Het ‘wonder van 2022’: hoe de Russische economie het eerste jaar van de oorlog zonder grote schokken overleefde

De Russische economie is onmiskenbaar veranderd door de ongekende westerse sancties na de invasie in Oekraïne. Toch is Rusland het eerste jaar zonder hevige schokken doorgekomen. Hoe kon dit ‘wonder van 2022’ zich voltrekken?

‘24 uur per dag open’, staat er bijna spottend nog altijd te lezen op de neergelaten rolluiken van Pull&Bear in Europolis, een van de grotere winkelcentra in het noorden van Moskou, ook al is het bijna een jaar geleden dat de winkelketen het definitieve vertrek uit Rusland aankondigde. Tezelfdertijd sloot hier Ikea de deuren als reactie op de Russische inval in Oekraïne, snel gevolgd door bekende ketens als Zara, Bershka, H&M en, onlangs, Marks & Spencer. In het foodcourt ging McDonald’s, na een korte pauze, door onder een nieuwe, Russische vlag, als Vkoesno i totsjka (‘Lekker, punt uit’).

Toch hebben de talrijke winkelsluitingen, hoe in het oog springend ook, geen merkbaar effect op de bezoekersaantallen. Zeker in de weekends kun je in Europolis over de hoofden lopen, de parkeergarage is druk bezet en boven, waar de restaurants zitten, is het dringen om een zitplaats. Ook in winkelstraten als de Tverskaja en de Arbat, in het centrum van de stad, wordt druk geflaneerd. In Ruslands tweede stad, Sint-Petersburg, biedt de hoofdstraat Nevski Prospekt eenzelfde beeld.

Als voorheen is er in het straatbeeld weinig of niets dat direct verwijst naar de strijd in Oekraïne, die een luttele 600 kilometer van Moskou woedt. Alles lijkt business as usual. De verwachting van sommigen dat de ongekend zware westerse sancties tegen Rusland en het vertrek van toonaangevende bedrijven een verlammend effect zouden hebben op de consumentenmarkt en tot onvrede zouden leiden, is niet uitgekomen. De Russische economie is niet bezweken onder de westerse strafmaatregelen, pochte president Vladimir Poetin in zijn recente toespraak tot het voltallige parlement. Zeker, er was een bescheiden krimp, maar ‘geen ineenstorting’, zei Poetin triomfantelijk onder applaus. Hij zei er niet bij dat die terugval van 2 procent in de plaats kwam van een verwachte groei van 3 procent, een wederopleving na de coronapandemie.

Ander assortiment in winkels

Maar wie goed kijkt, ziet wel degelijk verandering, bijvoorbeeld in het assortiment in de winkels. Gedurende het afgelopen jaar zijn diverse buitenlandse merken stilletjes van de schappen verdwenen, of soms teruggekeerd onder een andere naam. De Finse koffieproducent Paulig keerde Rusland vorig jaar de rug toe en verkocht zijn fabriek in Tver aan de Indiase investeerder Vikas Soi. Onder de naam Poetti ligt diezelfde koffie nu in de supermarkt in vrijwel dezelfde verpakking.

De zuivelfabriek van het eveneens Finse Valio in Gatsjina, vlak bij Sint-Petersburg, is overgenomen door het Russische Viola. Het vertrek van verpakkingsproducent Tetra Pak uit Rusland en het wegvallen van Finse ingrediënten leidden tot een tijdelijke stop in de productie van vruchtenyoghurt, maar die is terug in de winkelschappen, zij het in iets kleinere verpakkingen.

De aanvankelijke problemen zijn volgens Viola mede opgelost door ‘parallelle import’: een antwoord van de Russische overheid op de importbeperkingen die deel uitmaken van de westerse sancties. Het houdt in dat individuen en bedrijven in Rusland goederen mogen invoeren zonder voorafgaande toestemming van de producent. Dat verklaart dat er plaatselijk nog altijd Coca-Cola verkrijgbaar is, net als iPhones en andere elektronica, machineonderdelen, geneesmiddelen en tandheelkundige benodigdheden.

De Amerikaanse koffieketen Starbucks vertrok uit Rusland, ervoor in de plaats kwam het Russische Stars Coffee. Dit filiaal is in Moskou. Beeld Natalja Kolesnikova / AFP

Parallelle import verzekert Rusland ook van een bescheiden, maar voortdurende instroom van cruciale onderdelen voor de eigen industrie. Die belanden nu via talrijke ‘hubs’ in het land, onder andere via Kazachstan en andere voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië, en bovenal via Turkije.

