen een Russisch paspoort.

Kindergeld en rijbewijs enkel nog voor Russen

Wie niet meewerkt of weigert aan zijn Oekraïense identiteit te verzaken, wordt bedreigd, geïntimideerd en blootgesteld aan vervolging. Bovendien worden er steeds meer praktische belemmeringen in het leven geroepen voor Oekraïense paspoorthouders, terwijl wie de Russische nationaliteit aanneemt gemakkelijker aan basisvoorzieningen als medische hulp geraakt, schrijven de Yale-onderzoekers op basis van openbare documenten. Kindergeld is er bijvoorbeeld alleen nog voor Russen, net als de mogelijkheid om een rijbewijs aan te vragen of om een auto in te schrijven.

Ook andere maatregelen moeten zo veel mogelijk inwoners van nationaliteit doen wisselen. Zo moeten winkeleigenaars in de bezette gebieden zich met een Russisch paspoort registreren om hun activiteit verder te kunnen zetten. Ook ambtenaren moeten verzaken aan hun Oekraïense nationaliteit. En van de overstromingen na de dambreuk bij Nova Kachovka begin juni maakten de Russen specifiek gebruik om meer hulp te bieden aan Russische paspoorthouders dan aan wie enkel een Oekraïens paspoort had.

Op die manier wordt het de inwoners op meerdere manieren “praktisch onmogelijk gemaakt om hun dagelijks leven te leiden tenzij ze het Russische staatsburgerschap aanvaarden”, besluit het rapport.

Oorlogsmisdaden

Het rapport wijst erop dat zulke wetten en tactieken “een schending vormen van het internationale recht, waaronder een verbod op discriminatie gebaseerd op nationaliteit tegen mensen die onder bezetting leven en een verbod op gedwongen trouw aan een bezettende macht”. “Dit zijn klassieke oorlogsmisdaden aangezien ze burgers de toegang tot essentiële diensten en middelen zoals gezondheidszorg en humanitaire hulp ontzeggen”, aldus Nathaniel Raymond, directeur van de Yale School of Public Health tegen CNN. Ze heeft het over “een brede Russische campagne om de Oekraïense nationale identiteit en het bestaan van een soevereine Oekraïense natie te wissen”.

Eerder verschenen ook al alarmerende meldingen over duizenden Oekraïense kinderen die via vakantiekampen en gedwongen adopties naar Rusland worden gedeporteerd waar ze worden geïndoctrineerd en van hun Oekraïense identiteit worden beroofd. Behalve president Poetin wordt ook de Russische kinderrechtencommissaris, Maria Lvova-Belova, voor haar rol in de organisatie van die ontvoeringen gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Yale-team heeft zijn bevindingen alvast overgemaakt aan het Strafhof.