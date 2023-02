Het westen veroordeelt de oorlog in Oekraïne vrijwel unaniem, maar in de rest van de wereld is dat anders

Vooral regeringen in rijkere, westerse landen steunen Oekraïne blijkt uit het onderzoek. Landsbesturen in West-Europa en Noord-Amerika zijn vrijwel unaniem in hun veroordeling van Rusland naar aanleiding van de invasie in Oekraïne. Zo is in Kyiv vrijdag een EU-top gehouden. In delen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië is de steun beduidend minder uitgesproken.

Grote delen van de wereld verafschuwen weliswaar de invasie, maar zien het niet als hun taak om Oekraïne te steunen. In zuidelijke landen beschouwen overheden de oorlog veelal als een zaak van het Westen, schrijven de EIU-onderzoekers in de nieuwe Democracy Index, een jaarlijkse inventarisatie van het democratisch gehalte van regeringen wereldwijd. Zij dragen daar verschillende redenen voor aan. Het Westen wordt door veel overheden hypocrisie verweten, vanwege de vele interventies die het zelf heeft uitgevoerd in soevereine landen zoals Vietnam, Irak en Afghanistan. Daarnaast zijn veel landen in sterke mate afhankelijk van Rusland, bijvoorbeeld voor mineralen en andere grondstoffen.

Bij de landen die Rusland sterk veroordelen zijn de rijke regio’s sterk oververtegenwoordigd, zij maken ruim 60 procent van de wereldeconomie uit en slechts 16 procent van de wereldbevolking. Veel lage-inkomenslanden nemen vooralsnog een neutraal standpunt in. Volgens EIU staan er acht landen expliciet achter Rusland, dat zijn veelal oude communistische bondgenoten, zoals Venezuela, Cuba, Belarus en Noord-Korea.