‘Het was verschrikkelijk’: Oekraïners delen grimmige verhalen over Russische bezetting

Nu Russische soldaten uit delen van de Charkiv-regio zijn verdreven, worden Oekraïense onderzoekers overstelpt met verhalen over aanhoudingen, martelingen en vermiste familieleden.

Russische troepen waren wekenlang op zoek naar Mariya, de 65-jarige echtgenote van een Oekraïense legerofficier. Tweemaal, zegt ze, plunderden ze haar huisje in een dorp buiten de stad Balaklija, en toen ze haar maanden later uiteindelijk konden oppakken, martelden ze haar veelvuldig tijdens het verhoor, met elektrische schokken. Ze dreigden ermee haar te verkrachten.

De herovering door Oekraïense strijders van een groot deel van de Charkiv-regio een maand geleden maakt nu duidelijk hoe het leven was voor duizenden mensen die vanaf het begin van de oorlog onder de Russische militaire bezetting leefden. Voor velen waren er periodes van rust, maar ook zonder voedsel of openbare diensten. Voor mensen als Mariya, die ervan beschuldigd werden met de Oekraïners te sympathiseren of hen te helpen, was het een hel. “In één woord, het was verschrikkelijk”, zegt Mariya. “Ik dacht niet dat ik hier levend uit zou komen.”

Mariya bij haar geplunderde huisje in Balaklija. Ze werd gevangen gehouden, geslagen en gemarteld omdat haar man in het Oekraïense leger zat. Beeld NYT -Ivor Prickett

Politieagenten die naar de steden en dorpen zijn teruggekeerd om opnieuw een Oekraïens bestuur in te stellen, worden overstelpt met klachten over diefstal en beschadiging van eigendommen, maar ook over aanhoudingen, martelingen en vermiste familieleden. De omvang van het misbruik van de bevolking in Oost-Oekraïne onder de Russische bezetting is waarschijnlijk groter dan die in het voorjaar in Boetsja en andere gebieden rond de hoofdstad Kiev, gezien de omvang van het gebied en de duur van de bezetting, aldus politiefunctionarissen.

Tot nu toe hebben politieagenten meer dan 1.000 gevallen geregistreerd van mensen die zijn vastgehouden in politiebureaus en tijdelijke detentiecentra in de hele regio, zei Serhii Bolvinov, het hoofd van de politie in de provincie Charkiv. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk twee of drie keer zo hoog, zei hij.

Volgens getuigen was marteling een routine. De tekenen van mishandeling waren al zichtbaar in sommige van de 534 lichamen die in de regio zijn geborgen, zei de politiechef. “We vinden lichamen van mensen die doodgemarteld zijn”, zei hij. “Mensen met vastgebonden handen, mensen die zijn neergeschoten of gewurgd, mensen met snijwonden of afgesneden geslachtsdelen.”

Vorige week, op een kleine begraafplaats in de open velden aan de rand van de stad Borova, keek een vader zwijgend toe hoe Oekraïense onderzoekers het lichaam van zijn zoon, Serhii Avdeev, opgroeven en onderzochten. De vrouw van Avdeev had zijn met kogels doorzeefde lichaam gevonden, in een kuil bij een kamp dat dagen eerder door de Russische troepen was verlaten toen ze zich terugtrokken.

Onderzoekers van oorlogsmisdaden voerden een voorlopig onderzoek uit nadat het lichaam van Serhii Avdeev vorige week was opgegraven. Beeld NYT - Ivor Prickett

De moord op Avdeev (33) een lasser die eerder in het Oekraïense leger had gediend, is het laatste gespreksonderwerp dat de aanklagers van oorlogsmisdaden bezighoudt. Hij was een van de honderden lijken die zijn gevonden in tientallen steden en dorpen die door de Oekraïense troepen in het noordoosten van het land zijn heroverd.

