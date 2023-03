Historicus Timothy Garton Ash: ‘Wat Poetin doet, is te vergelijken met wat Hitler deed’

Voor historicus Timothy Garton Ash (67) is NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne de enige oplossing. Het wordt ook de hoogste tijd dat Europa zijn tanden laat zien en zich als ‘een Romeins imperium’ tegenover Rusland en China opstelt. ‘Wat Poetin doet, is te vergelijken met wat Hitler deed.’

In zijn nieuwste boek Europa, een persoonlijke geschiedenis verweeft historicus en Oost-Europadeskundige Timothy Garton Ash op briljante wijze de ‘overlappende tijds­gewrichten van het Europa van na WO II en dat van na de Muur’ met zijn eigen persoonlijke ­levensverhaal. Altijd gaat hij op zoek naar de levende geschiedenis en hij draagt er soms ook zelf aan bij. Tijdens de Koude Oorlog hielp hij bevriende Oost-Europese dissidenten zoals de Pool Bronisław Geremek en de latere Tsjechische president Václav Havel. Later werd hij zelf geraadpleegd door presidenten zoals Michail Gorbatsjov en George W. Bush.

Garton Ash maakte ook van nabij de opkomst mee van Vladimir Poetin, die hij al in 1994 zijn wensdromen hoorde verkondigen om gebieden te annexeren − lang voor de NAVO begon uit te breiden. ‘Er waren maar weinigen die zich het oude Russische gezegde herinneren dat ‘eeuwigdurende vrede duurt tot de volgende oorlog’, schrijft hij over het in slaap gedommelde Europa.

Als we hem deze week spreken is Timothy Garton Ash net terug uit Kiev, waar hij zowel met topfiguren van de regering sprak als met studenten in schuilkelders. Hij noemt het cruciaal dat we ­Oekraïne het komende halfjaar van voldoende wapens en munitie voorzien, om zo een doorbraak te forceren en een uitputtingsoorlog in het voordeel van Poetin te voorkomen, voor wiens nucleaire chantage we niet mogen zwichten.

“Er is geen risicovrije weg voorwaarts”, zegt hij. “De minst erge weg is de Oekraïners in staat stellen deze oorlog te winnen. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar hadden we hun zes maanden geleden voldoende zware wapens en munitie gegeven, dan hadden ze na de succesvolle offensieven in Cherson en Charkiv het initiatief verder naar zich toe kunnen trekken. Dan zaten we vandaag in een betere positie en waren er minder mensen omgekomen.

“Daarom is het erg belangrijk dat ze deze keer wel voldoende middelen krijgen. Ze moeten de oorlog op hun eigen manier kunnen voeren. Ik hoorde van de stafchef van de Oekraïense strijdkrachten, generaal Valerij Zaloezjnyj, en van Andrej Yermak, de rechterhand van president Zelensky, dat ze een duidelijk strategisch doel hebben: zuidwaarts oprukken naar de Zee van Azov, de Russische bezettingstroepen in twee splitsen en potentieel de Krim bedreigen. Om eerlijk te zijn, ik denk dat we ze dat moeten laten doen.

“Hoewel er altijd een risico is, is het gevaar relatief klein dat Poetin een tactisch kernwapen zal durven in te zetten. Er zijn voor hem meer kosten dan baten aan verbonden. Het militaire voordeel zou klein zijn in vergelijking met de internationale gevolgen, want landen als China en India zouden hem dan laten vallen. Geef de Oekraïners dus de middelen. Laat ze de klus klaren.”

In uw boek zet u de inzet op scherp: u maakt een vergelijking tussen Poetin en Hitler?

“Voor zolang ik me herinner, en dit boek beslaat de vijftig jaar van mijn academisch leven, heeft men al allerlei boosaardige mannen met Adolf Hitler vergeleken. Altijd vond ik dat een hyperbool. Voor het eerst in mijn leven denk ik dat wat Poetin in Oekraïne heeft gedaan vergelijkbaar is met wat Hitler deed, zowel wat betreft de schaal, de brutaliteit als de genocidale intenties − wat duidelijk werd in deze oorlog.”

Hoe bezorgd bent u dat hij, zoals Hitler, de oorlog naar andere landen zal brengen?

