Hoe burgerspionnen Poetins grote plan voor een Oekraïense stad konden verijdelen

Een partizanencel in Cherson bespioneerde, ondermijnde en maakte zelfs jacht op Russische soldaten. Nu de troepen van Vladimir Poetin weg zijn, voelen de leden zich vrij om te praten - en een beetje op te scheppen.

Op een mistige ochtend, een paar maanden geleden, voer Valentyn Dmytrovytsj Jermolenko, een ouder wordende Oekraïense visser met een slechte rug en nog slechtere knieën, door een smal kanaal van de Dnjepr, waarbij zijn opblaasbare rubberboot door de mist sneed.

Zijn stad, Cherson, was ingenomen door het Russische leger, en op de vloer van zijn boot, verborgen onder een visnet in een zwarte plastic bak, had Yermolenko drie gedemonteerde automatische geweren verstopt.

Toen hij een bocht in de rivier nam, zo herinnert hij zich, verscheen er een Russische patrouilleboot voor hem. Een commandant in kraakhelder camouflage-uniform op het dek blafte: “Opa! Waar gaat u heen?”

Nadat Jermolenko iets mompelde over vis halen voor zijn vrouw, gaf de commandant opdracht de boot te doorzoeken. Een jonge soldaat stapte aan boord en liep direct naar de zwarte plastic bak.

“Wat is dit?”, vroeg hij. Jermolenko, 64, zegdat hij zo bang was dat hij in zijn broek plaste.

Valentyn Dmytrovytsj Jermolenko, een 64-jarige visser, in Cherson, Oekraïne, 18 november 2022. Yermolenko leidde een verzetscel in een rivierdorp in Cherson. (Finbarr O'Reilly/The New York Times) Beeld NYT

Cherson, aan de monding van de Dnjepr, vlakbij de Zwarte Zee, werd in de eerste dagen van de oorlog veroverd. Russische functionarissen verklaarden al snel dat de stad voor altijd bij Rusland hoorde.

De bezettingsmacht van Cherson, geleid door Russische militaire bevelhebbers en Oekraïense collaborateurs, verspilde weinig tijd met het neerhalen van Oekraïense vlaggen, het overnemen van Oekraïense scholen, het invoeren van kisten vol Russische roebels en zelfs het importeren van Russische gezinnen. Misschien heeft de leider van Rusland, Vladimir Poetin, nergens anders in Oekraïne zoveel geld en geweld - de wortel en de stok - ingezet om een stad naar zijn keizerlijke hand te zetten.

Maar het werkte niet.

Geleid door contacten in de Oekraïense veiligheidsdiensten vormde een groep gewone burgers een beweging van volksverzet. In tientallen interviews beschreven inwoners en Oekraïense ambtenaren hoe gepensioneerden als Jermolenko - samen met studenten, monteurs, grootmoeders en zelfs een rijk echtpaar dat hun jacht aan het opknappen was en een jaar lang vastzat in de stad - bezielde partizanen werden voor de ondergrondse beweging van Cherson. Het leek wel iets uit een spionagefilm.

Ze maakten clandestiene video’s van Russische troepen en stuurden die samen met kaartcoördinaten naar de Oekraïense troepen. Ze gebruikten codenamen en wachtwoorden om wapens en explosieven onder de neus van de Russen te verspreiden. Sommigen vormden zelfs kleine aanvalsteams die ‘s nachts Russische soldaten uitschakelden, waardoor angst en paranoia zich langs beide kanten over de stad verspreidden.

Toen het Russische leger zich half november haastig terugtrok, misschien wel de grootste blamage tot nu toe voor Poetins oorlog, werd Cherson een krachtig symbool. Voor bondgenoten die twijfelden aan de vastberadenheid van Oekraïne, en voor de Oekraïners zelf die zoveel ellende en dood hadden geleden en een sprankje hoop nodig hadden, liet Cherson zien wat mogelijk was.

