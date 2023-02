Giuliano da Empoli: ‘Ik vrees dat de oorlog in Oekraïne Europa nog lang achtervolgt’

In zijn denken en handelen lijkt de Russische president Vladimir Poetin volgens essayist Giuliano da Empoli, auteur van De Kremlinfluisteraar, steeds meer op wijlen Jozef Stalin. ‘Er is géén ruimte meer voor adviseurs. Poetin is nu nog onvoorspelbaarder.’

De oorlog in Oekraïne is een jaar oud zonder einde in zicht. Wordt het een uitputtingsoorlog zoals in onze ‘Flanders Fields’ tijdens WO I, die zal eindigen in een patstelling en onderhandelingen, of wordt het wachten op een beslissende overwinning? De Italiaanse en Zwitserse essayist Giuliano da Empoli (50) denkt dat geen van beide opties nog mogelijk zijn dit jaar. “Het is een illusie te denken dat dit voor Oekraïne een korte oorlog zal zijn en wij als Europese lidstaten snel terug naar ons leven van vroeger kunnen gaan. Ik vrees dat deze oorlog Europa nog lang achtervolgt.”

Da Empoli is naast professor internationale politiek aan het Parijse Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) ook adviseur geweest van de voormalige Italiaanse premier Matteo Renzi. Gebaseerd op zijn diplomatieke ervaring schreef hij al een non-fictieboek over de (soms pro-Russische) spindoctors van Europese populisten. Vorig jaar volgde De Kremlinfluisteraar, over een naaste adviseur van Vladimir Poetin. Deze bestseller was geschreven als roman maar stoelt op echte feiten en las als waarschuwing voor een offensief Rusland.

Da Empoli: “Ik bestudeerde het irrationele en emotionele denken van het Russische leiderschap. Het traject dat Poetin aflegde kende een tragisch verloop. Niet alleen de westerse leiders vergisten zich in hem, maar vooral de Russen die hem eind jaren negentig aan de macht brachten maakten een enorme castingfout. Ze dachten hem te controleren maar Poetin wist zijn ware intenties en machtsambities altijd goed te verbergen.”

Waarom schreef u in een roman wat veel Europese politici en inlichtingendiensten niet zagen?

“Veel Europese leiders zagen de invasie van Oekraïne wel degelijk aankomen, hoor, maar ze wilden het tegelijk ook niet zien. Ze waren ook nooit nieuwsgierig genoeg naar wat er zich in Rusland afspeelde. Wij dachten dat territoriaal, nationalistisch, geweld niet meer van deze tijd was. Het Russisch premodernistisch kader maakt geen deel meer uit van onze denkpatronen. Ook vandaag nog kijken we verbijsterd hoe Poetin bereid is honderdduizenden mensen naar het slagveld te sturen om te sterven voor een stuk land. Deze oorlog is zo absurd voor ons. Door ons postmodern denken kunnen we ons dat niet meer inbeelden, maar het gebeurt wel elke dag.”

U noemt het regime van Poetin ‘pre- en postmodern’ tegelijk. Waarom?

“Poetin zelf is premodern, in de zin dat hij niet op het internet zit, geen sociale media gebruikt en naar historische voorgangers kijkt als voorbeeld voor zijn leiderschap. De adviseur die ik in mijn boek karakteriseer is degene die hem tegelijk wel kon overreden om het postmoderne internet te manipuleren en er te desinformeren. Daarom is het Russische regime pre- én postmodern, maar is het nooit modern.”

Uw ‘Kremlinfluisteraar’ heette in werkelijkheid Vladislav Soerkov, een adviseur die gold als Poetins ideoloog tot hij opzij werd geschoven. Luistert Poetin nu nog naar iemand?

“Er cirkelen altijd mensen rond Poetin maar echt doordringen tot hem doen ze niet. Er is vandaag geen ruimte meer voor naaste adviseurs zoals Soerkov. Er is ook geen ruimte meer voor om zijn acties en wil in vraag te stellen. Er zijn in het Kremlin geen dialectiek of contradicties meer mogelijk.”

Aan welke gewezen Russische leider spiegelt hij zich nu?

“Poetin houdt ervan om over zichzelf in historische terminologie te denken. Dit gaat zo ver dat je het niet alleen in de inhoud ziet, zoals zijn verwijzingen naar tsaristische periodes, maar ook in de formalistische omgang binnen het Kremlin. Als je leest hoe Aleksandr Solzjenitsyn beschrijft hoe Jozef Stalin het liefst ’s nachts werkte, dan zie je grote parallellen met Poetin vandaag. Stalin hield de hogere hiërarchie van het Kremlin wakker omdat hij dacht ze om 2, 3 of 4 uur nodig te hebben terwijl hij alleen in zijn studio aan het werk was. Poetin doet exact hetzelfde. Hij begint laat te werken tot diep in de nacht en iedereen van zijn entourage moet ook wakker blijven. Terwijl hij ’s ochtends laat begint en zwemt zijn de anderen al weer aan de slag.