“We moeten rekening houden met elke mogelijke escalatie, maar we mogen niet rillen in onze laarzen. We moeten zorgen dat er effectieve afschrikking is langs de oostelijke grens van de NAVO of langs strategische infrastructuur, zoals de gaspijplijnen vanuit Noorwegen. Als wij een solide defensie verzekeren, zou het suïcidaal zijn voor hem om iets uit te voeren tegen de NAVO.

‘Kan de EUropese Unie echt nog eens tien jaar verder met Hongarije, dat niet langer een democratie is, als een volwaardige lidstaat?’ Beeld NYT

“Er is wel een groter risico in de grijze zone, landen die nog geen lid zijn. Ik denk aan Transnistrië, de Russische enclave in het oostelijk deel van Moldavië, een land dat hij probeert te destabiliseren. Ik denk aan de westelijke Balkan­landen of Georgië (waar Poetin in 2008 Zuid-Ossetië en Abchazië annexeerde en nu de pro-Europese koers probeert terug te schroeven, red.). We moeten op onze hoede zijn en doen wat we kunnen om inmenging te voorkomen. We moeten daarom een nog sterkere betrokkenheid tonen. De EU gaf ze al de status van kandidaat-leden, en deze intentie tot een nieuwe uitbreiding is een van de grootste zaken in de geschiedenis van Europa die deze oorlog al heeft veranderd.”

Een gordiaanse knoop in de oorlog is de Krim. U hoorde al dat Poetin het schiereiland wilde annexeren toen hij in de jaren 1990 nog politicus was in Sint-Petersburg. U betrapte hem toen al op een verkeerde interpretatie van de geschiedenis?

“Ik herinner me nog goed deze ontmoeting met Poetin in 1994, toen nog een totaal onbekende locoburgemeester. Toen al zei hij dat er gestreefd moest worden naar hereniging met ­gebieden die ‘altijd Russisch’ waren geweest. ­Inzake de Krim was zijn redenering toen al ­historisch onjuist, want het schiereiland maakte alleen tussen 1783 en 1917 deel uit van Rusland. Als de Krim Russisch is, dan is Silezië volgens die gedachte Duits en horen heel wat andere gebieden in Europa andere lidstaten toe.

“Wat me vandaag zo opvalt was de timing van zijn uitspraken. Dit was Poetin die vijf jaar voor de eerste NAVO-uitbreiding sprak (in 1999 traden Polen, Hongarije en Tsjechië toe, red.)! Rusland moet ons nu dus niet komen vertellen dat de NAVO-uitbreiding de oorzaak is van zijn imperialistische, revanchistische aanval op ­Oekraïne en de Krim. Het schiereiland heeft wel een enorme symbolische betekenis voor Rusland, vanwege de geschiedenis en havenstad Sebastopol. Maar Rusland kan historisch geen grotere claim op de Krim leggen dan het Verenigd Koninkrijk op het Franse Normandië, of Frankrijk op Algerije. Laten we daarover ­absoluut duidelijk zijn. De Krim behoort ­Oekraïne toe.”

Kan men voor de toekomst van de Krim inspiratie halen uit het Verdrag van Dayton voor Bosnië, waar in 1995 de oorlog eindigde met een speciale status voor sommige gebieden?

“Het zal aan de Oekraïners zijn om te beslissen tot welk akkoord ze komen. Een bemiddelde oplossing zie ik daarom niet tot stand komen. Het zal niet wij, ‘het Westen’, zijn die de hoofden van de strijdende partijen tegen elkaar zullen slaan om tot een vredesakkoord te komen. Er zal geen Richard Holbrooke (wijlen VS-diplomaat, als bemiddelaar co-architect van de Dayton-akkoorden, red.) zijn.

“Als een kwestie van praktisch beleid erkennen de Oekraïners met wie ik sprak wel dat de bevolking van de Krim na acht of negen jaar Russische bezetting potentieel vijandig zou kunnen staan tegenover hen als het tot een herovering komt. Er zouden dus wel een paar speciale gunstmaatregelen genomen moeten worden, zoals een mate van autonomie binnen Oekraïne. Maar het is aan Oekraïne om over deze status te beslissen, niet aan de VS, de EU of ­iemand anders.”

Door de oorlog is de NAVO juist versterkt: het omgekeerde effect van Poetins doelstelling. Finland en Zweden worden lid. Is een lidmaatschap van Oekraïne haalbaar in de ­toekomst?

