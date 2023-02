Het leven van een Oekraïense burgemeester in de frontlinie: ‘Ze jagen op me’

Ze is al zes keer bijna gedood, slaapt op een veldbedje in de gang en verdient 350 euro per maand. Maar burgemeester Halyna Loehova geeft niet op, ook al zitten de Russen aan de overkant van de rivier en beschieten ze haar stad Cherson haast onophoudelijk. ‘Ik zou mezelf zonder probleem opofferen om deze hel te beëindigen.’

Het groene busje raast over de weg terwijl de Russische troepen zich aan de overkant van de rivier bevinden. In het busje houdt Halyna Loehova, de burgemeester van Cherson, haar helm op haar schoot. Ze kijkt uit het kogelvrije raam. Wanneer de eerste granaat ontploft, recht in het pad van het busje, zo’n 200 meter verderop, verstevigt haar chauffeur zijn greep op het stuur. Hij rijdt dwars door de wolk van verse zwarte rook. “O mijn God”, zegt Loehova, terwijl we met haar door de stad denderen. “Ze jagen op me.” De tweede granaat komt nog dichterbij.

Ze is al zes keer bijna gedood, slaapt op een veldbedje in de gang en verdient 350 euro per maand. Haar stad, gelegen in het zuiden van Oekraïne, is een van de meest bestookte plaatsen van de oorlog geworden: bijna ieder uur vinden er beschietingen plaats door Russische artillerie.

Maar Loehova, de enige vrouwelijke burgemeester van een grote stad in Oekraïne, blijft vastbesloten een gevoel van normaliteit uit te stralen, ook al is Cherson allesbehalve normaal. Ze houdt regelmatig vergaderingen - in ondergrondse bunkers. Ze berispt afdelingshoofden - omdat het te lang duurt om schuilkelders op te zetten. Ze loopt rond in buurten en praat met bewoners wier levens zijn verwoest door de explosies. Klachten over corruptie of wanbeheer - en die zijn er genoeg - wijt ze aan geruchten van door Rusland gesteunde medewerkers die betaald worden om haar bestuur te dwarsbomen.

Begraven, schoonmaken, repareren, voeden

Cherson is een havenstad aan de Dnjepr. Ze werd in maart door Russische troepen veroverd, in november door Oekraïense troepen bevrijd en ligt er nu, drie maanden later, bijna verlaten bij. Groepen ongeschoolde kinderen zwerven over de lege boulevards met bladerloze bomen en eeuwenoude gebouwen die doormidden zijn gekliefd.

Loehova’s werk bestaat vandaag uit elementaire werkwoorden: begraven, schoonmaken, repareren en voeden. Van de ongeveer 10 procent van de oorspronkelijke 330.000 inwoners van Cherson die nog over zijn, zijn velen te oud, te arm, te koppig of te gespannen om te vluchten. Ze werd onlangs zo overweldigd door hun behoeften - aan voedsel, water, generatoren, internettoegang, bussen, pensioenen, medicijnen, brandhout - dat ze naar eigen zeggen op een zeker ogenblik slechts veertig minuten per nacht sliep. Ze raakte zo uitgeput dat ze intraveneuze medicatie moest krijgen. Ze voelt zich inmiddels beter, zegt ze, maar niet bepaald rustig.

“We hebben die schuilkelders nodig, nu”, snauwt ze tijdens een vergadering begin februari, terwijl de temperatuur buiten enkele graden onder nul ligt. Voor haar in een ondergronds kantoor zitten de hoofden van de belangrijkste afdelingen van de stad, velen in winterjassen en mutsen. Het kantoor heeft geen verwarming. Ze dringt aan op de aankoop van tientallen vrijstaande betonnen schuilkelders. Wanneer een administrateur antwoordt dat de aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden omdat ze anders van corruptie beschuldigd kunnen worden, ontploft ze. Loehova: “Jullie doen niets en ik word echt kwaad van jullie domheid. Je zult het bekopen met je eigen bloed, je eigen bloed!” De bestuurder rolt met zijn ogen en gaat buiten een sigaret roken.

Macho's

In een politieke cultuur die gedomineerd wordt door macho’s - de burgemeester van de hoofdstad Kiev is bijvoorbeeld een voormalige bokskampioen bij de zwaargewichten - slaat de 46-jarige Loehova in haar grijze suède laarzen en zwarte pofjas met nepbontkraag een ander figuur. Opgevoed door een alleenstaande moeder in de nadagen van de Sovjet-Unie, lacht ze als ze denkt aan de ontberingen van toen. “Al die verschrikkelijke rijen voor bieten - stel je voor, bieten!”

Toen ze 21 was, was Oekraïne net onafhankelijk en gaf ze Engelse les op een buurtschool. Ze was getrouwd en moeder geworden. Ze schopte het tot schooldirecteur en gebruikte die positie als springplank om acht jaar geleden voor de gemeenteraad van Cherson te worden verkozen. Vóór de Russische invasie van februari jongstleden was zij de secretaris van de raad, de op één na hoogste functie in de stad.

Rook en stof dwarrelen in de lucht seconden nadat een Russische granaat is neergekomen vlak bij de weg in een buitenwijk van Cherson. Beeld NYT

In maart lieten de Russische troepen haar huis afbranden en kort daarna verliet zij de stad. De Russen probeerden Cherson bij Rusland te voegen door kinderen te dwingen Russisch te leren op school en mensen te dwingen om op de markten Russische roebels te gebruiken. In juni ontvoerden ze haar baas, de vorige burgemeester van Cherson. Hij is sindsdien niet meer gezien. Loehova nam zijn plaats in en werd hoofd van het militaire bestuur van Cherson.