Dat land is het afgelopen jaar uitgegroeid tot Ruslands belangrijkste handelspartner achter China, volgens cijfers van de Russische douane. De Turkse export naar Rusland is vorig jaar bijna verdubbeld. Voor de Verenigde Staten was dat aanleiding Turkije te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van levering aan Rusland van technologie die kan worden gebruikt voor militaire doeleinden. Turkije ontkent hardnekkig betrokken te zijn bij het omzeilen van het sanctieregime.

In opeenvolgende westerse sanctierondes zijn onder meer Russische valutategoeden in buitenlandse banken bevroren, zijn Russische banken uitgesloten van deelname aan het internationale betalingssysteem Swift en is de export naar Rusland van luxeartikelen en goederen met een potentieel militaire bestemming verboden. Er zijn geen directe vluchten meer tussen Rusland en lidstaten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en enkele andere landen. Westerse landen importeren nauwelijks nog (direct) fossiele brandstoffen uit Rusland. Ook de import van andere grondstoffen uit Rusland is aan banden gelegd. Meer dan duizend Russen staan op sanctielijsten van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Groot-Brittannië. Los van de sancties hebben meer dan duizend westerse bedrijven zich teruggetrokken uit Rusland.

Auto-industrie ingestort

De sector die meer dan andere de exodus van westerse merken aan den lijve heeft ondervonden is de auto-industrie. Tot februari vorig jaar produceerden bedrijven als BMW en Kia in Kaliningrad, Nissan, Hyundai en Toyota waren actief in Sint-Petersburg en Renault en Mercedes-Benz in Moskou. De Russische auto-industrie is sindsdien vrijwel volledig ingestort. Zowel de productie als de verkoop van personenauto’s is met bijna 70 procent gekelderd ten opzichte van het jaar ervoor.

Het personeel kwam op straat te staan, maar werd in de meeste gevallen doorbetaald tot en met augustus. Voor een deel gaf dat voldoende tijd een andere baan te vinden. Sommige andere westerse bedrijven als Ikea deden hetzelfde. Dat verklaart ten dele de volgens Poetin ‘historisch lage’ werkloosheid in Rusland, naast het feit dat veel werknemers in de auto-industrie migranten waren uit Centraal-Azië en in Rusland buiten de werkloosheidscijfers vallen.

Toch blijft de grote vraag hoe Rusland zonder noemenswaardige economische schokken dat eerste jaar is doorgekomen. Economen breken zich het hoofd over, bijvoorbeeld, die opmerkelijk lage werkloosheid van 3,7 procent, die niet te rijmen lijkt met de economische neergang. De werkloosheid is in Rusland traditioneel laag, omdat veel Russen geen volledige baan hebben, terwijl anderen na formeel ontslag toch op de loonlijst blijven staan en zich niet laten inschrijven als werkzoekende, in de hoop vroeg of laat weer bij de oude werkgever terecht te kunnen. Die praktijken zijn al jaren van invloed op de statistieken.

“Als men spreekt van een ‘crisis’ bedoelt men gewoonlijk een onmiddellijke ineenstorting, vaak in de vorm van een bankencrisis of financiële crisis, of een werkelijk scherpe krimp van de economie, wanneer een groot aantal bedrijven tot stilstand komt”, schrijft de aan de universiteit van Californië verbonden Russische econoom Oleg Itschoki in een recent rapport van de denktank Re:Russia over het effect van een jaar sancties op de Russische economie. “Maar wat we zien in de Russische economie is veeleer een geleidelijk afglijden, met uitzondering dan van de eerste maand van de oorlog, maart, toen alles leek te wijzen op een simultane bankencrisis, een financiële en een valutacrisis.”

Een enorm handelsoverschot

Itschoki en zijn collega’s zoeken de verklaring in een combinatie van factoren, eerst en vooral een enorm handelsoverschot. Terwijl door de sancties de import kelderde, ging de export van fossiele brandstoffen onverminderd door. Die spekte dankzij historisch hoge energieprijzen (vooral op aardgas) de Russische staatskas. De ongekende valutastroom nivelleerde ook de enorme kapitaalvlucht in 2022 (naar schatting 250 miljard dollar, een record) en het massale vertrek van westerse bedrijven uit Rusland.