“Ik denk niet alleen dat NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne haalbaar is, ik denk dat het de enige goede langetermijnoplossing is. Het is werkelijk het enige wat Oekraïne echte veiligheid kan bieden en in staat kan stellen om zich weer als een soeverein democratisch land op te bouwen.

BIO • geboren op 12 juli 1955 in Londen • professor Europese Studies (Oxford), focus op Midden- en Oost-Europa • schreef een tiental boeken over hedendaagse geschiedenis, zoals The Magic Lantern (1990), over de revolutie va 1989 • Europa, een persoonlijke geschiedenis komt op 14 maart • publiceert vaak in o.a. The Guardian, The New York Review of Books en Foreign Affairs

“Hoe we daar komen, is natuurlijk een andere kwestie. Ik denk dat de eerste stap geen rechtstreeks lidmaatschap zal zijn, want dat blijft heel moeilijk zolang Oekraïne niet opnieuw zijn hele grondgebied in handen heeft. Ook zullen leiders als de Turkse president Erdogan en de Hongaarse premier Orbán dwarsliggen. Daarom zal Oekraïne in een eerste fase nood hebben aan harde veiligheidsgaranties van de VS en een aantal andere leidende NAVO-lidstaten. Dat wordt voor mij de volgende grote vraag voor het Westen, naast de levering van militaire steun en het einde van de oorlog. Zijn we daarna bereid tot deze harde veiligheidsgaranties, en zo ja, hoe zien ze eruit?

“Het nakende lidmaatschap van Zweden en Finland toont intussen al aan dat de EU en de NAVO dichter bij elkaar staan dan ooit tevoren. Ze zijn de twee sterke armen van het Westen. Vergeet ook niet dat het EU-verdrag alle lidstaten ook wederzijdse bijstand garandeert. Op de lange termijn zal het dan ook moeilijk zijn om slechts van een van de twee organisaties lid te zijn, zeker als de gevoelige geopolitieke situatie aanhoudt.”

Moet Europa tegelijkertijd niet aan de periode na Poetin werken, zoals Duits bondskanselier Willy Brandt begin jaren 1970 met zijn Ostpolitik al de basis legde voor latere ontspanning?

“Ik besteedde een paar jaar van mijn leven aan het schrijven van de geschiedenis van de Duitse Ostpolitik. Maar Willy Brandt moest éérst naar Moskou trekken omdat het de sleutel voor de teruggave van Oost-Berlijn en Oost-Duitsland in handen had.

“Vandaag moet Kiev voor ons op de eerste plaats komen. Vandaag is ons Oekraïne-beleid ons Rusland-beleid, omdat we alleen via deze weg de situatie in Oekraïne, Moldavië, Georgië en de westelijke Balkan rechtstreeks kunnen controleren. Het Rusland van vandaag − met een regime dat je makkelijk als fascistisch kunt bestempelen, dat afgesneden is van de buitenwereld, met alle pathologie van een imperium in verval − staat nu niet meer open voor enige invloed van betekenis door ons.

“Ik denk tegelijk wél dat het inderdaad erg ­belangrijk is dat we met zicht op de toekomst communicatiekanalen openhouden met de Russische samenleving, met studenten, met de middenklasse. We moeten hun blijven vertellen dat onze vijand niet Rusland is maar Poetin. Toch zie ik een nieuwe pan-Europese veiligheidsarchitectuur − een nieuw Helsinkiakkoord (1975) zeg maar − pas na Poetins periode ­ontstaan.”

Toen u jonger was hielp u met het verspreiden van verboden ‘samizdatliteratuur’ van dissidenten als Václav Havel. Dat versnelde de val van het IJzeren Gordijn. Helpen we de Russische − en Wit-Russische − dissidenten van 2023 voldoende?

“Het is een geweldige vraag en het antwoord is nee. Voor Wit-Rusland doen we wel al heel wat, bijvoorbeeld door hun media onderdak te geven in Polen. Oost-Europese staten zijn wel minder geneigd iets te doen voor Russen, ­gezien hun ervaring met hen. Dat is niet altijd terecht. We zouden meer moeten doen om moedige opposanten, zoals die uit de kring van Aleksej Navalny, te steunen.