Nu de Russische troepen weg zijn en de mensen zich vrij voelen om te praten over wat zij hebben gedaan en zelfs een beetje op te scheppen, blijft één boodschap naar voren komen. “Ik heb nooit getwijfeld aan wat we deden”, zegt Dmytro Jevminov, de jachteigenaar die Jermolenko rekruteerde om geweren en zakken met granaten te verbergen op verschillende scheepswerven. “Ik heb nooit geweten dat ik zoveel van mijn land hield.”

‘Als schakels in een ketting’

Jermolenko en zijn vrouw Olena lijken misschien geen opstandige types. In hun kleine keuken, waar de blauwe vlam op het fornuis de enige warmtebron van het huis is, houden ze elkaar in de gaten, terwijl ze ruziën over wie de grootste patriot is. “Ik ben degene die je dwong je zo te voelen”, zegt ze lachend. Jermolenko zucht: “Wel, misschien heeft dit land me niet alles gegeven wat ik wilde. Maar het blijft mijn land.”

Ze ontmoetten elkaar in Cherson in 1978. Zij was bediende bij een scheepsbouwbedrijf. Hij was geboren in Wit-Rusland en kwam net uit het Sovjet-leger.

Hij zag haar zonnebaden op een strand aan de Dnjepr. Al snel trouwden ze en verhuisden ze naar een wijk aan de rivier in Cherson, het Eiland genoemd, waar mensen op de een of andere manier van het water leven: vissen, werken op scheepswerven of in scheepsbouwfabrieken, onderhoud van scheepsmotoren. De Jermolenkos hadden een zaak in gerookte vis, maar zijn een paar jaar geleden met pensioen gegaan.

Het duurde niet lang voordat hun levens overhoop werden gehaald.

Op 24 februari, de eerste dag van de invasie, stroomden duizenden Russische troepen Cherson binnen, dat voor de oorlog ongeveer 300.000 inwoners telde. Zoals in veel andere Oekraïense steden verenigden de plaatselijke bewoners, sommigen met militaire ervaring, zich in een groep die bekend staat als de territoriale verdedigingsmacht om te proberen het Russische leger af te weren. Valentyn Jermolenko en zijn tienerkleinzoon, die ook Valentyn heet, meldden zich aan.

Ze hadden weinig wapens, voornamelijk oude jachtgeweren. Erger nog, het Oekraïense leger nam een strategische beslissing om zich terug te trekken uit Cherson, waardoor de lokale strijders er alleen voor stonden. Enkele dagen na de invasie probeerden zij een Russische colonne in een hinderlaag te lokken, maar volgens getuigen mislukte dat jammerlijk. Minstens 18 militieleden bleven dood achter op de bevroren grond.

Daarna veranderde het verzet in Cherson van tactiek. Het ging ondergronds. Leden van de plaatselijke defensiemacht en andere burgers begonnen de Russische troepen in de stad te bespioneren. De Oekraïense veiligheidsdiensten moedigden dat aan - binnen enkele dagen na het uitbreken van de oorlog richtten ze speciale kanalen op Telegram en andere berichtendiensten op voor mensen om strategische tips door te sluizen.

De Jermolenkos boden zich aan om informatie uit hun buurt te verzamelen. Omdat ze al zo lang op het Eiland woonden, kenden ze iedereen. Valentyn Jermolenko onderhield contacten binnen het Oekraïense leger door zijn connecties bij de territoriale verdedigingsmacht.

Elke dag, zeggen de Jermolenkos, ontvingen ze tientallen video’s, audiobestanden en teksten om de locatie van Russische troepen die door hun stad trokken te volgen - hoeveel het er waren, wat voor soort voertuigen ze gebruikten en hun rijrichting. Dit alles was ongelooflijk gevaarlijk, maar talloze mensen waren bereid het te doen.

“We hadden een oudere vrouw in een hoogbouw die ons spullen gaf”, zegt Olena Jermolenko, 65 jaar. “We hadden Dima en Oksana op het water in hun zeilboot die de Russische rivierpatrouilles in de gaten hielden. We hadden overal mensen.” Hun huis, zeggen ze, werd “een zender”.

De verzetsbeweging zou snel groeien. In de volgende weken vroegen Oekraïense militaire commandanten en agenten van de inlichtingendienst buiten de stad aan burgers die ze vertrouwden, waaronder de Jermolenkos, om nog meer te doen.

