Gesprekken over vrede Oekraïne in Jeddah zonder concreet resultaat, maar deelname China is ‘diplomatiek succes’

Topambtenaren van zo’n veertig landen hebben twee dagen in Jeddah (Saoedi-Arabië) gepraat over de oorlog in Oekraïne. Tot een echt vredesvoorstel hebben die gesprekken nog niet geleid, maar er komt een volgende ambtelijke gespreksronde, die een vredestop van staatshoofden dichterbij moet brengen.

Ook een gezamenlijke slotverklaring kwam er niet. Die was ook niet verwacht. De besprekingen waren een initiatief van Oekraïne, en Rusland was niet uitgenodigd. ‘Jeddah’ was de tweede keer dat werd gepraat over principes die uiteindelijk moeten leiden tot een echte vredestop, die een einde moet maken aan de oorlog in Oekraïne.

Eind juni was in Kopenhagen een eerste conferentie gehouden. Die eerste keer was China, dat wel was uitgenodigd, niet komen opdagen. China was echter wel in Jeddah: het had zijn hoofd Euraziatische Zaken Li Hui afgevaardigd, en dat alleen al werd beschouwd als een diplomatiek succes. Bovendien toonde China zich dit weekend zelfs voorstander van een derde gespreksronde, die er gaat komen.

Tienpuntenplan

Uitgangspunt van de besprekingen, die verder onder meer werden bijgewoond door de VS, het Verenigd Koninkrijk, de EU en India, was het ‘tienpuntenplan’ dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in december heeft gelanceerd. Dat plan voorziet in garanties voor de veiligheid op nucleair, voedsel- en milieugebied, en in de vrijlating van krijgsgevangenen en naar Rusland overgebrachte kinderen.

De belangrijkste punten uit Zelensky’s lijstje liggen een stuk gevoeliger: Zelensky eist herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne, vertrek van Russische troepen uit alle veroverde Oekraïense gebieden, en herstel van de Oekraïense grenzen van voor 2014 – het jaar waarin Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde.

Volgens anonieme bronnen is afgesproken dat ambtelijke werkgroepen aan de slag gaan met deze onderwerpen. The Guardian citeerde een deelnemer volgens wie de gesprekken nog lang niet zover zijn dat staatshoofden erover kunnen gaan onderhandelen. Dat gaat nog even duren, zei de bron, al achtte hij ‘eind van dit jaar’ wel ‘haalbaar’.

Kremlin

Rusland lijkt daar nog lang niets voor te voelen. Het wijst Zelensky’s ideeën met klem van de hand. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov liet weten dat Rusland er niet aan denkt het op Oekraïne veroverde land terug te geven: “We willen al het land controleren waarvan we in onze grondwet hebben geschreven dat het van ons is.” Rusland houdt ongeveer een vijfde van Oekraïne bezet.

De gesprekken in Jeddah worden door Peskov afgedaan als politiek spelletje: “een tot mislukken gedoemde poging van het Westen om het mondiale Zuiden achter Oekraïne te krijgen”. Tot dat mondiale Zuiden horen ook India, Zuid-Afrika en Brazilië, die net als China tot nu toe hebben geweigerd Rusland te veroordelen. De Braziliaanse president Inácio Lula da Silva maakte er voor de gesprekken al geen geheim van dat ook hij vooralsnog weinig hoop op succes had. Noch Moskou, noch Kiev was volgens hem klaar voor de vrede.

De gebeurtenissen in Oekraïne maakten dit weekend duidelijk dat beide landen voorlopig alleen willen praten met wapens: Oekraïne voerde droneaanvallen uit op Russische schepen en de Russische haven Novorossiejsk, en Rusland vuurde weer zeventig raketten af op Oekraïense steden.