Giuliano da Empoli: ‘Poetin probeert ons denken te beheersen door ons te doen twijfelen of hij misschien wel écht gek is geworden.’ Beeld NYT

“Het lijkt een detail maar voor mij is dat substantieel. Het is eigenlijk een vorm van geweld die je opdringt aan de mensen rondom je. Zelfs de details van het dagelijks leven in het Kremlin zijn egocentrisch en autocratisch rond Poetin georganiseerd.”

Medewerkers zouden hem uit vrees voor represailles niet altijd slecht nieuws uit Oekraïne durven te brengen. Hoe zorgwekkend is het dat hij hierdoor westerse intenties fout interpreteert en zelf nog escaleert?

“Poetin is de gevangene van een paradox die elke macht bedreigt. Om macht te winnen moet je situaties juist kunnen lezen, maar zodra je aan de macht bent verlies je langzaam maar zeker die mogelijkheid omdat je steeds minder op anderen vertrouwt en steeds meer op jezelf. Uiteindelijk zal je hofhouding je enkel maar vertellen wat je wil horen. Net daarom beperken wij in westerse democratieën het aantal jaren dat iemand aan de macht kan zijn. Poetins capaciteit om situaties correct te lezen is door de jaren duidelijk afgenomen. Wij moeten er dus inderdaad rekening mee houden dat hij sommige signalen vanuit het Westen nu foutief interpreteert. Omdat hij adviseurs wantrouwt zijn zijn reacties nog onvoorspelbaarder.”

Poetin herinnert zich in uw roman dat als je zwak bent, je gek moet doen om mensen bang te maken. Zo maak je van je zwakte een vorm van kracht. Trekt hij daarom de nucleaire kaart?

“In mijn boek trek ik voor een beschrijving van Poetins karakter de vergelijking met de wijze waarop een dakloos kind wist te overleven op straat. Iedereen wordt afgerost door straatbendes, behalve die ogenschijnlijk krankzinnige jongen die een gebroken fles op je hoofd stuk slaat als je hem aanraakt. Voor mij is dat een metafoor voor de les die Poetin ergens in zijn leven leerde. Hij gebruikt zijn krankzinnige reputatie om iedereen angst aan te jagen. Poetin probeert ons denken te beheersen door ons te doen twijfelen of hij misschien wel écht gek is geworden.

“Zijn dreiging met kernwapens maakt nadrukkelijk deel uit van dit spel. Poetin wil ons doen geloven dat hij bereid is een oorlog te beginnen met de NAVO, niet alleen met Oekraïne maar ook met Europa zelf. Dit is volgens mij een deceptie. Zelfs VS-president Richard Nixon gaf later toe dat hij in de jaren zeventig zich als een gek voordeed om de Sovjets af te schrikken. Tegelijk zie je ook inschattingsfouten die Poetin al maakte en moeten we ons over zijn dreigementen ongemakkelijk blijven voelen, want we weten nu eenmaal niet wat zijn precieze geestestoestand is.”

In uw boek is Soerkov de architect van de Russische ‘soevereine democratie’, die er van buiten democratisch uitziet maar dat in wezen niet is. Toch is ook dit systeem afhankelijk van het kapitalisme. De Russische zakenelite verliest door sancties en de oorlog zelf nu veel geld. Waarom komen ze niet in opstand?

“Omdat hun situatie paradoxaal genoeg in het voordeel van Poetin is. De zaken lopen niet zoals hij wil in Oekraïne maar op binnenlands vlak kan hij deze oorlog gebruiken om iedereen in de pas te laten lopen. De oligarchen die gewoon waren om een luxueus leven te leiden in hun Zuid-Franse of Italiaanse villa’s dwong hij zo naar hem te luisteren. Poetins regime is altijd een kleptocratie geweest maar nu zie je dat dit voor hemzelf niet het hoogste doel was. Als Poetin enkel rijk had willen worden, zat hij nu al lang ergens in een villa uit te rusten. Hij is geen Berlusconi, die nooit een oorlog zou beginnen omdat zoiets te veel kost. De mensen rondom hem die wel zo waren dwong hij nu om zich bij hem aan te sluiten in zijn fort. Wie weigert riskeert zijn leven. Dat is radicaal. Poetin verloor internationaal macht maar is in Rusland machtiger dan ooit. Of dit op lange termijn duurzaam is valt wel nog te bezien.”

Ook de Russische manipulatie- en desinformatietactieken in het Westen waren veelal Soerkovs werk. U schreef in uw boek De ingenieurs van de chaos ook over hun invloed op Europese populisten en extremisten, van Le Pen tot AfD. Gebeurt dit nog?