“Het is wel een kwestie van slim boksen. We moeten begrijpen wat wel en niet werkt in het door technologie gedreven tijdperk van vandaag. Toen ik jong was smokkelden we dollars, offsetdrukpersen en Radio Free Europe het Oostblok binnen. Vandaag gaat het om betalingen via cybervaluta. Navalny Live trekt nu maandelijks 20 miljoen kijkers op YouTube, een van de weinige socialemediakanalen die ze niet durven te verbieden omdat alle Russische moeders er hun kinderen zoet mee houden en waarvan de eigenaars geen censuur toestaan. Hun kanalen moeten we dus meer gebruiken.”

U schrijft ook: ‘Zolang Poetin aan de macht is, zullen we een agressief Rusland zien, maar strategisch gezien is China een veel grotere uitdaging’. Xi Jinping verhardde deze week zijn toon tegen het Westen. Hoe waarschijnlijk wordt een militair conflict tussen China en de VS over Taiwan?

“Rusland is een grote regionale uitdaging. ­Geopolitiek is China voor de volgende twee generaties de wereldwijde strategische uitdaging. Als je naar de toespraken van Xi Jinping en zijn nog uitgesprokener buitenlandminister luistert, en de zienswijzen in Washington bekijkt, is er een kans dat er binnen vijf jaar een militair conflict zal zijn tussen China en de VS over Taiwan. Als China beslist wapens te leveren aan Rusland, krijg je trouwens ook dan al Amerikaanse tegen Chinese wapens. We bevinden ons al in een gevaarlijke wereld en we bewegen ons mogelijk naar een nog gevaarlijkere.”

Sebastopol, stad aan de Krim. Timothy Garton Ash: ‘Rusland kan historisch geen grotere claim op de Krim leggen dan het Verenigd Koninkrijk op het Franse Normandië, of ­Frankrijk op Algerije.' Beeld Getty Images

Welke lessen kunnen we leren van de Koude Oorlog om dit te voorkomen?

“Tegenover China is er nood aan een heel sterk beleid van indamming. Er moet ook minder strategische ambiguïteit zijn over Taiwan. Het moet voor China duidelijk zijn wat de Amerikaanse rode lijn is. Tegelijk mogen we niet ­toelaten dat er zich alleen een Koude Oorlog-­bunkermentaliteit van vriend-versus-vijand ontwikkelt. We moeten de communicatielijnen met China openhouden. Dit probeer ik nu ook met mijn nieuwste project aan Oxford University, ‘Europe in a Changing World’ − met partners in China, India, Turkije, Rusland en de VS.”

In uw boek beschrijft de Oekraïense buitenlandminister Dmitri Koeleba de EU ‘als de eerste poging in de geschiedenis om een liberaal wereldimperium op te bouwen’. Maar de fundamenten rusten op ‘soft power’. Hoe kunnen we onszelf dan als harde macht ­positioneren tegenover Rusland en China?

“Dit is een zeer interessant thema. Het toeval wil dat ik hierover opnieuw sprak met Dmitri Koeleba toen ik vorige maand in Kiev was. Natuurlijk rennen wij Europeanen mijlenver weg als we het woord ‘imperium’ nog maar horen. Als we daarmee bedoelen dat één natie overzees landen koloniseert, is dat ook terecht, maar als we met imperium een supranationale autoriteit met wetgeving en macht bedoelen, dan is de Europese Unie op velerlei wijzen al een imperium − zoals ook het Romeinse keizerrijk er een was, maar dan met een meerlagig bestuurssysteem.

“Als we bedreigende imperia zoals Rusland en China het hoofd willen bieden en onze Europese belangen en waarden willen verdedigen, hebben we sommige eigenschappen van een imperium nodig. Ik geloof in een op zichzelf staande Europese macht. De Fransen noemden dat vroeger al l’Europe puissance. We hebben al veel macht inzake handel en regelgeving. Maar Europa moet meer macht verwerven op het vlak van nauwgezet gecoördineerd buitenlands beleid, veiligheid en defensie. Wat nu gebeurt met de Europese Vredesfaciliteit − door gezamenlijk wapens en munitie voor Oekraïne aan te kopen − is veelbelovend. Het is volgens mij de enige weg waarin wij Europeanen onze gedeelde belangen en waarden zullen kunnen verdedigen in de 21ste eeuw. We gaan het niet doen als we ons gewoon opstellen als vriendelijke ­ondernemers en brave, culturele, krachten.”

