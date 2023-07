Geert Mak over de instorting van de Nederlandse politiek en van het Russische imperium: ‘Je kunt niet van Rusland winnen, dat is het vervelende’

Schrijver Geert Mak kijkt zowel benieuwd als bezorgd naar de politieke ontwikkelingen in Nederland en Europa. ‘Maak je borst maar nat. Voor de puinhoop die Rusland aan het aanrichten is, zal ook Europa de prijs gaan betalen.’

Wanneer we Geert Mak (76) spreken schrijft hij in Friesland aan zijn nieuwste boek, over de historische Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Straks meer over de gelijkenissen die Mak ontwaart tussen de wereld van diens ambtstermijn, 1933-1945, en de oorlog in Oekraïne vandaag. Eerst kunnen we niet buiten de actualiteit in Nederland, waar na ontslagnemend premier Mark Rutte in de voorbije week een volledige generatie politici een stap opzij zette. “Nederland is nu een soort ‘Alice in Wonderland’ geworden”, grapt Mak. “Je weet niet wat je meemaakt. Opeens gaan alle deksels van alle putten en doofpotten. Alles wordt hier ineens anders. We beleven interessante tijden.”

Hoe blikt u terug op de turbulente voorbije weken waar na Rutte ook andere kopstukken, zoals Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) een stap opzij zetten?

“Het is een volstrekt logische gang van zaken als je een paar stappen terug zet. Rutte was compleet over zijn tijd heen. Opeens, als van een helling, rolt niet alleen Rutte naar beneden maar alles eromheen. Het systeem klapt in elkaar. Het functioneerde ook niet meer. Er werd geen dossier afgemaakt.

“Premier zijn is een helse baan. Acht jaar is een goede periode. Twaalf jaar is het maximum. Daarboven gaat het altijd mis. Premier Ruud Lubbers (premier van 1982 tot 1994) was hetzelfde verhaal. Hij regelde zijn opvolging niet goed. Dat schaadde hem en zijn CDA, terwijl Lubbers een goede eerste minister was. Ik zag Rutte in dezelfde val trappen. Nu heeft hij het land beschadigd, omdat problemen niet meer werden opgelost. Ook zijn partij heeft hij geschaad. Hij werd een grote boom waaronder niks meer kon groeien. Je moet op een gegeven moment weg. Nu wordt zijn opvolging een interessant verhaal, met Dilan Yeşilgöz-Zegerius als lijsttrekker bij zijn VVD. Zij is niet de eerste keus. De zwaar­gewichten die zijn liberalen in de kast had, zijn allemaal alweer weg.”

BIO

• geboren in 1946 in Nederland • journalist en non-fictieschrijver • schreef o.a. Hoe God verdween uit Jorwerd, In Europa, Grote Verwachtingen en De eeuw van mijn vader • ontving diverse prijzen voor zijn werk, waaronder de Gouden Ganzeveer en de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds • is getrouwd en woont deels in Amsterdam, deels in Friesland

Wat is de erfenis van bijna dertien jaar Rutte?

“Mark Rutte was een allang achterhaalde premier. Ten eerste vanwege zijn ideologie. Hij is een echte neoliberaal, een ideologie uit de jaren 90 waarvan hij het prototype was. Hij stond voor een extreme vrije markt, sterk gericht op globalisering, een beperkte rol voor de overheid en weinig hart voor de publieke zaak. Dat kon wel even nuttig zijn, maar in onze ingewikkelde westerse samenleving heb je een sterke overheid nodig. Zelfs de sterke liberalen die in de 19de eeuw in het Amsterdamse stadsbestuur zaten, kwamen na tien jaar tot het besluit dat je een stad af en toe niet anders kunt besturen dan met strak overheidsingrijpen. Zoals een sociaaldemocraat ook moet leren dat je soms de vrije hand van de markt moet laten spelen.

“Rutte zag dat niet in. Hij laat nu veel niet-afgewerkte dossiers achter, problemen die bijna allemaal door hemzelf of zijn kabinetten veroorzaakt werden: de landbouw- en stikstofproblematiek, de woningenbouw die helemaal op zijn rug ligt, het onderwijs… Wist je dat in Nederland een kwart van de 15-jarigen een brief van school niet kan lezen? Als dat gebeurt in een van de rijkste landen ter wereld, is er iets helemaal mis. Hij heeft Nederland achtergelaten als een schijnbaar geordende puinhoop.”

