Hoe de gelekte documenten ook Amerikaanse bondgenoten voor schut zetten: ‘Dit is buitengewoon pijnlijk’

Het lek van geheime Amerikaanse veiligheidsdocumenten neemt steeds grotere proporties aan. De info brengt niet alleen de VS, maar ook zijn bondgenoten in verlegenheid. ‘Dit zet de verhoudingen echt onder druk.’

In 2013 publiceerde Edward Snowden een gigantische hoeveelheid geheime informatie over de Amerikaanse inlichtingendiensten online en nu - precies tien jaar later - zet een lek de Amerikanen opnieuw voor schut. Op sociale media verschenen de voorbije dagen en weken ineens heel wat confidentiële documenten over de oorlog in Oekraïne. “Het gaat over bijna 100 gefotografeerde documenten met ongelofelijk nuttige informatie voor de Russen”, zegt oud-kolonel en defensie-expert Roger Housen.

Zo ongelofelijk waren de documenten dat er aanvankelijk aan hun echtheid werd getwijfeld, maar ondertussen hebben Amerikaanse functionarissen bevestigd dat alle documenten die vóór vrijdag publiek zijn gemaakt, authentiek zijn - en de andere het ook lijken.

De documenten wijzen onder meer op enkele cruciale zwakke plekken in de Oekraïense defensie. Zo weten we nu dat de raketten die Oekraïne gebruikt om het luchtruim te verdedigen tegen Russische aanvallen in sneltempo opraken. Oekraïne zit zo goed als door zijn voorraad van S-300- en Buk-raketten heen - beide stammen nog uit het Sovjettijdperk.

Een gebrek aan zulke afweerraketten betekent dat Oekraïense steden, maar ook de eenheden aan het front steeds kwetsbaarder worden voor Russische luchtaanvallen. Ook geeft de uitgelekte informatie een heel precies beeld van hoe het nu staat met de troepenopbouw voor het Oekraïense lenteoffensief.

“Daarvoor worden er twaalf brigades klaargestoomd”, zegt Housen. “Door precies te weten hoe het staat met hun training en uitrusting krijg je een indicatie voor wanneer het offensief kan beginnen. Op basis van wat ik heb kunnen zien, denk ik dat het offensief ten vroegste begin mei kan starten.”

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft ondertussen al van een bron dicht bij president Zelensky vernomen dat Oekraïne al een aantal van zijn militaire plannen heeft moeten wijzigen.

Lees ook Oekraïense luchtverdediging mogelijke komende weken al in groot gevaar, blijkt uit gelekte documenten VS zoeken vooral in eigen huis naar de bron van gelekte documenten

Wantrouwen

Zowel voor Kiev als voor Washington komt het lek dus op een heel vervelend moment. Amerikaanse inlichtingen over het Russische leger zijn een levenslijn voor Oekraïne. Maar dat geheime informatie over de Oekraïense strijdkrachten nu zomaar online kan verschijnen, maakt toch een deuk in de relaties tussen Oekraïne en de VS.

“Helemaal in het begin van de oorlog waren de Oekraïners wat terughoudend om alle info over het slagveld met de Amerikanen te delen”, zegt Housen. “Omdat de VS Kiev steeds uitstekende inlichtingen hebben gegeven, is dat wantrouwen snel weggeëbd. Maar ik denk dat er hier toch wel een hartig woordje over gesproken zal worden.”

De fall-out van dit lek gaat ondertussen veel verder dan Amerika en Oekraïne. Ook een aantal Amerikaanse bondgenoten zijn behoorlijk voor schut gezet.

De Israëlische Mossad is een van de belangrijkste partners voor de Amerikaanse inlichtingendiensten, maar nu blijkt dat de Amerikanen de Israëli’s ook gewoon bespioneerden. Volgens de Amerikaanse CIA heeft de Mossad mensen aangezet om tegen de controversiële hervorming van de rechterlijke macht in Israël te betogen - tegen de eigen regering dus.

“In Israël lag die hervorming al zeer gevoelig”, zegt Laurien Crump, expert internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. “Dus uiteraard zal dit de verhoudingen tussen de twee landen behoorlijk onder spanning zetten. De Amerikanen hebben hun eigen bondgenoten afgeluisterd. Dat is buitengewoon pijnlijk.”

Israël is niet het enige bevriende land waar de Amerikaanse spionagediensten dat hebben gepresteerd. Ze onderschepten ook gesprekken van Zuid-Koreaanse functionarissen. Net als Israël wil Zuid-Korea geen militaire steun leveren aan Oekraïne, maar de VS proberen hen onder druk te zetten om het toch te doen.

De Zuid-Koreanen beschikken over munitie die Oekraïne goed van pas zou komen, de Israëli’s over luchtafweersystemen. “Oekraïne heeft die wapens hard nodig”, zegt Crump. “Maar de twee landen willen nu zeker niet de indruk wekken dat ze zomaar naar de pijpen van de Amerikanen dansen.”

Special forces

Uit één document blijkt dan ook nog dat er special forces van NAVO-landen actief zijn in Oekraïne. Het zou gaan om 97 militairen uit vijf landen. Naast Amerikanen, Britten, Letten en Fransen zou er ook één Nederlander op het terrein opereren.

De aanwezigheid van dit soort elitetroepen - ook al is het niet geweten wat ze er precies uitvoeren - werd altijd vermoed, maar nooit bewezen. Nu staat het zwart op wit op papier. Sommige landen rollen nu over elkaar heen om te ontkennen dat hun elitetroepen er aanwezig zijn.

Het Amerikaanse gerecht is ondertussen een onderzoek gestart naar de bron van dit veiligheidslek. Een deel van de documenten lijkt afkomstig te zijn uit het Pentagon. Ze zouden gebruikt zijn voor briefings over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Maar zulke briefings worden ook bij andere overheidsinstellingen gehouden.

Hoe groot de gevolgen van dit lek zijn, zullen we pas in de volgende maanden zien. “De Oekraïners zijn misschien wel verplicht om hun lenteoffensief te herbekijken”, zegt Housen. “Wat de Russen ook meer tijd zou geven om zich voor te bereiden.”