Zaterdag voerde een gezamenlijk team van Franse en Oekraïense forensische specialisten een autopsie uit op het lichaam van Avdeev in een mortuarium in Charkiv. Daarbij werden ten minste vijftien schotwonden en vier kogels in zijn lijk ontdekt. Een van zijn nagels en een deel van zijn vinger waren afgescheurd.

Franse en Oekraïense forensische experts documenteren de wonden op het lichaam van Serhii Avdeev. Beeld NYT - Ivor Prickett

Uit verslagen van gevangenen komt hetzelfde patroon van mishandeling, waaronder afranselingen en elektrische schokken tijdens ondervragingen, in bijna elk politiebureau en geïmproviseerde gevangenis in de hele regio terug. In de stad Kupiansk werden sommige gevangenen in openluchtkooien vastgehouden, aldus een getuige.

De moeder van Avdeev, Svetlana Avdeeva, toonde een oude foto van haar zoon (links). Beeld NYT - Ivor Prickett

Mariya werd 40 dagen vastgehouden in een politie-inrichting, waar ze urenlang werd ondervraagd, elektrische schokken kreeg en werd bedreigd met verkrachting en de dood. Een keer viel ze bewusteloos van haar stoel en kwam ze bij omdat iemand tegen haar hoofd trapte.

Op basis van hun accenten concludeerde ze dat de meeste van haar ondervragers Russen waren, zegt ze. Ze eisten te weten waar haar man was. Ze beschuldigden haar er ook herhaaldelijk van een spotter te zijn die bombardementsdoelen identificeerde voor het Oekraïense leger.

Vanuit haar cel kon ze mannen en vrouwen horen schreeuwen van de pijn. “Mannen schreeuwden zo hard dat ik het zelfs niet kan beschrijven", zegt ze huilend. Uit het geschreeuw begreep ze dat vrouwen seksueel werden misbruikt (al zegt ze zelf dat dat bij haar niet het geval was). “Als ze mij tot op mijn ondergoed uitkleedden, kun je je voorstellen wat ze met de meisjes deden.”

Een massabegraafplaats in Izjoem, waar meer dan 400 lichamen zijn gevonden sinds de terugtrekking van het Russische leger. Beeld NYT - Ivor Prickett

Er was nog een ander element in haar vervolging dat zielig en wraakzuchtig was. Mariya verborg zich in een leegstaand appartement bij een school waar ze als schoonmaakster werkte, maar ze denkt dat iemand haar schuilplek aan de Russen heeft verlinkt. In juli bonkten Russische militairen met maskers op de deur en riepen haar naam. De tweede keer dat ze haar huis doorzochten, spoten ze de letter Z - een symbool van de Russische bezettingsmacht - op elke muur en deur, inclusief de binnenkant van de koelkast, en vielen ze de auto van haar man aan met een bijl en geweervuur.

Russische troepen spoten een symbool van de Russische bezettingsmacht op een auto van Mariya's man. Beeld NYT - Ivor Prickett

Een andere inwoner van Balaklija, Serhii (30) een houthakker, werd door Russische soldaten aangehouden in de bossen bij zijn huis terwijl hij met zijn broer en een vriend de honden aan het uitlaten was. De drie mannen werden uitgekleed, geslagen en ondervraagd.

“Ze wilden weten waar de Oekraïense posities waren”, zei Serhii, die alleen zijn voornaam gaf uit angst voor vergelding, mochten de Russen ooit terugkeren. “Ze stelden vragen waar we geen antwoord op hadden.”

Om 3 uur ‘s nachts werden ze meegenomen naar het bos, moesten ze een loopgraaf graven en een schijnexecutie ondergaan. “Ik dacht dat ze dood waren”, zei Serhii over zijn metgezellen. De mannen werden vastgehouden in een kelder en na twee weken zonder uitleg vrijgelaten.