Liggen de kaarten bij de verkiezingen van 22 november nu beter voor een links bestuur dat een grotere overheidsrol bepleit?

“Als de gezamenlijke GL/PvdA-samenwerking zich sterk richt op de publieke zaak en daar gericht campagne op gaat voeren, zie ik veel burgers met een zucht van opluchting daarop stemmen. Het zou me niet verbazen omdat we dat enorm gemist hebben. We hebben een sterke publieke sector nodig. Aan de andere kant zie je in een sterke reactie op Rutte’s vrije markt-ideologie op rechts een soort nationaal-kapitalisme ontstaan, en in sommige gevallen zelfs een soort nationaal-socialisme – maar dan zonder excessen zoals antisemitisme. Maar dus wel nationalistisch en socialistisch, of nationalistisch en kapitalistisch – zoals de BoerBurgerBeweging. Dat kan ook weleens een sterke kracht worden. De krachtenvelden gaan opeens dwars door elkaar heen lopen. Je zou gekke coalities kunnen krijgen.”

Stikstofprotesten leidden bij jullie al tot geweld, en ook hier tot onrust. Hoe haalt men de lont uit dit maatschappelijke kruitvat?

“Landbouw en stikstofproblemen zijn geesten die men uit de fles liet ontsnappen. Het is eigenlijk heel Nederlands om eerst met allerlei overlegorganen te gaan praten. Lubbers was een kampioen in dat polderen. Het verschil met de huidige regering Rutte is dat zij geen knopen doorhakten, wat Lubbers uiteindelijk wel deed. Hij was een machtspoliticus die zijn gezag wel durfde gebruiken. Gek genoeg werkte dat meestal goed omdat hij zekerheid bracht, of je het ermee eens was of niet.

“Ik zit hier in een Fries dorp en praat met boeren. Uiteindelijk willen ze weten waar ze aan toe zijn. Rutte gaf hen geen antwoord. Zijn bureau ligt vol open dossiers. Mensen vragen zich dan af of ze nog goed worden geregeerd. Die stille verrotting van het ambtelijk apparaat zag je ook bij de schade door gaswinning in en rond Groningen. Tachtig procent van het beschikbare budget voor de reparaties is aan adviseurs uitgegeven en twintig procent aan metselaars en timmerlui. Dat schept een diep wantrouwen jegens de overheid en de politiek. Ik zeg het met bloedend hart: vaak terecht.”

Financiënminister Sigrid Kaag (D66) werd daar slachtoffer van. Zij werd persoonlijk bedreigd. Hoe erg is deze sfeer voor de politiek?

“Wat ook een rol speelde bij de dreigementen tegen Kaag is de toenemende internetagressie en het feit dat ze een vrouw is die haar ambitie om premier te worden niet verborg. Ik vind het een groot verlies dat ze nu vertrekt. Het is schokkend dat iemand met zoveel kwaliteiten de politiek moet verlaten, terwijl het steeds moeilijker is om goede mensen te krijgen op de belangrijke posten, omdat ze er door het maatschappelijk klimaat geen zin meer in hebben.

“Bij de VVD valt Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een reactie meteen de wokecultuur aan. Dat is een signaal naar haar rechtse achterban: ik ben niet zoals Kaag een vechterige dame wat emancipatie betreft, wees maar niet bang… Kaag was helder en strijdbaar, die deed zoiets niet.”

Welke premier heeft Nederland nu nodig?

“Ik denk dat Nederland snakt naar iemand die zich op bepaalde cruciale momenten gedraagt als een leider, niet op een autoritaire manier, maar iemand die wel leiderschap toont.”

Huidig EU-commissaris Frans Timmermans keert nu terug naar de Nederlandse politiek als kandidaat-lijsttrekker van PvdA/GroenLinks. Zou hij een goede premier zijn?

“Timmermans heeft absoluut de kwaliteit. Ook omdat hij uiteindelijk een Limburgse jongen is die uit een mijnwerkersfamilie komt. Hij heeft het in zich om een PVV-stemmer uit Venlo toch weer naar de sociaaldemocraten terug te halen. Zijn diepe gedrevenheid voelen mensen aan, ook al zijn ze het helemaal niet met hem eens. Zijn drive ligt verder dan het ik, terwijl het de afscheidnemende generatie vooral ging om de eigen positie. Het zou goed zijn als er nu mensen komen die een andere toon zetten.”

