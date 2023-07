Genekt door zijn Strava-profiel? Voormalige kapitein van Russische marine vermoord tijdens hardlooprondje

De 42-jarige Stanislav Rzjitski werkte sinds april op het rekruteringsbureau van de Russische strijdkrachten in Krasnodar, waar hij bezig was met een grootschalige rekruteringscampagne voor het leger in de regio. Via advertenties probeert hij inwoners aan te sporen om zich bij het leger te voegen met een belofte van hoge lonen en sociale voordelen. Via die weg wil het Kremlin een verplichte mobilisatie vermijden.

Volgens een persbericht van de onderzoekers werd het levenloze lichaam van Rzjitski maandagochtend op straat aangetroffen. Hij zou meerdere schotwonden hebben gehad in de rug en in de borst. Zijn horloge en hoofdtelefoon had hij nog op, waardoor roofmoord wordt uitgesloten.

De autoriteiten van de Zuid-Russische stad zijn met een onderzoek gestart. Russische media melden dat de aanval op de voormalige commandant schijnbaar minutieus was gepland. Tot nu toe kon de politie geen enkele bewakingscamera vinden waarop de misdaad te zien is, en de dader is nog niet bekend.

/1. Russian media report that In Krasnodar, Russia, the deputy head of the city department for mobilization work, Stanislav Rzhitsky, was shot dead. He was a commander of «Krasnodar» submarine and was accused of launching "Kalibr" missiles on the territory of 🇺🇦 pic.twitter.com/VPvGFSYCIv — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 10 juli 2023

Zwarte lijst

De man stond blijkbaar wel op een zwarte lijst die in Kiev is opgezet voor ‘vijanden van Oekraïne’ met de naam Myrovorets. Op de site wordt ook opgeschept over honderden aanslagen in Rusland, al zijn daar zijn geen tastbare bewijzen voor. Er staan volgens de oprichter van de Telegram-site, Georgy Toeka, zo’n 25.000 mensen op de lijst, vaak met persoonlijke informatie. Dinsdag verscheen bij de naam Rzjitski het woord “geliquideerd” op de foto van het slachtoffer van de moord.

Op Twitter en op Russische sociale media wordt druk gespeculeerd over de zaak. Zo zou het slachtoffer zijn gewoonlijke jog- en fietsroutes hebben gedocumenteerd op zijn openbare profiel op de app Strava, waardoor de moordenaar op de hoogte zou zijn geweest van zijn locatie. Een van de routes die Rzjitski vaak volgde, komt volgens de BBC ook overeen met de locatie van zijn dood. Een van zijn fietstochtjes zou zelfs een ‘like’ hebben gekregen van Kyrylo Boedanov, het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendiensten, al kon dat niet onafhankelijk bevestigd worden.

The Krasnodar commander that was fatally shot in Russia while on a run would routinely post his route on the Strava workout app. This one from recently was liked by Kyrylo Budanov: you literally can’t make this shit up pic.twitter.com/YODoWKCivB — aly кішка! ✙ (@mexic0la_) 10 juli 2023

Een ex-burgemeester van de stad en lid van de Doema, Jevgeni Pervitsjov, zei dat Rzjitski eerder commandant was van de Russische onderzeeër met dezelfde naam als de stad, Krasnodar. Rzjitski’s naam stond in juli 2022 ook op een lijst die Oekraïense onderzoeksjournalisten hadden opgesteld met daarop de namen van commandanten van duikboten van de Russische Zwarte Zeevloot. In die hoedanigheid was hij mogelijk ook betrokken bij de raketaanval op de Oekraïense stad Vinnytsia in juli 2022, waarbij zeker 27 burgers omkwamen.

Het is echter niet bekend of Rzjitski als vijand van Oekraïne is vermoord of dat andere mensen hem naar het leven stonden. De werving van mannen voor de oorlog in Oekraïne is erg impopulair in Rusland en er zijn tal van gewelddadige incidenten bij rekruteringsbureaus geweest. Honderdduizenden Russen hebben het land verlaten om aan militaire dienst te ontkomen.