De gevangenen werden opgesloten in cellen uit het Sovjettijdperk in het politiebureau van Balaklija. Beeld NYT - Ivor Prickett

Onderzoekers die overal in het heroverde gebied politiebureaus bezochten, ontdekten honderden mannen en vrouwen met soortgelijke verhalen: ze werden geslagen en gemarteld op beschuldiging van dienen in het Oekraïense leger, het hebben van familieleden in het leger of gewoon van pro-Oekraïens te zijn. Maar nog meer van hen werden aangehouden voor een kleine overtreding, zoals het overtreden van de avondklok, of op grond van de algemene beschuldiging dat zij een spion of spotters waren.

Serhii Pletinka werd aangehouden en geslagen door Russische troepen in de buurt van de stad Shevchenkove. Beeld NYT - Ivor Prickett

Serhii Pletinka (33), een bouwvakker die in de buurt van de stad Shevchenkove woont, werd tweemaal gearresteerd en beschuldigd van een nazi te zijn, het illegaal verkopen van humanitaire hulp en het beramen van een complot om een door Rusland benoemde politiechef te vermoorden. Zijn beschuldigers waren allemaal lokale mannen die een baan hadden gekregen bij de nieuwe pro-Russische regering, en een van hen had volgens Pletinka al lang een geschil met hem.

Russische troepen gebruikten een zomerkamp als basis. Beeld NYT - Ivor Prickett

Een andere man in zijn dorp, Oleh (28 ), werd twee weken vastgehouden en zei dat de meesten die beschuldigingen uitten werden gemotiveerd door geld of kleine wraakacties. “Politieagenten maakten valse beschuldigingen om beloningen te krijgen”, zei hij. “Ze deden het gewoon voor het geld.”

Inwoners keken toe hoe sommige van hun buren van die nieuwe macht begonnen te genieten en in gloednieuwe auto’s kwamen aanrijden, hoewel het niet voor iedereen goed uitpakte, zegt Pletinka. Eén van zijn celgenoten was de eerste door Rusland benoemde burgemeester, die later werd beschuldigd van verduistering van fondsen en werd gearresteerd.

Van degenen die meewerkten, waaronder de gevangen burgemeester, zijn velen het land ontvlucht toen Oekraïense troepen de regio heroverden. Vermoedelijk bevinden zij zich in Rusland, zegt hij. Maar volgens Mariya zijn haar buren, van wie sommigen, zo vertelde ze, haar bezittingen en landbouwwerktuigen stalen toen ze in gevangenschap zat, altijd vijandig zijn gebleven.

Door Russische troepen in beslag genomen mobiele telefoons werden in het centrum van Kozacha Lopan aan een boom genageld. Beeld NYT - Ivor Prickett

In het politiebureau van Kozacha Lopan, een belangrijke Russische basis nabij de grens, vonden onderzoekers een militaire veldtelefoon die werd gebruikt om elektrische schokken toe te dienen, samen met identificatiedocumenten van de door Rusland benoemde politiechef die de leiding had in het bureau.

De Russen en hun handlangers gaven vaak blijk van een obsessief wantrouwen tegenover spotters en anderen die het Oekraïense leger zouden kunnen helpen. Ze namen gsm’s in beslag om te voorkomen dat mensen met de tegenpartij konden communiceren, en spijkerden zelfs mobiele telefoons aan een boom op het centrale plein om het publiek af te schrikken, aldus Oekraïense politieagenten. “Ze probeerden nieuwe regels in te stellen”, zei een onderzoeker in Balaklija, die om veiligheidsredenen alleen zijn voornaam Kyrylo noemde. “En ze regeerden met geweld.”

De arrestaties gingen door tot het einde, zelfs toen de Russische troepen zich terugtrokken.

Avdeev, die in het leger had gediend, werd eerst ondervraagd en geslagen door Russische troepen, maar niet gevangengenomen. Op 9 september, toen de Russische greep op de regio afbrokkelde, werd hij door Russisch gesteunde separatisten uit de regio Loehansk toch meegenomen.

Zijn familie vond zijn lichaam een week later in het verlaten Russische kamp.

De lichamen van een man en een vrouw zijn gevonden in een kuil in een zomerkamp dat door Russische troepen als basis wordt gebruikt. Beeld NYT - Ivor Prickett

