Goedkoop, precies en een dubbel zo groot bereik als de Himars-raketten: worden ‘GLSDB’-bommen nieuwe gamechanger voor Oekraïne?

De kans is groot dat Oekraïne binnenkort als eerste land ter wereld een gloednieuw type precisiebom mag inzetten tegen het Russische leger in het land. De zogenaamde ‘GLSDB’-bommen kunnen volgens experts een even grote impact op het slagveld vormen als de Himars-raketten dat vorig jaar al hadden.

Zowat de hele wereld kijkt uit naar de vergadering van de ministers van Defensie van de Oekraïense bondgenoten, morgen in het Duitse Ramstein. Verwacht wordt dat de ongeveer 50 deelnemende landen daar een massa nieuwe wapenleveringen voor Oekraïne zullen aankondigen.

Zowel president Volodymyr Zelensky als NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg drongen de voorbije dagen aan op snelle leveringen van zwaardere wapens en voertuigen, uit vrees voor een nakend Russisch winter- of lenteoffensief de komende weken. “De tijd die de vrije wereld gebruikt om na te denken, wordt door terreurstaat Rusland gebruikt om te moorden”, zei Zelensky gisteren in een toespraak voor het Wereld Economisch Forum in Davos.

‘Gigantisch’ pakket

Volgens meerdere Amerikaanse media zullen alvast de Verenigde Staten in Ramstein een “gigantisch” hulppakket ter waarde van 2,6 miljard dollar (2,4 miljard euro) aankondigen, en dat amper twee weken na het vorige pakket van 3 miljard dollar. En voor het eerst zou daar een gloednieuw precisiewapen bijzitten dat Oekraïne in staat moet stellen Russische doelwitten ver achter de frontlinie te vernietigen: de ‘GLSDB’-bom, ofwel ‘Ground Launched Small Diameter Bomb’ (letterlijk: grond-gelanceerde kleine diameter-bom).

Het GLSDB-systeem, dat samen door het Amerikaanse Boeing en het Zweedse Saab wordt gebouwd, is in feite niet meer dan een eenvoudig soort omhulsel voor bestaande GBU-39-vliegtuigbommen, die worden aangedreven door de raketmotor van uit dienst genomen M26-clusterbommen. Na de lancering van de raket klappen op het omhulsel vleugels uit, die de bom met gps richting zijn doelwit geleiden.

De GLSDB-bom vliegt na de lancering met een raketmotor met vleugels richting zijn doelwit. Beeld Saab/Boeing

De Verenigde Staten en zijn bondgenoten zoeken al maanden naar manieren om de Oekraïense munitievoorraad op peil te houden, een probleem waar de GLSDB een oplossing voor zou kunnen bieden: van zowel de GBU-39-vliegtuigbommen als de M26-raketmotoren hebben de VS er duizenden in voorraad.

Volgens Saab kunnen de raketten in alle weertypes gebruikt worden, zijn ze resistent tegen bepaalde vormen van elektronische verstoring, en kunnen ze ook gebruikt worden tegen pantservoertuigen. In tegenstelling tot de vliegtuigbommen kan de raket bovendien vanop de grond door bestaande Himars- en MLRS-platformen (Multiple Launch Rocket System) in alle richtingen worden afgevuurd.

Verder van het front

De komst van de Himars- en andere MLRS-systemen vorig jaar maakte toen al dat honderden Russische doelwitten tot 70 kilometer achter de frontlinie met uiterste precieze doeltreffendheid konden worden uitgeschakeld. De Russische logistieke keten raakte daardoor zwaar verstoord: plots werden de Russen gedwongen munitiedepots, commandocentra en kazernes verder van het front te houden. Dat vergemakkelijkte op zijn beurt de Oekraïense tegenoffensieven van Charkiv en Cherson in het najaar van 2022.

Maar stilaan paste Rusland zijn tactieken aan, en ook in het Witte Huis groeit het besef dat Oekraïne verder achter het front moet kunnen toeslaan, als het op termijn terrein wil terugwinnen. Volgens The New York Times sluiten de Verenigde Staten daarbij zelfs niet langer uit dat ook de Krim een legitiem doelwit wordt. Toch blijft het Pentagon terughoudend om geavanceerde Himars-raketten met een bereik van 300 kilometer, de zogenaamde ATACMS (Army Tactical Missile System) te leveren, uit vrees dat Oekraïne daarmee ook doelwitten ver op Russisch grondgebied zou gaan aanvallen.

Approximate reach of the GLSDB pic.twitter.com/GM4jRRGgch — Def Mon (@DefMon3) 18 januari 2023

Compromis

GLSDB-bommen zouden op die manier een perfect compromis kunnen vormen, is de redenering van het Pentagon. Met een bereik van 150 kilometer en een precisie van 1 meter dankzij gps-geleiding zou het Oekraïense leger toch een krachtig nieuw wapen in handen krijgen waarmee in één klap het hele door Rusland bezette grondgebied in het oosten en zuiden en 30 procent van de Krim binnen vuurbereik komen.

Zeker met het oog op een toekomstig Oekraïens tegenoffensief kan de GLSDB zijn nut bewijzen. Een van de mogelijke opties daarvoor die volgens analisten op tafel liggen is de Russische landbrug in de provincie Zaporizja in tweeën te snijden met een aanval richting Melitopol en/of Marioepol. Met de huidige Himars-raketten kan Oekraïne een offensief in die richting niet goed voorbereiden omdat beide steden te ver van het front liggen. GLSDB-bommen zouden daar wel in slagen. Bovendien vormt ook de kostprijs een niet te onderschatten voordeel: 1 ATACMS-raket kost liefst 1 miljoen dollar, een GLSDB ‘amper’ 40.000 dollar.

De inzet van GLSDB-bommen wordt volgens Amerikaanse bronnen al maandenlang besproken. Eind november 2022 berichtte persbureau Reuters al dat Boeing in de lente van dit jaar de eerste exemplaren naar Oekraïne zou kunnen sturen. De GLSDB's, die sinds 2019 worden ontwikkeld, zijn nog nooit ingezet in een oorlogssituatie, en de primeur zou dus voor Oekraïne zijn.