Het leven werd grimmig. Het voedsel in Cherson raakte op. Winkels waren gesloten. Mensen zaten zonder werk. Russische troepen zochten naar burgers die hen bespioneerden. Veel inwoners vertelden verontrustende verhalen over zichzelf of mensen die ze kenden en naar martelkamers werden gebracht en daar elektrische schokken kregen en sadistische mishandelingen moesten ondergaan.

Maar de bewoners bleven wegen van verzet vinden. Medio april verschenen er op mysterieuze wijze overal in Cherson gele linten op gebouwen gespoten. Het was een kleine daad van verzet. Volgens bewoners waren Russische soldaten zo woedend dat ze bouwmarkten binnengestormden en camerabeelden eisten om uit te zoeken wie er gele verf had gekocht.

Naarmate de weken verstreken, werd Valentyn Jermolenko voorzichtiger met wie hij in vertrouwen nam. Langzaam sloot hij vriendschap met Jevminov, een succesvolle ondernemer wiens reis rond de wereld met zijn zeilboot in het water was gevallen. De twee mannen schuilden aan de waterkant, deden alsof ze naar cirkels van vissprongen staarden of over boten praatten, en bespioneerden Russische patrouilles die de rivier afspeurden.

Op een dag trok Jermolenko, die de neiging heeft niet veel emoties te uiten, Jevminov opzij en zei: “Geef jij mijn honden te eten als mij iets overkomt?”

Jermolenko voelde hoe hij in een gevaarlijker rol terechtkwam. Hij begon gecodeerde berichten over wapens te ontvangen van contacten binnen het verzetsnetwerk. De berichten waren fragmentarisch - een codenaam, een locatie, een wachtwoord. Het was zijn taak om aanvalsgeweren, kogels en granaten van de ene naar de andere locatie te brengen.

Jermolenko, samen met andere leden van het partizanennetwerk van Cherson en een Oekraïense militair uit de stad, zeggen in interviews dat de wapens van burger naar burger gingen. Uiteindelijk werden ze overgedragen aan undercover Oekraïense veiligheidsagenten die stilletjes Cherson waren binnengedrongen of aan leden van de ondergrondse territoriale verdedigingsmacht.

“Het systeem was opgebouwd als schakels in een ketting”, zegt Oleksandr Samojlenko, hoofd van de regionale raad van Cherson, die de partizanenactiviteiten van buiten de stad hielp coördineren. “Niemand kende de volgende schakel, dus als iemand werd gepakt, zou dat de hele operatie niet in gevaar brengen.”

Olena Jermolenko, 65, thuis met Valentyn Jermolenko, haar kleinzoon, in Cherson, Oekraïne, 18 november 2022. Een partizanencel in Cherson bespioneerde, ondermijnde en maakte zelfs jacht op Russische soldaten. (Finbarr O'Reilly/The New York Times) Beeld NYT

De kleinzoon van de Jermolenkos, toen 18, stond te popelen om mee te doen. Hij sloot zich aan bij een cel met drie andere jonge mannen die ‘s nachts Russische soldaten stalkten. De Russische troepen waren slordig, zegt hij, liepen vaak in het donker rond aan de waterkant terwijl ze hun telefoons controleerden, zich niet bewust van de gloed die ze verspreidden.

Hij zegt dat zijn team minstens tien Russen heeft gedood; zijn bewering kon niet onafhankelijk worden geverifieerd, maar interviews met andere leden van de plaatselijke defensiemacht ondersteunen zijn verhaal dat hij vijandelijke soldaten had gedood. “In het begin”, geeft hij toe, “waren we doodsbang”. Eén vriend dronk voor elke aanval een glas wodka.

Maar snel genoeg raakten ze er aan gewend Russische soldaten van dichtbij neer te schieten en wapens van hun nog warme lichamen af te rukken.

