Heeft ‘onvoorspelbare’ Wagner-baas zijn hand overspeeld?

Hij probeerde de Russische militaire top pootje te lichten om zelf een hoge post op Defensie te bemachtigen. Maar nu moet huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin een toontje lager zingen. ‘Ze zijn een beetje bang voor hem.’

Het ziet ernaar uit dat Jevgeni Prigozjin, de baas van het beruchte Russische huurlingenleger Wagner, zijn hand heeft overspeeld. Vorige maand werd hij door de Russische media nog als een held geprezen na de inname van de Oekraïense stad Soledar door zijn troepen. Maar langzamerhand stuit hij op het verzet van krachten in de overheid die hij tegen zich in het harnas heeft gejaagd.

Een signaal was de onverwachte bekendmaking van Prigozjin vorige week dat Wagner stopt met het rekruteren van gevangenen voor de strijd in Oekraïne. Die vormen inmiddels het overgrote deel van zijn huurlingenleger. Maar de rekruteringscampagne verliep de laatste tijd moeilijk als gevolg van berichten over enorme verliezen onder de ex-gevangenen.

Grootspraak

Prigozjin gaf met zijn gebruikelijke grootspraak als uitleg dat verder werven niet meer nodig was, omdat al ruim “tien miljoen Amerikanen” zich zouden willen aansluiten bij Wagner. Maar volgens Igor Girkin, de voormalige militaire commandant van de separatisten in de Donbas, heeft Wagner “van hogerhand het bevel gekregen” op te houden met het werven van gevangenen. Ook het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) wees op de toenemende rivaliteit tussen Prigozjin en de Russische legertop als verklaring voor het stoppen van Wagners rekruteringscampagne.

De baas van Wagner is al maanden bezig met een offensief tegen de top van het Russische ministerie van Defensie en de Russische strijdkrachten, die hij openlijk van incompetentie en corruptie beschuldigt. Vorig jaar deed hij samen met de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov een poging minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de Russische stafchef Valeri Gerasimov ten val te brengen.

Naar verluidt zou Prigozjin zelf uit zijn geweest op de post van minister of onderminister van Defensie, terwijl Kadyrov een oogje had op de leiding van de Rosgvardija, de Russische ordetroepen.

Kadyrov (rechts) en Poetin (midden) geven de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman een ivoren cadeau in 2019. Beeld REUTERS

Kanonnenvoer

Maar hun couppoging mislukte: president Poetin liet Sjojgoe zitten en gaf Gerasimov zelfs het bevel over de militaire operatie in Oekraïne in plaats van generaal Soevorikin, de favoriet van Prigozjin. Kennelijk begrijpt Poetin ook dat hij voor een succesvol offensief tegen Oekraïne het professionele leger harder nodig heeft dan Prigozjins nauwelijks getrainde vrijwilligers uit de strafkampen, die vooral als ‘kanonnenvoer’ worden ingezet.

Prigozjin gaat er prat op dat zijn troepen nu weer een belangrijke rol spelen bij de Russische opmars in de richting van de stad Bachmoet, waar al maanden om wordt gevochten. Maar volgens sommige Russische militaire experts kampt Wagner met een nijpend gebrek aan ervaren militairen.

Prigozjins troepen zouden ook nog maar weinig militair materieel en munitie krijgen om hun snel slinkende voorraden aan te vullen. Op die manier zou de Russische legerleiding Prigozjin willen dwingen zich te schikken in een ondergeschikte rol voor zijn troepen, als een eenheid die lokaal opereert als onderdeel van het leger.

Angst voor zuivering

Het lijkt erop dat ook in de Doema, het Russische parlement, het enthousiasme voor Prigozjin enigszins begint te tanen. Zo blijkt er weinig steun te zijn voor Prigozjins voorstel om het “in diskrediet brengen” van Wagner en zijn vrijwilligers ook strafbaar te stellen. Daarmee zou het huurlingenleger op gelijk niveau worden geplaatst met de Russische strijdkrachten.

Sergej Markov, een voormalig adviseur van president Poetin die regelmatig als politiek analist in Russische praatprogramma’s optreedt, vertelde The New York Times dat hij en andere frequente gasten van hogerhand instructies hebben gekregen om Prigozjin en zijn leger niet al te veel op te hemelen. “Kennelijk willen ze hem niet op het politieke podium hijsen omdat hij zo onvoorspelbaar is. Ze zijn een beetje bang voor hem.”

Dat is niet verwonderlijk, gezien Prigozjins waarschuwing dat het voor het behalen van de overwinning in Oekraïne noodzakelijk is eerst af te rekenen met wat hij de “corrupte, pro-westerse elite” in Rusland noemt. Waarschijnlijk zien de politici en de oligarchen rond Poetin de bui al hangen, gezien de wrede praktijken die Wagner hanteert. Als Prigozjin te veel macht krijgt, zou dat weleens kunnen uitlopen op een bloedige zuivering.