Zoals ook Pieter Omtzigt, die het CDA verliet, zetelt als onafhankelijke en nu een eigen partij overweegt?

“Ja, Omtzigt is ook zo’n figuur. Ik ken zoveel mensen om mij heen, van GroenLinks tot behoorlijk rechts, die allemaal op hem zouden stemmen. Tegelijk is dat ook bijna om verdrietig van te worden. Mensen als hij zijn uniek aan het worden in vergelijking met vroeger. Dit klinkt misschien als ‘opa vertelt’ (lacht), maar zo was het echt wel.”

Geert Mak: ‘Premier Mark Rutte was compleet over zijn tijd heen. Opeens, als van een helling, rolt niet alleen Rutte naar beneden maar alles eromheen.’ Beeld Jan Mulders

Rutte hoopt intussen straks op een topjob bij de NAVO of de EU?

“Hij zou een goede NAVO-secretaris-generaal zijn, of een goede voorzitter van de Europese Raad. Wat hier Ruttes zwakte is, is in internationale fora ook zijn kracht. Het is een functie waar je niet alleen een gezicht bent maar vooral ook een uitvoerder, een elektricien. Je moet achter de schermen de raarste mensen en dossiers met elkaar verbinden. Verwacht van hem niet de grote visie, maar wel het aan elkaar breien van het compromis. Hij is goed in het ontwarren van internationale knopen.”

Oekraïne is zo’n kluwen. Vond u dat de NAVO op haar laatste top in Vilnius de juiste stappen zette door Oekraïne te integreren in een permanente overlegraad, maar geen lidmaatschap te geven?

“Ik vind dat ze Oekraïne meer hadden moeten geven. Oekraïne beseft goed dat het niet zomaar lid kan worden van de NAVO zolang er oorlog is. Als de oorlog voorbij is, wil het dat wel zo snel mogelijk. Deze belofte is nu tegengehouden door de Amerikanen, die in 2008 dit probleem nochtans stevig hebben aangejaagd door uit te roepen dat Georgië en Oekraïne maar snel NAVO-lid moesten worden.

“Ik denk zelf dat in het debat over het NAVO-lidmaatschap op de achtergrond nu al enorm het eindspel van deze oorlog speelt. De oorlog in Oekraïne mag voor het Westen niet al te lang meer duren. Het Westen raakt uitgeput, maar vooral: er komen Amerikaanse verkiezingen aan. Het accent in de VS zal veel meer verlegd worden naar de Stille Oceaan. China is hun grote probleem. Oekraïne is, ze mogen het niet hardop zeggen, voor de Amerikanen een marginaal probleem. Rusland is een vervelende lastige klier. Ze gaan daar hun volle inzet niet op loslaten, maar als Oekraïne NAVO-lid zou worden, zullen ze daar wel toe worden gedwongen.

“In Europa speelt al het idee dat het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne een soort goedmakertje kan worden, want te vrezen valt dat Oekraïne op een dag in een wapenstilstandsverdrag grondgebied zal moeten afstaan. Je kunt niet van Rusland winnen, dat is het vervelende. Daar is het land te groot en massief voor. Oekraïne zal, hopen ze dan maar, terreinverlies aanvaarden, misschien van de Krim, in ruil voor de ijzeren garantie van het NAVO-lidmaatschap. Vandaar dat de NAVO-landen aarzelen om dat nu al cadeau te geven.

“Het is pijnlijk. We leven nu nog in een sfeer van een heroïsche strijd en Zelensky is de verpersoonlijking daarvan. Het is een dappere man. Je merkt tegelijk ook een bedwelmende manier van denken: zwart-wit, winnaars en verliezers, bondgenoten en vijanden… In zulke categorieën denken wij nu, terwijl diplomaten over een paar maanden of een jaar beginnen aan smoezelig compromissenwerk. De prijs voor het opgeven van grondgebied is waanzinnig hoog, je beloont zo een grove schending van de internationale rechtsorde, het is om te kotsen. Maar het is, vrees ik, de enige manier waarop je zo’n vrede en wapenstilstand aan elkaar kunt sleutelen. Die fase komt onvermijdelijk. Ik weet zeker dat de Europese landen en de VS zich daarop al aan het voorbereiden zijn.”

