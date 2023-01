‘Het initiatief ligt niet bij Rusland, maar bij Oekraïne’: Russen halen bommenwerpers weg na Oekraïense drone-aanvallen

De Russische luchtmacht heeft bijna al zijn grote bommenwerpers weggehaald bij het militaire vliegveld Engels, zo blijkt uit nieuw beschikbare satellietbeelden. De besneeuwde luchthaven is nagenoeg verlaten, er zijn alleen nog enkele kleine vliegtuigen te zien. De plekken waar eerder Toepolev-bommenwerpers type TU-95 stonden geparkeerd, zijn leeg.

Vanaf luchtmachtbasis Engels voerde het Russische leger tot voor kort met bommenwerpers aanvallen uit op Oekraïense steden en elektriciteitsinstallaties. De luchthaven, gelegen op zo’n 700 kilometer ten zuiden van Moskou en op ruim 600 kilometer van de grens met Oekraïne, werd op 26 december voor de tweede keer in korte tijd geraakt door een vermoedelijke Oekraïense aanval met drones.

De Oekraïense secretaris van de Nationale veiligheids- en defensieraad Oleksij Danilov verklaarde daags daarna dat de Russen de aanval hun bommenwerpers TU-95 en TU-22 zouden hebben verplaatst. Het ministerie Britse ministerie van Defensie noemde deze verplaatsing begin januari ‘hoogstwaarschijnlijk’.

Aangezien het dagenlang bewolkt was bij luchthaven Engels viel niet te controleren of de bommenwerpers daadwerkelijk waren verdwenen. Op beschikbare beelden van Planet Labs van zaterdag 7 januari is nu te zien dat op de besneeuwde luchthaven nauwelijks nog vliegtuigen staan geparkeerd. Op de plekken waar voorheen de silhouetten van de TU-95 bommenwerpers zichtbaar waren, is nu geen toestel te zien.

Initiatief niet bij Rusland

De toestellen zijn hoogstwaarschijnlijk verplaatst naar een andere vliegbasis, veel dieper in Rusland. Voor de effectiviteit van de bommenwerpers heeft dat weinig gevolgen, zegt oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif. “De TU-95 heeft een enorm bereik, ze zullen dus alleen iets eerder moeten opstijgen van een basis die verder van Oekraïne ligt.” Maar de langere vliegafstand vergt wel extra onderhoud aan de toch al kwetsbare, verouderde vliegtuigen, stelt het Britse ministerie van Defensie.

Opvallend is de verplaatsing wel, zegt De Kruif. “Als de Russische legerleiding vóór de oorlog had aangekondigd dat ze midden in het conflict zulke grote vliegtuigen zouden verplaatsen, zou iedereen ze voor gek verklaren. Het laat zien dat het initiatief niet bij Rusland, maar bij Oekraïne ligt. Dat ze zo diep in Rusland een vliegbasis kunnen raken, is opmerkelijk.”

Luchthaven Engels – de nabijgelegen stad Engels is vernoemd naar Friedrich Engels, medeauteur van het Communistisch Manifest – is begin december ook aangevallen. Bij de explosies werden toen twee TU-95-langeafstandsbommenwerpers beschadigd, vermoedelijk door Oekraïense drones. Rusland gebruikt deze vliegtuigen sinds de invasie om Oekraïne te bestoken met kruisraketten. Vooral sinds de aanval op de Krimbrug afgelopen oktober heeft Rusland de aanvallen op Oekraïne met raketten flink opgevoerd.

Satellietbeeld van vliegveld Engels zonder bommenwerpers 7 januari 2023 Beeld Planet Labs

Rusland heeft tientallen militaire vliegvelden. Naast luchthaven Engels zijn er drie andere locaties waar de langeafstandsbommenwerpers TU-95 zijn gestationeerd. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn de vliegtuigen vermoedelijk verder naar het oosten in Rusland geplaatst.

Voor de Oekraïense droneaanvallen stonden er zeker twintig bommenwerpers van het type TU-95 op luchthaven Engels, blijkt uit de satellietbeelden. Na de eerste aanval op 5 december bleef Engels in vol bedrijf en stonden er op en rond de landingsbaan nog zeker vijftien bommenwerpers. Op de satellietbeelden van 7 januari is nog één exemplaar te zien, die ook op eerdere beelden telkens iets verder weg geparkeerd stond bij een hangar.

Voor de zichtbaarheid op radarbeelden van de kruisraketten heeft de verplaatsing van de toestellen geen gevolgen, verwacht oud-commandant Mart de Kruif. “Oekraïne heeft zich tot nu toe nog niet echt laten verrassen. Ik vermoed dat ze profiteren van tactische informatie van landen met veel geavanceerder radarapparatuur dan Oekraïne zelf heeft. Landen met radars die heel diep Rusland in kunnen kijken.”

Op de luchtmachtbasis Engels stonden behalve de TU-95’s ook zware TU-160-bommenwerpers gestationeerd. Beide strategische bommenwerpers zijn aangewezen om nucleaire aanvallen uit te voeren.

De twee aanvallen op Engels zijn opmerkelijk omdat het vliegveld 800 kilometer verwijderd is van het Oekraïense strijdtoneel. In de afgelopen maanden werden alleen Russische bases net over de grens bij Belgorod en op De Krim getroffen door mysterieuze drone-en helikopteraanvallen en sabotageacties. Net als bij de aanval op de brug naar De Krim is Engels niet te bereiken met Himars-raketten, het geavanceerde raketsysteem dat Oekraïne van de Verenigde Staten kreeg.