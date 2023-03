‘Het is een slachtpartij’: Russen boeken ‘enig succes’ in Bachmoet, maar met enorme kost

Russische strijdkrachten hebben ‘enig succes’ geboekt bij hun aanvallen op Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Tegelijkertijd nam het aantal Russische aanvallen over het hele front in de maand maart gestaag af, wat erop lijkt te wijzen dat het Russische winteroffensief stilaan zijn hoogtepunt heeft bereikt. 400.000 nieuwe rekruten moeten het tij keren.

“De vijand heeft opnieuw pogingen ondernomen om het centrum van Bachmoet in te nemen, met gedeeltelijk succes. De Oekraïense verdedigers houden moedig stand terwijl ze meerdere vijandelijke aanvallen terugslaan.” Met dat bericht bevestigde de Oekraïense generale staf woensdagavond dat Russische Wagner-troepen, aangevuld met manschappen uit het reguliere leger, verder oprukken in de frontstad.

In het noorden zou het grote Azom-staalcomplex bijna volledig in Russische handen zijn. Ook in het zuiden en zuidwesten zouden Russische troepen vooruitgang geboekt hebben, blijkt uit beelden die door de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War geanalyseerd werden. De hevigste straatgevechten zouden nu plaatsvinden rondom het stadhuis, pal in het centrum. Oekraïense militaire bronnen melden dat ze onophoudelijk onder Russisch artillerievuur liggen.

Toch lijkt het Oekraïense leger nog altijd niet van plan om de mijnstad in het industriebekken Donetsk op te geven en is volledig Russisch succes niet gegarandeerd. De voorbije week konden Russische troepen aan de westkant van de stad net teruggedrongen worden van de aanvoerroute die door het dorpje Chromove loopt. De volledige omsingeling van Bachmoet lijkt daarmee voorlopig vermeden.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky bevestigde deze week dat het expliciet de bedoeling is om Bachmoet zo lang als nodig te verdedigen. In een interview met persbureau AP erkende hij dat de stad verliezen een groot risico inhoudt het Oekraïense momentum en de moraal te breken. Volgens Zelensky zal Russisch president Vladimir Poetin de verovering van Bachmoet “aan de Russische bevolking, aan het Westen, aan China en aan Iran” proberen verkopen als een significante overwinning. De druk van zowel het buitenland als in eigen land om toegevingen te doen zou daardoor in sneltempo stijgen.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky tijdens een interview met persbureau AP vanuit een trein richting Kiev na een bezoek aan de regio Soemy. Beeld AP

‘Slachtpartij’

Naast dat politieke argument blijft er in de ogen van de Oekraïense generaals ook nog altijd een militair argument om Bachmoet te verdedigen: de Russische troepen zo veel mogelijk verliezen toebrengen, om zo hun slagkracht te verminderen voor het verwachte tegenoffensief in de lente. Volgens minister van Defensie Oleksii Reznikov komen er “gemiddeld elke dag 500 Russische soldaten om het leven”. In een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres bevestigde stafchef Mark Milley die lezing. Terwijl ook Oekraïne verliezen lijdt, is de strijd vooral “een slachtpartij voor de Russen”. Zeker de Wagner-huurlingengroep “lijdt een enorm aantal verliezen”, aldus Milley.

Dat laatste erkent ook Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zelf. De gevechten om Bachmoet “hebben het Oekraïense leger praktisch verwoest”, klonk het woensdag in een update via Telegram. Maar ook Wagner zelf “komt erg gehavend” uit “de vleesmolen”, gaf hij toe. Prigozjin verzekerde wel dat zijn troepen Bachmoet uiteindelijk zullen innemen, en noemde dat “de grootste wending in deze oorlog en in de hele moderne geschiedenis”.

Rusland zou ondertussen van plan zijn om via een grote rekruteringscampagne 400.000 nieuwe soldaten te ronselen. Officieel zou dat op vrijwillige en professionele basis gebeuren om het verzet te beperken, maar het lijkt hoogst twijfelachtig of dat op zo’n grote schaal zal lukken. In de ogen van de Britse inlichtingendiensten “is er een reële kans dat de lokale overheden hun quota via gedwongen mobilisatie zullen proberen halen”. Bovendien zouden de nieuwe rekruten - die ook niet meteen op het slagveld zullen staan - geen oplossing bieden voor het munitie- en wapentekort aan Russische kant, aldus de Britten nog.

Vier hotspots

Volgens Oekraïne concentreert de oorlog zich behalve in Bachmoet momenteel nog in drie andere steden en dorpen aan het front: Bilohorivka in Loehansk en Avdijivka en Marjinka in Donetsk. Vooral Avdijivka werd al “een tweede Bachmoet” genoemd: de 2.000 nog resterende burgers werden eerder deze week aangemaand de stad onmiddellijk te verlaten.

Toch kon Rusland sinds het begin van zijn winteroffensief in januari op nog geen enkele van die plekken significante terreinwinst boeken. Stilaan lijkt de slagkracht van het leger ook af te nemen en lijkt de Oekraïense afmattingsstrategie resultaat op te leveren. Gedurende de hele maand maart nam het dagelijkse aantal Russische aanvallen over heel het front gestaag af, van 124 per dag in de eerste week tot 69 in de laatste week, blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

In tussentijd bouwt Oekraïne zijn eigen slagkracht verder op en worden steeds meer wapens, tanks en andere gepantserde voertuigen uit het Westen klaargemaakt voor een lente-offensief. Volgens defensieminister Reznikov zal dat er “in april of mei vanuit meerdere richtingen komen” en heeft de generale staf zijn planning klaar. De precieze timing hangt vooral van het weer af, gezien het begin van de lente nog modderseizoen is.

Ook Amerikaans minister van Defensie Lloyd Austin toont zich optimistisch: Oekraïne heeft “zeer goede kansen op succes”, zei hij naast Milley in het Congres. “De Oekraïners hebben de Russen grote verliezen toegebracht, en ze hebben hun stocks met pantserwagens moeten leegmaken tot een niveau dat niemand zich ooit had kunnen voorstellen. Daardoor moeten ze nu zelfs oude T-54- en T-55-tanks vanonder het stof halen.”