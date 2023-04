Het lijkt erop dat Rusland nu méér bondgenoten heeft dan een jaar geleden

Er zijn minder criticasters van de Russische invasie in Oekraïne dan een jaar geleden. Tot die verrassende conclusie komt het Britse weekblad The Economist. Moeten we daarvan wakker liggen?

Het meest opvallende voorbeeld uit de lijst van landen die zich minder kritisch opstellen tegenover Rusland is wellicht Turkije. Dat land positioneerde zich aan het begin van de oorlog duidelijk in het Europees-Amerikaanse kamp. Gaandeweg werd het neutraler, bijvoorbeeld door te proberen om te bemiddelen in de oorlog.

Het Britse weekblad The Economist concludeert na een analyse door zusterbedrijf Economist Intelligence Unit dat er vorig jaar 122 landen waren die het nalieten om de inval van Rusland in Oekraïne te veroordelen. Dat zijn er nu 131.

Het is niet zo dat al die landen nu uitgesproken pro-Russisch zijn. Dat zijn enkel Iran, Mali en Burkina Faso sinds een jaar. De grootste verschuiving valt volgens The Economist vooral terug te voeren op landen die zich een jaar geleden neutraal opstelden en nu eerder Russisch-gezind zijn zonder zich expliciet te mengen. Zuid-Afrika is daar een voorbeeld van. Of landen als Djibouti, Gabon, Libanon en Libië. Die verschoven volgens de analyse van een pro-Europese koers naar een eerder neutrale houding.

Resoluties

De algemene tendens van minder landen die Rusland op de vingers tikken, verbaast professor buitenlandse politiek Sven Biscop (UGent/Egmont Instituut) niet. “Het is goed mogelijk dat meer landen zich proberen afzijdig te houden in de oorlog naarmate die langer duurt”, zegt hij. Al tilt Biscop daar niet al te zwaar aan. “Het belangrijkste is dat er maar weinig landen zijn die Rusland expliciet steunen in de oorlog en bijvoorbeeld wapens leveren.”

Ook professor internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven) kijkt liever naar zulke uitingen van expliciete steun om een idee te hebben van hoeveel bondgenoten Rusland heeft. “Neem nu een land als Turkije. Dat heeft in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wel elke keer mee gestemd voor resoluties die de Russische invasie veroordelen”, zegt hij. “Het hangt er dus maar vanaf op welke manier je de positie van een land bepaalt. Zo is het aantal landen dat heeft gestemd voor VN-resoluties die de oorlog veroordelen vrijwel continu blijft hangen rond de 141-143.”

Maar, zo geeft Wouters ook aan, het is wel belangrijk om oog te hebben voor een andere evolutie bij die stemmingen: namelijk dat een grote groep landen in het globale zuiden zich steeds minder aangesproken voelt om zich te engageren tegen Rusland. “Bij sommige landen leeft het gevoel dat het Westen overdrijft met het blijven hameren op het belang van de oorlog in Oekraïne.”

Het zijn landen die het moe zijn dat Europa en de Verenigde Staten minder oog hebben voor andere conflicten in de wereld. Of dat ze geacht worden inspanningen te leveren in verband met een oorlog aan de andere kant van de wereld, terwijl het bijvoorbeeld jaren duurt eer er gevolg wordt gegeven aan hun eis om een klimaatfonds op te richten.

“Dat is een opgave die ons in Europa rest: meer leren luisteren naar die noden”, zegt Wouters. “Rusland, maar ook China, speelt daar handiger op in, bijvoorbeeld in Afrika. Europa kijkt daarentegen enkel ontgoocheld naar de miljarden aan subsidies die het aan Afrika geeft als de helft van de landen op dat continent zich onthoudt bij stemmingen. Op dat vlak is de diplomatie in bijvoorbeeld Rusland en China toch een pak wendbaarder.”

Afrika

“Rusland heeft zijn pogingen om invloed uit te oefenen op dat continent sinds de start van de oorlog opgedreven”, zegt Nina Wilén, assistent-professor (Lund Universiteit), die hier onderzoek naar doet als hoofd van het Afrika-programma bij het Egmont Instituut. “De minister van Buitenlandse Zaken heeft verschillende reizen naar Afrika gemaakt, zoals naar Mali. Ook heeft Rusland meer defensie- en militaire samenwerkingen op poten gezet, onlangs nog in Burkina Faso.”

Met resultaat overigens. “Het verhaal van Rusland pakt bij een groot deel van de publieke opinie in die landen”, zegt Biscop. Daarom blijft het volgens hem belangrijk voor de Amerikaanse en Europese diplomaten om proactief te blijven benadrukken waarom het Westen zo tegen een oorlog gekant is. Al betekent dat ook dat Europese en Amerikaanse diplomaten een moeilijke evenwichtsoefening wacht tussen de oorlog blijven veroordelen en de voeling niet verliezen met het globale Zuiden, terwijl de publieke opinie daar bewerkt wordt door desinformatiecampagnes uit Rusland.

Het is een evenwichtsoefening die The Economist niet de moeite waard lijkt. Het blad bestempelt deze landen als “van weinig nut voor de oorlogsvoering van (Russisch president Vladimir) Poetin”.

Wilén is het daar niet mee eens. “Door de machtsstrijd tussen alle grote mogendheden die nu aan de gang is, weegt de stem van elk land in de Algemene Vergadering net steeds zwaarder dan bijvoorbeeld twee jaar geleden. Voor Rusland is Afrika dan nog eens belangrijker omdat het continent minder sancties treft.” Ook Wouters vindt die invulling veel te eng. “Dit is in de eerste plaats een politiek vraagstuk”, zegt hij. “Kunnen we landen principieel overtuigen van het belang van internationale rechtsprincipes zoals het vreedzaam oplossen van een conflict of het erkennen van elkaars territoriale integriteit?”