Toen ze in november terugkeerde, trof ze een stad aan die in extase was omdat de Russen waren verdreven, maar die in erbarmelijke staat verkeerde. De Russen hadden alles geplunderd, van waterzuiveringsapparatuur en eeuwenoude kunst tot de vloot brandweerwagens en bussen. Maar ook al hadden de Russische troepen de stad verlaten, ze bleven in de buurt. Oekraïne had niet de kracht of de reservetroepen om hen over de rivier te achtervolgen. Dus zitten de Russen nu aan de overkant van Cherson en beschieten ze de stad naar believen.

‘Gewoon wraak’

Geen enkele stad in Oekraïne, buiten de Donbas-regio in het oosten waar de Russen oprukken, wordt zo zwaar beschoten als Cherson. In de afgelopen tweeënhalve maand is Cherson volgens Oekraïense functionarissen meer dan 1.800 keer getroffen. De granaten komen zonder waarschuwing. Er zijn geen luchtalarmsirenes. Het zijn projectielen van tanks, artilleriegeweren, mortieren en raketwerpers die een paar seconden later ontploffen - zo dichtbij zijn de Russen, op sommige plaatsen minder dan een kilometer. Bewoners hebben bijna geen tijd om dekking te zoeken. Laatst werden twee mannen die op de stoep liepen gedood door een raketaanval.

“De precieze reden waarom Rusland zijn slinkende munitievoorraden hier gebruikt is onduidelijk”, aldus een recente update van de Britse defensie-inlichtingendienst over Cherson. Sinds half november hebben de Russen volgens Oekraïense functionarissen honderden inwoners verwond en meer dan 75 gedood. “Het is gewoon wraak”, zegt Loehova. “Er is een oud gezegde: “Als ik het niet kan hebben, mag niemand het hebben.” Ze probeert zo te verklaren waarom de Russen de stad blijven beschieten nadat ze zich hebben teruggetrokken. “Het is zo stom, maar het is waar.”

Cherson mag dan een door oorlog verscheurde stad zijn in de frontlinie van Europa’s dodelijkste conflict in generaties, en Loehova mag dan de onbreekbare Oekraïense geest vertegenwoordigen die ervoor zorgt dat er geen Russische vlag over dit land wappert, maar net als in elke andere stad klagen de inwoners graag over hun burgemeester. “Ik heb meer dan honderd keer gebeld om mijn elektriciteit te laten repareren en niemand komt”, zegt Olena Jermolenko, een gepensioneerde die tijdens de Russische bezetting een cel van burgerspionnen mee leidde. Ze herhaalt ook beschuldigingen op sociale media dat de burgemeester humanitaire hulp stal, wat Loehova ten stelligste ontkent. Oleksandr Slobozjan, uitvoerend directeur van de Vereniging van Oekraïense Steden, zegt dat voor zover hij weet de beschuldigingen een lastercampagne zijn van pro-Russische agenten.

Groen busje

Ondanks de uitdagingen is Loehova vastbesloten de stad draaiende te houden. Onlangs reisde ze naar Kiev om Slobozjan om twintig bussen te vragen. “We zijn verlamd”, zegt ze. “Onze trolleybussen werken niet en we kunnen ze niet repareren, want als onze arbeiders naar boven gaan om de lijnen te herstellen, worden ze door sluipschutters vermoord.” Uiteindelijk werden haar twintig bussen beloofd. “Ik hou van de manier waarop ze werkt”, zegt Slobozjan. “Ze gaat door, wat er ook gebeurt.”

Halyna Loehova, de burgemeester van Cherson, tijdens een wekelijkse bijeenkomst met andere ambtenaren. Beeld NYT

Loehova is van plan om later deze maand een donorconferentie in Polen bij te wonen. Ze is nog maar een paar keer in haar leven het land uit geweest. Waar ze eigenlijk heen wil is Bali. “Ik heb gehoord dat je daarheen gaat en jonger terugkomt”, grapt ze. Haar man is taxichauffeur in een andere stad en haar twee volwassen zonen wonen ver weg, dus is ze alleen in Cherson. De meeste dagen rijdt ze rond in haar groene busje.

Wanneer we met haar meerijden en de granaat op de weg ontploft, keert haar chauffeur zo snel mogelijk om. Maar de Russen volgen haar. Vanaf de overkant van de rivier vuren ze een tweede projectiel af. Die slaat in op een huis langs de weg. De schokgolf doet het busje schudden. Het voertuig rijdt door, maar de ontploffing voelt ongelooflijk dichtbij.

Die avond, in het huis waar ze met vrienden verblijft, op een klein uitklapbed in een gang naast de keuken, haalt Loehova haar schouders op over het voorval. Bij een broodje met heerlijk knapperige zelfgekweekte augurken en kleine vierkantjes brie houdt ze een glas cognac tussen haar vingers en brengt ze een toast uit op de overwinning. “Als ik kon verdwijnen en op die manier deze oorlog beëindigen, dan zou ik dat doen”, zegt ze. “Ik zou mezelf zonder probleem opofferen om deze hel te beëindigen.”