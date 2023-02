Hoe is Zuid-Afrika in de Oekraïne-oorlog betrokken? Ongerustheid over militaire oefeningen met de Russische ‘vrienden’

Dat Zuid-Afrika exact één jaar na de inval in Oekraïne militaire oefeningen organiseert met Rusland en China, valt niet bij iedereen in goede aarde. Hoe lang kan de Afrikaanse grootmacht zich nog vastklampen aan haar neutrale positie?

Wat houdt deze militaire oefening in?

Zuid-Afrika is vrijdag gestart met marineoefeningen voor zijn kustlijn, bij de steden Durban en Richards Bay. Naar schatting 350 Zuid-Afrikaanse militairen nemen met hun Russische en Chinese collega’s deel aan ‘Operatie Mosi II’, die tien dagen zal duren. Het Russische fregat Admiraal Gorsjkov, een oorlogsschip met hypersonische Zircon-kruisraketten, voer maandag al de haven van Kaapstad binnen.

De oefening heeft als doel om “operationele vaardigheden en kennis te delen” en past binnen de samenwerking van de groep van BRICS-landen, waartoe ook India en Brazilië horen. In 2019 was er al een gelijkaardige operatie, nadien oefende het Zuid-Afrikaanse leger eveneens met zowel Frankrijk, Duitsland als de VS. Die laatste oefening, vorige zomer, duurde twee weken.

Het is vooral de timing die de VS en andere westerse bondgenoten zorgen baart: de marine-oefeningen vallen samen met de eerste verjaardag van de Russische inval van Oekraïne. Dat minister van Buitenlandse Zaken Naledi Pandor in januari sprak over een oefening “met vrienden”, zij aan zij met haar Russische collega Sergej Lavrov, viel ook al niet in goede aarde.

Volgens waarnemers zullen westerse landen met argusogen volgen of de hypersonische raket (3M22 Zircon) ook effectief getest wordt. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Defensie stelt dat er - conform het ondertekende protocol - geen raketten worden afgeschoten. Volgens persagentschap Tass zou dat wél het plan zijn.

Waarom laat Zuid-Afrika zich in met Rusland?

Al sinds de inval in Oekraïne bewandelt Zuid-Afrika een slappe koord. Riep de regering in eerste instantie nog op om de Russische troepen terug te trekken, dan onthield ze zich een paar dagen later - samen met vijftien Afrikaanse landen - tijdens een stemming van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Verschillende regeringsleiders onderstreepten sindsdien dat Zuid-Afrika, net als de andere BRICS-landen, geen kant wil kiezen in het conflict.

Rusland is nochtans verre van de belangrijkste handelspartner van Zuid-Afrika. In 2021 was dat met voorsprong China, met een handelsvolume van 50 miljard euro. Gevolgd door de VS (21 miljard euro) en Duitsland (19 miljard euro). Met Rusland bedroeg het volume slechts 1,4 miljard euro. Volgens Reuters was de handel met de EU-zone vorig jaar zeventig keer meer waard.

De politieke banden met het Kremlin gaan echter ver terug. In de strijd tegen het apartheidsregime kreeg de partij ANC, vandaag aan de macht in Zuid-Afrika, zowel politieke als militaire steun van de Sovjet-Unie en China. Die gedeelde historie blijft leven: heel wat hooggeplaatste militairen kregen hun training in de Sovjet-Unie. Operatie Mosi II kwam er in eerste instantie op initiatief van het ministerie van Defensie.

Het ANC van president Cyril Ramaphosa kan daarnaast rekenen op stevige giften uit Rusland. Zo ontving de partij begin 2021 een donatie van een half miljoen euro van een Zuid-Afrikaans mijnbouwbedrijf in handen van de Rus Viktor Vekselberg. Er zijn zelfs geruchten dat de befaamde Wagner-milities tijdens de verkiezingen van 2019 desinformatie verspreidden over de belangrijkste oppositiepartij van het ANC.

Rusland is al langer in Afrika een ‘charmeoffensief’ aan het voeren, duidelijk terend op een ‘anti-imperialistisch sentiment’, stellen waarnemers. Het Kremlin haalde de banden aan met verschillende landen, onder meer via wapenleveringen die dienen om opstanden te onderdrukken - vorige maand meerde ondanks internationale sancties een Russisch cargoschip in Kaapstad aan voor de levering van munitie.

Kan Zuid-Afrika neutraal blijven?

In januari kreeg de Zuid-Afrikaanse regering hoog bezoek: zowel de buitenlandvertegenwoordiger van Rusland, de VS als de EU kwam op bezoek. Als ‘niet-gebonden’ land doet Zuid-Afrika er alles aan om de lijnen met zijn partners open te houden in tijden van crisis. De impact van de oorlog laat zich voelen in hoge prijzen voor graan. Daarnaast kampt het land met nijpende stroomtekorten door een instortend energienet. Onder meer de Amerikaanse president Joe Biden houdt Zuid-Afrika een miljardeninvestering in dat energienet voor.

Sprak Sergej Lavrov na zijn bezoek over een ‘onafhankelijk en evenwichtig’ standpunt van Zuid-Afrika, dan bleken de andere bondgenoten minder overtuigd. Ook de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij DA stelt dat de huidige militaire oefening laat zien dat de ANC-regering zich minder neutraal opstelt dan ze doet voorkomen.

Handig voor Rusland, want de samenwerking voedt de perceptie dat het Kremlin niet geïsoleerd is. Bij de Zuid-Afrikaanse bevolking lijkt echter een tegenovergestelde shift plaats te vinden. Uit een wereldwijde Ipsos-bevraging blijkt dat het volk eerder gematigd naar de oorlog kijkt, maar één jaar na de inval is er wel meer animo voor militaire steun aan Oekraïne en minder voor diplomatieke banden met Rusland.

De komende tien dagen vormen alvast een stevige test voor de Zuid-Afrikaanse neutraliteitsclaim. Wordt effectief een hypersonische raket getest, of wordt de opgedane militaire kennis straks toegepast aan het front? Dan wordt het lastig om van twee walletjes te blijven eten.