“Die abnormaal hoge inkomsten uit de export, nog versterkt door de importbeperkingen, lijken mij de cruciale factor die de relatief milde werking van de sanctiemaatregelen op de economie verklaart”, concludeert Itschoki. “Ze hebben voor een stootkussen gezorgd”, zegt ook sociaal geograaf en econoom Natalja Zoebarevitsj tegen de krant Novaja Gazeta Europe. “Onze begroting kreeg daarmee de beschikking over een waanzinnige hoeveelheid geld.” Dat geld werd ruimschoots ingezet voor uiteenlopende compensatiemaatregelen en ondersteuning van het banksysteem.

Een model van de intercontinentale raket Topol-M in een kraam in Moskou. Beeld Joeri Kotsjetkov / EPA

Ook andere factoren hebben Rusland in de kaart gespeeld. De pandemie noopte bedrijven grotere voorraden aan te leggen, waardoor ze beter beslagen ten ijs kwamen toen door de sancties de import stagneerde. Een terugval in de productie van consumptiegoederen werd gecompenseerd door groeiende productie in de defensie-industrie. Het Russische toerisme profiteerde van de opheffing van rechtstreekse vluchten vanuit Rusland naar bestemmingen in Europa en de Verenigde Staten, waardoor bijvoorbeeld de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee een recordaantal hotelboekingen registreerde.

Zoebarevitsj, die een jaar geleden pessimistischer was over de kortetermijnperspectieven van de Russische economie, wijst ook op de opmerkelijke flexibiliteit en vindingrijkheid van het Russische bedrijfsleven. “Het is ongelooflijk hoe dat zich weet aan te passen”, zegt ze tegen Novaja Gazeta Europe. “Overleven, daar zijn we enorm goed in. Maar met onze ontwikkeling hebben we wel een probleem.” Het incasseringsvermogen van de gewone Rus, gehard door een reeks economische crises, speelt volgens Zoebarevitsj ook een niet te onderschatten rol en verklaart waarom een dalende levensstandaard zich niet vertaalt in sociale protesten.

‘Jaar van duurzame verslechtering’

Dat alles betekent volgens Itschoki en collega’s geenszins dat de Russische economie op eigen kracht de sancties heeft weerstaan en er sterker uit tevoorschijn is gekomen. Het is eerder uitstel van executie, de echte crisis moet volgens hen nog komen. Een herhaling van het ‘wonder van 2022’ is al niet meer mogelijk na het ingaan van de westerse embargo’s op Russische olie en olieproducten en het nagenoeg wegvallen van Russische gasleveranties aan Europese afnemers.

Die zullen leiden tot een vermindering van de productie en een verdere daling van de inkomsten, mits de energieprijzen niet weer plotseling zullen stijgen (min 46,4 procent in januari en februari vergeleken met dezelfde periode vorig jaar). Ook de export naar het Westen van steenkool, staal en hout zal verder afnemen, een heroriëntatie op andere markten kost veel tijd en stuit vooralsnog op grote logistieke problemen. Die afnemende inkomsten zetten ook een rem op de import, die ook kwalitatief zal verminderen. Dat is het perspectief op de middellange termijn.

Dit jaar zal hoe dan ook anders zijn, luidt de mening van veel Russische economen. “Zowel voor de federale als de regionale begrotingen zal 2023 slechter uitpakken”, aldus Zoebarevitsj. “Het jaar zal niet dodelijk zijn, het wordt een jaar van een duurzame verslechtering van de situatie.” De eerste voortekenen daarvan zijn er al. De overheidsinkomsten waren in januari eenderde lager dan in januari vorig jaar, terwijl de uitgaven al met 60 procent zijn gestegen, volgens econoom Oleg Vjoegin, een van Itschoki’s coauteurs.

Ruslands centrale bank voorspelt voor dit jaar mogelijk een bescheiden economische groei van 1 procent, maar houdt ook rekening met een even grote daling. Kredietbeoordelingsbureau Moody’s is beduidend pessimistischer en verwacht een krimp van 3 procent.

Een fastfoodrestaurant in Moskou. De Amerikaanse keten McDonald’s ging door onder een nieuwe, Russische vlag als Vkoesno i totsjka (‘Lekker, punt uit’). Beeld Getty Images