U stelde ook vast hoe opmerkelijk het is dat de grootste pro-Europese demonstraties waarvan u getuige was niet in Parijs, Berlijn of Rome plaatsvonden, maar in Kiev, waar mensen zich bij de EU willen aansluiten, of in Londen, waar burgers niet wilden vertrekken. Hoe komt het dan toch dat wij zelf liefst focussen op wat ons verdeelt?

“George Orwell had daar een prachtig citaat voor: ‘Van binnenuit ziet alles er altijd erger uit.’ (lacht) Wat volgens mijn ervaring ook klopt. Wat de Oekraïense en Britse betogers ons toonden, is dat de soft power van de EU voor velen in de wereld zo aantrekkelijk blijft. In Kiev vorige maand ging bijna elk van mijn gesprekken over hun vraag hoe ze méér zoals Europa konden worden. Europa heeft dus deze enorme macht van externe aantrekkingskracht, maar moet nu wel gaan oppassen dat de interne verdeeldheid en ontevredenheid niet te groot worden. Denk maar niet dat de brexit gewoon een eigenaardige Engelse excentriciteit was. Ruwweg de helft van de factoren die tot de brexit hebben geleid, zie je nu in andere Europese lidstaten terug. Zo denken veel van mijn Franse vrienden al dat de meest waarschijnlijke winnaar van de Franse presidentsverkiezingen in 2027 Marine Le Pen heet.”

U wijst in dat verband naar het conflict tussen de ‘salons’ van de hoofdsteden en het vervreemde platteland, wat in een land als Polen een aartsconservatieve regering en in Italië een postfascistische premier aan de macht bracht?

“Ja, en dit heeft te maken met het stokken van de grote mars voorwaarts van het liberalisme. Een van de redenen is dat we ons geloof in individuele vrijheid veel te nauw aan één bepaald model van kapitalisme hebben gekoppeld: het geglobaliseerd financieel kapitalisme, dat alleen de megarijken en de elite geen windeieren legde. Het is een achterliggende reden waarom er zo veel fout is gelopen en waarom er vandaag zoveel maatschappelijke onvrede is.”

Frankrijk, Duitsland én het VK waren vroeger de sterke benen onder de Europese tafel. Sinds de brexit groeit de invloed van Midden- en Oost-Europa. Hoe verandert dit Europa?

“De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei tijdens zijn toespraak in Praag, in augustus vorig jaar, dat het centrum oostwaarts opschuift. Daar zit een grond van geografische waarheid in als de oostwaartse uitbreiding doorgaat, maar we moeten het ook relativeren. In de ­context van de Oekraïneoorlog spelen Oost-­Europese premiers, zoals de Estse premier Kaja Kallas, een grote rol maar voor het sleutelbeleid van de EU zijn het toch nog altijd Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux die de toon ­zetten.

“Een kernprobleem is dat de Frans-Duitse as altijd een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor vooruitgang is geweest. In dat opzicht − en ik zeg dit niet als Brit maar als ­historicus en analist − mist de EU het Verenigd Koninkrijk. Een ménage à trois maakt een huwelijk enigszins gecompliceerd maar Parijs, Berlijn én Londen samen zorgden er wel voor dat alles werkte. Er was altijd een balans. Pas als de drie samenspanden kreeg je een kritische massa om het project te doen vooruitgaan. De vraag is nu wie naast Frankrijk en Duitsland de kern zal vormen van een nieuw strategische partnerschap. Ik zie momenteel niemand de uitdaging aangaan.”

Of sluit het Verenigd Koninkrijk straks een nieuw partnerschap met de EU?

“Ik zie dat nog gebeuren, ja. Een meerderheid van de Britse bevolking is nu doordrongen van het feit dat de brexit een enorme fout was, mogelijk de grootste blunder van ons buitenlands beleid sinds de Suezcrisis van 1956. We zijn op een lange, pijnlijke weg achteruit gezet. Met het huidige Britse beleid kunnen we alleen maar hopen op stapsgewijze vooruitgang, dat we ­binnenkort weer enkele van onze handels- en ­financiële relaties kunnen verbeteren en ­opnieuw bij enkele EU-programma’s kunnen aansluiten. Pas aan het einde van de volgende legislatuur, rond 2027-’28 en wellicht geleid door Labour en een coalitiepartner, zal er gekeken kunnen worden naar een langdurige relatie.

