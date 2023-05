Gelekte handleiding voor propagandisten toont: Poetin wil bevolking voorbereiden op eventuele nederlaag bij Oekraïens tegenoffensief

Reporta­ge Oorlog in Oekraïne ‘Hoe erg het ook klinkt, iedereen hier heeft zich ermee verzoend’: in Sint-Petersburg kijkt men weg van de invasie in Oekraïne ‘Hoe erg het ook klinkt, iedereen hier heeft zich ermee verzoend’: in Sint-Petersburg kijkt men weg van de invasie in Oekraïne