Of wordt er achter de schermen al onderhandeld?

“Er zijn uiteraard contacten maar minder frequent dan je zou verwachten. Nu praten ze enkel om de grote bedrijfsongevallen te voorkomen, zeg maar. Er moet helaas eerst nog worden gevochten. Pas na deze zomer zal men lijnen trekken en zeggen: daar staan we. Dan zou er iets van een basis kunnen liggen voor het begin van onderhandelingen. Maar het kan ook nog eindeloos duren, we kunnen dan in een situatie verzeild raken als de eindeloze wapenstilstand na de Koreaanse oorlog.

“Natuurlijk is het wel zo dat ze nu binnen het Kremlin elkaar ook uit de tent proberen te vechten. Het Westen wil toch het liefst met Poetin blijven praten, want hij kent het spel nog een beetje. Wat er in de coulissen van het Kremlin staat te wachten, daar word je helemaal niet vrolijk van. Er is eerlijk gezegd ook een risico dat Rusland zo beschadigd wordt dat vredesgesprekken moeilijk worden. Er kan een land ontstaan met losgeslagen milities. Je ziet een totale onttakeling van een imperium. Het is niet makkelijk onderhandelen met zo’n langzaam ontbindend en uiteenvallend systeem.”

De vermeende muiterij van Wagner-leider Prigozjin was symptomatisch?

“Ik herhaal de woorden van mijn vriend Hubert Smeets, een van grote Rusland-experts in Nederland: ‘ik kan er geen touw aan vast knopen. Ik kijk niet in een glas water, ik kijk niet in een bord bouillon, ik kijk in een bord bruinebonen-soep’. Iedereen die een analyse heeft en denkt te weten hoe het Kremlin in elkaar zit, die bluft. Er spelen zoveel dingen door elkaar heen. Het is ook duister. Wat we wel in onze oren en ogen moeten knopen: het leger bleef afzijdig tijdens de muiterij. Tot zeshonderd kilometer kon Prigozjin doorrollen zonder dat één militair een pink uit stak. Heel interessant. Hoe het zal uitpakken? De hemel mag het weten.”

‘Een aantal klachten over de EU zijn terecht, en dat schept veel weerstand. De brexit was niet alleen een afgang van idiote Britten, ook van Brussel.’ Beeld Jan Mulders

Europa wordt door de Oekraïne-oorlog meegesleept in een uitputtingsslag en zal ook na de oorlog mee betalen voor de heropbouw, zeker als het EU-lid wordt. Hoe beducht moeten we zijn voor deze kost?

“Het is een groot risico. Ik denk dat wij ons dat onvoldoende realiseren. De Nederlandse commentator Caroline de Gruyter berekende onlangs voor dat als Oekraïne nu lid wordt van de EU, gelijk de helft van alle bestaande landbouwsubsidies naar Oekraïne zullen vloeien. Alles gaat verschuiven. Er ontstaat dan een financieel vraagstuk. Ook rond de uitbreidingen en de organisatie van de EU: de druk van andere kandidaat-leden zal steeds groter worden, de EU krijgt een ander karakter. Er stellen zich dan grote vragen over de bestuurbaarheid.

“Er moet noodgedwongen een ander soort unie worden opgetuigd als je 35 leden krijgt. Met 27 zijn er nu al te veel. Het vetorecht van de lidstaten moet er dus uit. Het kan niet anders. De grote EU-hervorming die zich al lang aandient, moet versneld worden. Opnieuw is dat de realiteitstoets achter onze heroïsche steun voor Oekraïne. Een EU-lidmaatschap van Oekraïne zal ook voor ons, in het verre westen, enorme gevolgen hebben. Het gaat ons veel geld en energie kosten. Maak je borst maar nat. Voor de puinhoop die Rusland aan het aanrichten is, zal ook Europa betalen.”

Biedt de Europese politieke unie van Frans president Emmanuel Macron een tussenweg voor vol lidmaatschap? Hij probeert een ander soort samenwerking uit met de buitengordel van de EU.

“Het is eigenlijk jammer dat in 2005-2006 de Europese grondwet is afgeblazen, want er moet een nieuw kader geschapen worden met nieuwe basisregels om de Unie de komende decennia te laten voortduren. Het zou goed zijn dat je toch een EU bouwt die wat flexibeler is. Er is al langer gepleit voor een kern-Europa met de Euro- of Schengenlanden.

