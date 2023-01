‘Groot verlies voor het hele land’: voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet bij helikoptercrash Oekraïne

Bekijk: Helikopter stort neer op kleuterschool in Oekraïne

Het toestel, een Franse Airbus H225 Super Puma in dienst van de Oekraïense hulpdiensten, stortte woensdagvoormiddag neer in Brovary, op zeker 15 kilometer ten oosten van het centrum van Kiev. Volgens ooggetuigen vloog de helikopter eerst drie keer rond een supermarkt in de stad om daarna af te buigen richting het centrum. Daarop daalde het toestel plots scherp en crashte de helikopter tegen een kleuterschool waar op dat moment nog kinderen en personeelsleden aanwezig waren. Uiteindelijk stortte de helikopter neer voor een 14 verdiepingen tellend appartementsgebouw.

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse, maar voor 15 mensen, onder wie alle 9 inzittenden van de bijna 20 meter lange helikopter, kon geen hulp meer baten. Eerst was er sprake van 18 doden, maar dat cijfer werd later bijgesteld. Ook 3 kinderen van de kleuterschool, en 3 andere volwassenen, stierven door de impact van de crash en rondvliegende brokstukken. 25 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, onder hen 10 kinderen.

Beelden op sociale media toonden meteen na de crash een enorme vuurzee van brandende brokstukken op een binnenplein tussen de kleuterschool en het appartementsblok.

#Ukraine. According to initial data, a #helicopter of the Ministry of the Interior #crashed in the #Brovary air crash. Among the victims there would be the Interior Minister #Monastyrsky, his deputy #Enin. 12 dead (2 children) and 22 injured the provisional toll. pic.twitter.com/SedvvJYTHU — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) 18 januari 2023

Lage zichtbaarheid

Bij de doden bevond zich ook de volledige top van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken: zowel minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrsky (42), viceminister Jevheni Jenin (42) en staatssecretaris Joeri Loebkovytsj (33) kwamen om het leven.

De oorzaak van de crash is op dit moment nog niet bekend, maar momenteel wordt van een ongeval uitgegaan, al zal het onderzoek “meerdere weken” duren. De helikopter vloog op lage hoogte en de zichtbaarheid was door de mist beperkt. Volgens lokale media raakte de helikopter een of meerdere kabels die tussen de kleuterschool en het appartementsgebouw was gespannen. Ook was er voor de crash zelf geen explosie te zien of te horen.

Brovary ligt op bijna 100 kilometer van de Wit-Russische grens en op bijna 200 kilometer van Rusland, wat het onmogelijk maakt een vliegende helikopter vanop zo’n afstand neer te schieten. Ook sabotage lijkt op dit moment bijzonder onwaarschijnlijk.

Volgens Oekraïne was de helikopter wel op weg naar het front in de Donbas, wat overeenkomt met het traject van de helikopter die vanuit Kiev in oostelijke richting vloog. De vraag rijst wel sowieso of het slim is de volledige top van een van de belangrijkste ministeries van het land samen in één luchttoestel te vervoeren boven een land in oorlog.

The EC225 was flying at low altitude in very poor visibility due to the fog. At this point in time it seems likely that the crash was the result of an unfortunate accident. The helicopter may have struck a cable connecting two buildings like the one visible in the second image. pic.twitter.com/fmRUl4IZay — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) 18 januari 2023

‘Onuitsprekelijke pijn’

De dood van Monastyrsky en zijn medewerkers betekent sowieso een zware klap voor Oekraïens president Volodymyr Zelensky. De voormalige advocaat en professor rechten aan de universiteit van Chmelnitski, in het westen van Oekraïne, gold als een van de dichtste medestanders van de president, ook al was hij nog maar sinds juli 2021 minister. Zelensky noemt de crash “een verschrikkelijke tragedie” en had het vanmorgen over “een zwarte ochtend”. “De pijn is onuitsprekelijk. Mogen allen wier leven deze zwarte ochtend werd genomen in vrede rusten.”

Premier Denys Sjmyhal sprak over “een groot verlies voor de regering en het hele land”. Sjmyhal heeft de oprichting van een speciale onderzoekscommissie bevolen “om alle details van het drama op te helderen”. Oekraïense autoriteiten roepen iedereen met informatie over de crash op om zich te melden.

Na zijn doctoraat sloot Monastyrsky zich in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2019 aan als expert bij het team van Zelensky. Bij de parlementsverkiezingen van dat jaar werd hij ook tot volksvertegenwoordiger verkozen, waar hij meteen voorzitter van de parlementaire commissie Justitie werd.

Na het ontslag van zijn voorganger Arsen Avakov in juli 2021 werd hij aangesteld als de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Avakov, indertijd een van de meest invloedrijke politici van het land, moest opstappen na twee jaar straatprotest van Oekraïners die onder de slogen ‘Avakov is de duivel’ betoogden tegen willekeurig politiegeweld en corruptie.

