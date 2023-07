Hoe Amerikanen helpen doelwitten bepalen: Oekraïners hoeven soms maar op het knopje te duwen

Een proefterrein voor aanvalsprotocollen en nieuwe oorlogstechnologie: ook dat is de oorlog in Oekraïne voor het Amerikaanse leger, blijkt uit hun eigen gelekte documenten. ‘Ze hopen een voorsprong te nemen op andere grootmachten, en dan vooral China.’

Sinds het begin van de Russische invasie is het voor de Verenigde Staten balanceren op een slappe koord. President Biden wil Kiev helpen de oorlog te winnen, zonder zelf rechtstreeks betrokken te raken in de oorlog. Een nieuwe inventarisatie en analyse door het Nederlandse NRC Handelsblad van de in april gelekte documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie, laten zien hoe ver de VS durven te gaan.

Zo blijkt uit verschillende gelekte documenten dat Amerikaanse specialisten nauw betrokken waren bij Oekraïense luchtaanvallen op de commandopost bij Marinka (15 februari), op een brug bij Kreminna (19 februari) en op Russische troepen in Bachmoet (21 februari). De Security Assistance Group Ukraine (SAG-U), het hoofdkwartier dat de Amerikanen na de Russische invasie oprichtten in het Duitse Wiesbaden om de militaire steun en inlichtingen van westerse bondgenoten aan Oekraïne te coördineren, stelt het schaderapport na die aanvallen op.

Maar de Amerikanen doen nog veel meer dan dat. Uit een aantal rapporten valt op te maken dat ze doelwitten identificeren en de exacte coördinaten bepalen. In februari verklaarden Oekraïense regeringsfunctionarissen anoniem in TheWashington Post al dat het Oekraïense leger zelden een HIMARS-langeafstandsraket afvuurt zonder exacte coördinaten van de Amerikanen gekregen te hebben.

“Oekraïne heeft zelf geen satelliet om aan zulke nauwkeurige locatiebepaling te doen, en het kan ook niet boven het Russische luchtruim vliegen”, zegt militair expert Dick Zandee (Clingendael Instituut). De Amerikanen zijn bovendien veel meer vertrouwd met dergelijke raketsystemen, dus het is weinig verrassend dat ze daarbij de leiding nemen.”

Grijs gebied

Dat de Amerikanen inlichtingen en wapens leveren aan Oekraïne, weten we sinds het begin van de oorlog. Maar over wat de VS precies delen met Oekraïne, daar wisten we – toch voor de Pentagon Leaks – bitter weinig over. Zo heeft het Witte Huis nog nooit gecommuniceerd over het feit dat ze de doelwitten helpen bepalen, de juiste coördinaten doorgeven én achteraf ook nog eens de schade registreren, waardoor Oekraïne alleen nog op het knopje hoeft te duwen. “Dat zal het Witte Huis ook niet publiekelijk verkondigen, omdat het niet in een verdere escalatie met Rusland wil betrokken raken.”

Het toont niettemin aan in wat voor grijs gebied de VS zich sinds het begin van de invasie begeven. Er zit een kern van waarheid in de Russische boodschap dat het “in oorlog is met de NAVO”: Russische troepen vechten tegen eenheden met NAVO-materiaal, op basis van NAVO-inlichtingen en vaak nog met coördinaten die door NAVO-landen geleverd worden. Wat maakt dat Rusland deze Amerikaanse betrokkenheid niet verder aankaart? “Rusland is er niet op uit om ook nog in een gewapend conflict met het Westen verzeild te raken”, zegt Zandee. “Dat weten de Amerikanen ook, en die ruimte gebruiken ze om Oekraïne zoveel mogelijk te helpen.”

Laboratorium

De verregaande steun van de Amerikanen komt er uit geopolitieke overwegingen, maar ook uit eigenbelang. Voor het Amerikaanse leger biedt het conflict een laboratorium om zijn materiaal, technologie en protocollen te testen en verder te ontwikkelen. “In elke oorlog gaat de militaire vooruitgang razendsnel”, zegt militair historicus Kris Quanten (Koninklijke Militaire School). “Maar deze oorlog is al helemaal een laboratorium, omdat het in zekere zin een terugkeer is naar een meer conventionele vorm van oorlogsvoering.”

Tot in de Koude Oorlog lag de nadruk bij het leger op het bestrijden van andere naties met grote vuurkracht. Daarna kwam de aandacht vooral te liggen op ‘counter-insurgency’: het bestrijden van groeperingen die met terrorisme of guerrillatactieken de macht proberen te grijpen. De Russische invasie toonde dat oorlog tussen naties, met tanks en zware artillerie, geen verleden tijd is. “Die manier van oorlogsvoeren vereist heel andere protocollen, en daarom leren de Amerikanen in deze oorlog veel meer dan ze met jaren aan oefeningen zouden kunnen.”

Proefterrein

Enerzijds zien we in Oekraïne dus een terugkeer naar de traditionele oorlogsvoering, maar net zo goed gebruiken de Amerikanen het als een proefterrein voor hun nieuwste oorlogstechnologie. Al jaren bouwen de Amerikanen aan een gigantisch informatienetwerk, op basis van honderden drones, spionagesatellieten en andere informatiebronnen. In deze oorlog leren de Amerikanen hoe ze met behulp van artificiële intelligentie deze bergen aan data kunnen samenvoegen.

Artificiële intelligentie heeft data nodig om dingen sneller te herkennen, dus nergens kan ze sneller getraind worden dan in deze oorlog. Op basis van beelden van bandensporen en troepenverplaatsingen kunnen de Amerikanen zo voorspellen waar de Russen kamp opslaan nog voor ze gearriveerd zijn. Het hoofddoel daarbij is om de ‘sensor to shooter’-cyclus, de tijd tussen informatie verzamelen en een aanval plaatsen, te verminderen van enkele dagen tot enkele minuten of zelfs seconden. “De Amerikanen hopen dat ze in deze oorlog leren hoe ze daarin een voorsprong kunnen nemen op andere grootmachten, en dan vooral China”, zegt Quanten.