“Ongetwijfeld. Er is door het brute geweld waar Oekraïne sinds 24 februari vorig jaar aan werd onderworpen wel minder tijd en ruimte voor de subtiele manipulatie die we in de jaren voorheen zagen, maar het gebeurt nog steeds, ja. In het Westen zijn we wel oplettender geworden voor dit fenomeen. De meeste bewegingen waar u naar verwijst werden onder druk van de publieke opinie gedwongen om zich openlijk van Poetin te distantiëren. Of dat oprecht is weten we wel niet.

Een portret van Poetin in een woonwijk buiten Moskou. 'Op lange termijn blijft het voor Europa wel een uitdaging om dit vol te houden. We staan nog maar aan het begin, vrees ik.' Beeld ANP / EPA

“De Russische desinformatiecampagnes zijn nu vooral succesvol buiten de EU. De middelen voor hun internationale staatspropagandazender Russia Today, die gedwongen werd te sluiten in de EU, zijn omgeleid naar Afrika en het Midden-Oosten. In deze gebieden is de propagandamachine van het Kremlin niet alleen zeer actief maar ook doeltreffend. Kijk maar naar wat er gebeurt in Afrika, waar Rusland een hybride oorlog voert met digitale middelen en Wagner-huurlingen. Dit heeft een grote impact op veel Afrikaanse samenlevingen en voor het verraste Europa is dat een plots ontwaken uit een sluimering die te lang duurde.”

Hoe oordeelt u over de Europese reactie ten aanzien van Oekraïne?

“Ze is sterker en sneller dan Poetin had verwacht. Op lange termijn blijft het voor ons wel een uitdaging om dit vol te houden. Wat er ook gebeurt, we zullen lange tijd aandacht moeten hebben voor het front in Oekraïne. We staan nog maar aan het begin, vrees ik.”

Europa was in wezen een vredesproject, gebouwd rond een Frans-Duitse as na twee bloedige wereldoorlogen. Wat zal de impact zijn van de herbewapening van Duitsland, de ‘Zeitenwende’ zoals bondskanselier Scholz dit noemt?

“Persoonlijk ben ik bezorgd wanneer een land als Duitsland zich gaat herbewapenen. Er zijn sommige mensen die zeggen dat het goed is dat we een externe haai hebben die naar ons bijt om brutaal uit onze naïviteit te ontwaken en het goed is dat we nu herbewapenen. Toch ben ik er niet blij om omdat het toch een mooie naïviteit was waarmee Europa lang in staat was om conflicten te voorkomen met verdragen en handel, zonder gebruik van geweld, met de EU als drijvende kracht. We mogen dat streven door de huidige situatie niet zomaar achterlaten. Dan zouden we iets kostbaar in onze Europese identiteit verliezen. Zelfs al zijn er nu barsten in de Frans-Duitse relatie, ik geloof wel dat de EU van vandaag sterk genoeg is om herbewapening in de geest van Europese defensie te laten gebeuren. De Duitsers waren ook de eersten om dat te zeggen. Daarom ben ik niet te pessimistisch. Iedereen beseft dat het catastrofaal zou zijn als Frankrijk en Duitsland elk hun eigen weg gaan.”

De EU mag intussen blij zijn dat het in de NAVO steun krijgt van de VS en het VK?

“VS-president Joe Biden voert trans-Atlantische solidariteit binnen de NAVO gelukkig nog hoog in het vaandel. Maar dat is niet iets waar we op de lange termijn altijd van mogen uitgaan. We zagen al hoe president Trump de NAVO behandelde. We moeten onze eigen EU-defensiecapaciteit uitbouwen, want we weten niet wie er in 2024 in Washington verkozen zal worden. De oorlog in Oekraïne is een wake-upcall voor Europa geweest. De geschiedenis zal ons leren of we te laat wakker zijn geworden of niet.”

U was adviseur van Matteo Renzi toen hij Italiaans premier was, ook op EU-toppen. Als u nu weer een ‘fluisteraar’ zou zijn in de wandelgangen rond Schuman, wat zou uw advies zijn?

“Die positie was net waar ik aan ontsnapte door een roman over de wandelgangen van de macht te schrijven! (lacht, en dan ernstig) Ik pas om nog adviseur te zijn. Het is voor mij een opluchting eigenlijk. Door ons gesprek besef ik terug hoe gecompliceerd, ambigu, contradictorisch en moeilijk de situatie voor Europa is. Misschien is dat dan ook mijn advies: bekijk wat er gebeurt niet als een lineaire situatie. Je wordt geconfronteerd met moeilijke afwegingen, paradoxen en ambiguïteit. Je moet dat aanvaarden én beheersen als je aan de macht bent, nu meer dan ooit. Ik geloof in leiders die dat begrijpen. Leiders die enkel virale tweets versturen hebben we nu niet nodig.”