Groot geworden in een wereld van corruptie en hondstrouw aan Poetin: baas Nationale Garde Viktor Zolotov gaat over lijken

In Rusland krijgt de Nationale Garde nu ook tanks en artillerie. Alsof Poetin voor een opstand vreest, want eigenlijk is het korps zijn persoonlijke leger. Het wordt geleid door Viktor Zolotov (69), die Poetin al kent van toen hij nog op het stadhuis zat in Sint-Petersburg. Zolotov bevond zich daar toen in de grijze zone tussen onderwereld en veiligheidsdiensten.

Je kunt maar beter een beperking hebben, zwanger zijn of minderjarig als je het pad van de Rosgvardia kruist. Want dat zijn de enige doelwitten waarop die eenheid niet zomaar mag schieten. Maar blindelings in een mensenmassa vuren, dat mag ze uitdrukkelijk wel. Het is een ‘leger naast het leger’ dat president Vladimir Poetin in 2016 heeft gesticht. Het valt niet onder de bevoegdheid van Defensie, maar onder die van Ruslands Veiligheidsraad – waarvan Poetin de voorzitter is.

Troepen van de Nationale Garde die patrouilleren op het Rode Plein in de Russische hoofdstad Moskou. Beeld AFP

Uit hoeveel manschappen die Nationale Garde bestaat, is officieel niet geweten. Maar het wordt ergens tussen twee- en vierhonderdduizend geraamd. Ze dienen om de binnenlandse orde te bewaren, de grenzen te bewaken, te strijden tegen terrorisme en – last but not least – het staatshoofd te beschermen. Buitenlandse oorlogsvoering hoort daar normaal gezien niet bij. Maar nu is ze wel actief in Oekraïne, waar ze al in de eerste maanden bij zware mensenrechtenschendingen in Boetsja betrokken raakte.

Duel met Aleksej Navalny

Dat is niet zo verwonderlijk als je weet wie het korps al sinds de stichting leidt – en hoe fijnzinnig die zelf te werk gaat. “Ik daag je uit tot een duel”, sprak Viktor Zolotov in augustus 2018 bijvoorbeeld in een YouTube-video. “In de ring, op een tatami, het maakt me niet uit. Maar ik beloof je dat ik goed en sappig gehakt van je maak!” De man tot wie hij zich richtte in zijn uniform van viersterrengeneraal was dissident Aleksej Navalny, die een corruptiedossier had geopenbaard over hem.

Viktor Zolotov in zijn uniform van viersterrengeneraal tijdens een videoboodschap aan Aleksej Navalny. Beeld YouTube

Het dossier ging over de aankoop van voedsel voor de Nationale Garde, dat verdrievoudigde in prijs toen een vriend van Zolotov het begon te leveren. “Je bent blijkbaar nooit zo hard geslagen geweest dat je het tot aan je lever voelde”, sprak een withete Zolotov, de rechtervuist gebald. “Maar nu ben je tegen de foute persoon aangelopen. Je hebt me beledigd en belasterd en dat is iets wat officieren niet vergeven.” Het duel kwam er nooit van, maar enkele dagen later werd Navalny wel hardhandig opgepakt.

Boks- en judomaatje van Poetin

Zolotov is groot geworden in een wereld van corruptie. Hij werkte eerst als staalarbeider en automonteur. Maar na zijn legerdienst bij de KGB, bleef hij daar aan de slag. In het negende directoraat, belast met de beveiliging van prominente Sovjet-leiders. Zo komt het dat hij is te zien als lijfwacht op de iconische foto van Boris Jeltsin toen die in 1991 een couppoging bedwong door op een tank te kruipen en daar een toespraak af te steken.

Viktor Zolotov (met het donkere jasje vóór de Russische vlag) op de foto van Boris Jeltsin tijdens de couppoging van 1991. Beeld RV

Daarna kwam Zolotov in Sint-Petersburg terecht, waar hij instond voor de bewaking van de burgemeester en diens adjunct. Vladimir Poetin, zo heette die laatste, met wie Zolotov zo goed bevriend raakte dat ze elkaars sparringpartner in het boksen en judo werden. Officieel vervulde Zolotov zijn taken als werknemer van de Federale Beveiligingsdienst. Maar hij werkte ook voor een private beveiligingsfirma, Baltik-Eskort, waarvan hij volgens ingewijden zelfs een medestichter was.

Gezagsdragers en maffiabazen

Dat bedrijf nam de clandestiene delen van de job als bodyguard op zich. Zo was het verantwoordelijk voor de inning van het geld dat misdaadorganisaties aan lokale bewindslui moesten betalen om buiten schot te blijven. Baltik-Eskort werd geleid door Roman Tsepov, een zakenman die heel wat banden met de onderwereld had. Toen hij in 2004 werd vergiftigd met een kop thee, stonden gezagsdragers en maffiabazen zij aan zij op zijn begrafenis. Zolotov incluis.

Viktor Zolotov tijdens een ontvangst door president Vladimir Poetin in augustus 2022. Beeld Mikhail Klimentyev/TASS/Sipa USA

Poetin was daar niet aanwezig, die was toen al president – en Zolotov was opgeklommen tot chef van zijn veiligheidsdienst. Een promotie die hij dankte aan zijn grenzeloze trouw. Volgens een overgelopen spion beraamde hij zo ooit een plan om Jeltsins stafchef te vermoorden omdat die Poetin in de weg stond. Dat bleek uiteindelijk niet nodig toen Jeltsin Poetin als zijn opvolger koos. Het was de bedoeling om de schuld voor de moord bij Tsjetsjenen te leggen.

Bomaanslagen op appartementen

Dezelfde bron beweert dat Zolotov een lange lijst had opgesteld van mensen die geliquideerd moesten worden om Poetin aan de macht te brengen. Een lijst waarover hij zelf zei: “Het zijn er te veel. Die kunnen zelfs wij niet allemaal doden.” Het is niet duidelijk of er ooit iemand van die lijst is omgebracht. Maar het trucje om de schuld voor eigen bloedvergieten in de schoenen van Tsjetsjenen te schuiven, werd ogenschijnlijk wel gebruikt.

Troepen van de Nationale Garde tijdens een bewakingsopdracht in de stad Sint-Petersburg. Beeld AFP

In september 1999 met name, toen er meer dan driehonderd doden vielen bij een reeks van bomaanslagen op appartementen in drie verschillende Russische steden. De terreur werd toegeschreven aan Tsjetsjeense separatisten, maar er zijn tekenen dat ze door de veiligheidsdiensten zelf op touw zijn gezet. Dat zou gebeurd zijn om het land te laten smachten naar een sterke leider – Vladimir Poetin dus.