‘Ik ging niet met hen samenwerken’

Tegen de zomer zag de oudere Jermolenko hoe zijn stad gerussificeerd werd. Reclameborden op de drukste boulevards van Cherson waren versierd met witte, blauwe en rode banden, de kleuren van de Russische vlag, die door veel inwoners spottend “de Aquafresh” werd genoemd.

Maar daden van verzet bleven opduiken. Toen de bezettingsregering de handelsbetrekkingen met Oekraïne verbrak en vervolgens transportbedrijven in Cherson opdroeg gestolen Oekraïens graan naar Rusland te vervoeren, weigerden sommigen, wat geen gering risico was. “Ze vielen ons land aan”, zegt Roman Denysenko, de eigenaar van een vrachtwagenbedrijf die later werd ontvoerd. “Ik wilde niet met hen samenwerken. Punt.”

Russische gezinnen begonnen hun intrek te nemen in de appartementen die de gevluchte Oekraïners hadden verlaten. In de parken en supermarkten van Cherson verschenen steeds meer Russische kinderen, die volgens de inwoners de kinderen van agenten van de inlichtingendienst waren. Maar de greep van Moskou op Cherson werd steeds wankeler.

Volgens Samojlenko, het hoofd van de regionale raad van Cherson, gaven burgers die met het leger samenwerkten real-time informatie door die de Oekraïense troepen in staat stelde half september een bijeenkomst van hooggeplaatste collaborateurs te bombarderen, en enkele weken later een hotel vol Russische inlichtingenofficieren. Hij noemt twee factoren achter deze successen: Amerikaanse precisie-artillerie en inlichtingen van het verzet. “Het is alleen dankzij de inwoners dat de bevrijding zo snel ging”, zegt hij.

Viering van de bevrijding van Kherson vorige maand. Voor degenen die twijfelen aan de vastberadenheid van Oekraïne, liet de herovering van de stad zien wat mogelijk was. (Lynsey Addario/The New York Times) Beeld NYT

Met nieuwe, krachtigere wapens voerde het Oekraïense leger de druk op. Ze bliezen bruggen op over de Dnjepr. Grondtroepen rukten op over het platteland en drongen aan drie kanten op. Begin november begonnen de Russische troepen te vluchten. “We wisten niet wat er gebeurde”, aldus Jermolenko.

Op 11 november bonkte een reparateur op zijn poort en kondigde verheugd aan dat de Oekraïense troepen waren aangekomen. De Jermolenkos reden naar het hoofdplein van Cherson en voegden zich bij de menigte verbaasde, blije mensen die de bevrijding van de stad vierden.

“Je zou niet geloven wat ik voor het eerst in mijn leven deed”, zegt hij. “Ik kuste een politieagent.”

Tot ziens en bedankt

De Jermolenkos vinden het belangrijk om iedereen in de buurt die aan het verzet heeft deelgenomen te bedanken. Dus staan op een recente ochtend twee dozijn partizanen, mannen en vrouwen van begin twintig tot midden zeventig, gehuld in zware jassen en wollen mutsen, in hun tuin. De wind steekt op van de rivier en ranselt hun rode gezichten.

Valentyn Jermolenko begint te spreken. Voor veel van de mensen hier is het nipt geweest. Hij weet daar iets van door zijn ontmoeting op de rivier in mei.

Toen de Russische patrouille hem die dag tegenhield, brak de soldaat de plastic kuip open en kwam hij tot op drie centimeter van de verborgen geweren. Maar hij wilde blijkbaar zijn handen niet vuil maken en heeft het visnet nooit opgetild. Als de soldaat de wapens eronder had gevonden zou hij ter plekke zijn neergeschoten.

Zijn ogen volgen de gezichten van de mensen die naar hem luisteren - zijn buren, andere ervaren vissers, de eigenaars van de jachten. Hij is vaak nors, zelfs humeurig, maar op deze ochtend is hij bedachtzaam. Hij bedankt iedereen bij naam en voegt er aan het eind aan toe: “Ik wil ook iedereen op het eiland bedanken die ons niet heeft verraden.”

Hij strompelt naar binnen. Er worden geen drankjes aangeboden. Langzaam lopen de mensen zijn poort uit, de weg op en terug naar hun gewone leven.