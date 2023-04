‘Hij was mijn beste vriend’: hoe een twintiger plots geheime documenten begon te delen in een chatgroep

Jack Teixeira, de persoon die beschuldigd wordt van een van de meest spectaculaire veiligheidslekken ooit binnen de Amerikaanse geheime diensten, is aangehouden. De 21-jarige militair werkt op een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat Massachusetts.

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland bevestigde de arrestatie tijdens een korte persconferentie. De militair wordt ongeoorloofde verwijdering van geheime nationale Defensie-informatie ten laste gelegd, zegt Garland. Hij zal binnenkort voor de rechtbank verschijnen. Eerder schreven Amerikaanse media al over de vermoedelijke persoon achter het lek. The New York Times kwam als eerste met zijn naam naar buiten: Jack Teixeira.

Noem hem alstublieft geen klokkenluider, want dat is hij in de verste verte niet. Dat zegt een van de vrienden van Teixeira, de man die verantwoordelijk wordt geacht voor het grootschalige lek van Amerikaanse geheime documenten die vorige week in alle openbaarheid naar buiten kwamen, anoniem aan The Washington Post. De krant sprak met twee leden van de chatgroep die Teixeira beheerde, onder het pseudoniem OG. Het enige wat hij wilde, was indruk maken bij zijn onlinevriendengroep, de meesten tieners, en hen informeren over waar de Amerikaanse veiligheidsdiensten mee bezig zijn, aldus de chatkompaan.

Sinds de eerste foto’s van de geheime documenten vorige week opdoken in The New York Times staan de Amerikaanse maar ook westerse inlichtingendiensten op hun kop. Uiterst delicate gegevens liggen op straat en de blamage voor de VS is groot nu nog maar eens blijkt dat ze ook hun eigen bondgenoten bespioneren.

Jack Teixeira werd vanavond door The New York Times en Bellingcat geïdentificeerd als de leider van de chatgroep waar de geheime documenten werden gelekt. Beeld rv

Thug Shaker Central

De 21-jarige Jack Teixeira, die werkt als Air National Guardsman op een basis in Massachusetts - zou in 2020 op het bij jongeren populaire chatprogramma Discord een eigen afgesloten kanaal gevormd hebben, Thug Shaker Central.

Daar deelden een twintigtal leden, onder wie ook buitenlanders zouden zijn, hun passie voor games als Call of Duty en Halo en memes, maar ook voor wapens en militaire uitrustingen. The Washington Post kon een video van OG bekijken die in de Discord-server werd gepost en waarop te zien is hoe hij een aanvalswapen afvuurt op een schietstand en daarbij racistische en antisemitische commentaar geeft.

In een jaar met een oprukkende coronapandemie zouden de jongeren een hechte onlinevriendengroep zijn gaan vormen. De leden steunden elkaar op moeilijke momenten tijdens de lockdowns. Daarbij zou ook religie een rol gespeeld hebben.

Een van de gelekte documenten met daarop informatie over de oorlog in Oekraïne. Beeld rv

Kwaad en stoutmoedig

De twintiger werd beschouwd als een van de leidersfiguren. Hij vertelde de leden van het chatkanaal dat hij op een militaire basis werkte, waar hij grote hoeveelheden geheime documenten moest analyseren. Veel van de informatie die hij deelde met zijn vrienden bleek later ook te kloppen, wat zijn aanzien nog vergrootte.

Teixeira zou eind vorig jaar begonnen zijn met informatie te delen die hij bijna woord voor woord had overgetikt van de documenten die hij voor zijn job moest analyseren. De lange posts vol militaire termen en afkortingen interesseerden de meeste andere leden van het Discord-kanaal echter matig, waarna OG kwaad en stoutmoediger werd. Hij begon de documenten te fotograferen, met kaarten en overzichten van de militaire stand van zaken in Oekraïne, satellietbeelden en andere gegevens. Zo zou hij ook beelden van de vermoedelijke Chinese spionagesatelliet, die begin dit jaar boven de VS werd neergehaald, online hebben geplaatst.

Pas nadat een ander lid van de chatgroep begin maart een aantal foto’s op een ander Discord-kanaal had gepost, en ze van daaruit verder werden verspreid naar een Minecraft-chatgroep, ging de bal vorige week aan het rollen. Sindsdien komt dag na dag nieuwe informatie in de openbaarheid.

Lees ook ‘Iedereen binnen een straal van 25 meter sterft gegarandeerd’: de Oekraïense soldaten die Russische boobytraps ontmijnen Russisch leger gaat soldaten online rekruteren om ontduiking te voorkomen

Russische onenigheid

Ondertussen blijkt dat het veiligheidslek veel groter is dan gedacht. The Washington Post kon ongeveer 300 foto’s bekijken, veel meer dan de 50 waarvan eerder sprake. Ook The New York Times kreeg nieuwe documenten te zien. In een dossier van 27 pagina’s valt bijvoorbeeld te lezen hoe volgens de Amerikanen de onenigheid binnen de Russische regering over de oorlog in Oekraïne veel groter is dan gedacht.

De Russische veiligheidsdienst FSB zou het ministerie van Defensie bijvoorbeeld beschuldigen het aantal slachtoffers in Oekraïne te verdoezelen. Het rapport beschrijft onwil van militaire ambtenaren om slecht nieuws door te geven aan hooggeplaatste functionarissen. De FSB zou het ministerie verwijten niet de doden bij onder meer de Nationale Garde en de Wagner-huurlingen mee te tellen.

Het geschatte aantal gedode en gewonde Russische militairen loopt sterk uiteen. De laatste keer dat Rusland publiekelijk een dodental deelde was al in september, met toen ‘slechts’ 5.937 doden. Volgens de nieuw gelekte documenten schat de Russische FSB het werkelijke aantal Russische slachtoffers echter rond de 110.000. De Amerikanen schatten het aantal slachtoffers volgens eerder gelekte documenten op 189.500 tot 223.000, van wie ongeveer 43.000 doden.

Informatie verwijderen

De vriend die door The Washington Post werd geïnterviewd, zei eerder al dat hij dacht dat OG, nu bekend als Teixeira, gevonden en opgepakt zou worden. Hij zou hem enkele dagen geleden nog gesproken hebben: ‘Hij was mijn beste vriend.’

“Hij leek helemaal in de war en wist niet wat hij nu moest doen. Hij was zich bewust van wat er gaande is en wat de gevolgen zijn, maar leek niet zeker hoe hij dit het best kon aanpakken.”

Teixeira zou zijn vrienden hebben opgedragen alle mogelijke informatie die naar hem kan wijzen te verwijderen.