‘Een meerderheid van de Britse bevolking is nu doordrongen van het feit dat de brexit een enorme fout was.’ Beeld Contour by Getty Images

“Dan moeten we uitmaken of we een associatieovereenkomst willen, dan wel opnieuw de douane-unie of interne markt binnenstappen. Maar als je weer de regels aanvaardt, waarom zou je ze dan ook niet kunnen helpen opstellen? Dan zul je een gesprek krijgen over een nieuwe Britse intrede in de EU. Mijn hoop is dat de EU in 2030 er zo aantrekkelijk zal uitzien als in de jaren 90, zodat er een duidelijke meerderheid is voor een nieuw toetredingsreferendum.”

Het sterkste argument voor de EU is niet ­gebaseerd op naïef optimisme maar op ­constructief pessimisme, schrijft u. Met dat in gedachten, wat is voor u de grootste uitdaging die de EU moet overwinnen, naast ­Rusland en China?

“Klimaatverandering, energie en migratie zijn ook enorme uitdagingen, maar degene die er voor mij historisch en geostrategisch boven uitsteekt, is een Unie klaarstomen die in staat is om sterker te worden tijdens de volgende uitbreidingsronde. Naast het veiligheidsaspect dat we al uitvoerig bespraken, gaat het dan ook om de invoering van gekwalificeerde meerderheid bij stemmingen. Het mag niet meer mogelijk zijn dat één leider zoals Viktor Orbán de EU ­gegijzeld houdt, dat als de Unie bijvoorbeeld 18 miljard euro aan Oekraïne geeft, hij dan eerst 5 miljard euro eist. Dat klopt niet meer. De interne versterking van de EU zal daarom ook verbonden zijn aan haar normatieve kracht. Kan de EU echt nog eens tien jaar verder met Hongarije, dat niet langer een democratie is, als een volwaardige lidstaat?”

Wat vindt u in dat verband van voorstellen die het stemrecht van Hongarije in de Raad willen ontnemen zolang het de verdragen niet respecteert?

“De EU heeft zich in een moeilijke positie gewrongen omdat de inroeping van dit ‘Artikel 7’ de consensus van alle andere lidstaten vereist. Als puntje bij paaltje komt vrees ik dat Polen, ondanks zijn geschillen met Hongarije over ­Oekraïne, daar toch een veto tegen zou stellen uit vrees voor een precedent. Uiteindelijk komt dit debat neer op wat Winston Churchill ooit ironisch zei over democratie. Ik parafraseer: ‘dit is het slechtst mogelijke Europa, afgezien van alle andere Europa’s die keer op keer zijn uitgeprobeerd.’ Ik geloof daarom hartstochtelijk dat we dit Europa zowel moeten verdedigen als verbeteren.”

Tot slot, voor het schrijven van uw boek ­bezocht u het Duitse dorp Westen, waar uw vader met zijn soldaten terechtkwam toen hij Duitsland hielp bevrijden van de nazi’s. Wat heeft dit moment met u gedaan en hoe heeft het uw kijk op Europa vandaag beïnvloed?

“Het was ongelooflijk ontroerend. Toen ik vijf jaar geleden met dit boek begon, had ik niet meer dan drie foto’s van zijn eenheid die cricket speelde in een Duitse weide. Op de achterkant stond een datum aan het einde van WO II en de locatie: het dorp Westen. Ik had de stille hoop dat ergens iemand zich een flard zou herinneren. Toen ik het dorp bezocht waren er tot mijn verbazing meerdere hoogbejaarden die werkelijk álles herinnerden. Ze hadden hun hele leven ‘de aankomst van de vrede’ tot in het kleinste detail gekoesterd.

“Het was een prachtig, levendig moment om jonge Europeanen via mijn boek mee te nemen naar het ogenblik waarop ons huidige Europa rust: de hel van 1945. Wat ik nooit kon bevroeden, toen ik daar rond de tafel zat met de stoere landbouwers van Westen, is dat ik voor het einde van het boek in Kiev in een schuilkelder zou zitten om tijdens een luchtalarm een lezing te geven, pratend met jongeren die vandaag door net dezelfde helletocht moeten gaan. Ik had me nooit ingebeeld dat we zo snel zo ver terug in de tijd zouden worden geslingerd.”

Timothy Garton Ash is op vrijdag 24 maart om 20 uur te gast op het Passa Porta Festival in De Munt in Brussel, passaporta.be.