“De brexit zou zich met zo’n flexibeler model waarschijnlijk nooit hebben voorgedaan. Ook de Griekse crisis was minder hard geweest. De grote kracht van Europa is altijd geweest dat we van elkaar verschilden. Daarom kon altijd een andere dynamiek en creativiteit ontstaan. Dat moeten we nu eens opnieuw onder ogen zien. Als we nu de nieuwe leden binnenlaten en deze huidige, starre EU blijft bestaan, dan knalt de boel binnen tien, twintig jaar in elkaar.”

Sommige eurosceptische rechts-populisten, die in meerdere lidstaten hoog scoren in de peilingen, beogen net zo’n implosie?

“Je kunt alleen met zo’n flexibele Unie die populisten de wind uit de zeilen nemen. Een voorbeeld: de helft van de rauwe melkkazen die je hier vroeger op een markt in Frankrijk kon kopen, is volgens de huidige EU-regels verboden terwijl er niks mee aan de hand was. Natuurlijk worden die boeren daar gek van. Als je de Unie dus weer wat menselijker maakt en dichter bij huis brengt, haal je meteen wat kilte uit de lucht. Als je duizend-en-een zaken té star regelt, dan kost het je kostbare legitimatie en gezag.

“Een aantal klachten over de EU zijn gewoon terecht. Neem de aanleg van de nieuwe Amsterdamse metrolijn, een paar jaar geleden. Er waren een paar Nederlandse aannemers die al decennia ervaring hadden met die blubbergrond van ons. Door een Europese aanbesteding ging het contract naar een Duitse aannemer die prompt het foute beton gebruikte, waardoor dit gigantische investeringsproject meer dan een jaar stil lag. Toen dacht ik toch even: dank je wel, Brussel! Zoiets schept veel weerstand tegen de EU. De brexit is niet alleen een afgang van die idiote Britten geweest, maar ook van Brussel.”

Intussen blijft de trans-Atlantische eenheid tussen de EU en de VS minstens zolang Joe Biden aan de macht is. Maakt hij kans op herverkiezing in 2024 en is hij de beste man gezien zijn ouderdom?

“Biden heeft veel bereikt, zo sleepte hij zijn groene investeringswet weg van voor de poorten van de hel, maar zijn leeftijd vind ik een probleem. Ik word zelf ook een dagje ouder en dan merk je dat je bepaalde dingen gewoon niet meer zo goed kunt. Als je op je 82ste als VS-president nog een herverkiezingscampagne wil gaan voeren, dan moet je hard steunen op je presidentiële staf en ook een verrekt goede vicepresident hebben.

“Ik werk nu aan een boek over president Franklin D. Roosevelt, die drie termijnen deed en een paar maanden in zijn vierde voor hij stierf aan een beroerte. Net zoals Biden leefde hij in een oude-mannen-megalomanie: mij kan niks gebeuren. Zijn vicepresident Harry Truman was totaal niet bijgepraat, hij wist van niks toen Roosevelt, in het bijzijn van zijn minnares, voorover viel en zijn laatste adem uitblies. Truman was zelfs niet op de hoogte van het Manhattan-project, de ontwikkeling van de eerste atoombom, die hij een paar maanden later wel als eerste zou gaan gebruiken!

“Om dit soort situaties te voorkomen baart het me zorgen dat de Democratische partij niet in staat is om iemand naar voren te schuiven die minstens tien tot vijftien jaar jonger is. Er is zo’n interessante jonge generatie in Amerika. Waarom dan deze stokoude man? Zijn vicepresident Kamala Harris is totaal niet geliefd. En die zou hem dan ineens opvolgen?

“Het enige voordeel is dat Trump waarschijnlijk de tegenkandidaat gaat worden, zoals het er nu voor staat. Alle Democraten denken nu: laat maar gebeuren, dan winnen we het wel. Dan win je wel een verkiezing uit weerzin voor de tegenkandidaat. Dat is niet de gezondste basis om je president te kiezen. Alle 80-plussers die De Morgen lezen, zullen erkennen dat het krankzinnig is. (lacht) Je kunt nog veel doen als je 80 bent, maar de zwaarste baan ter wereld?”

Roosevelt was getuige van een oorlog in Europa, die eindigde in een wereldbrand waarin hij meegezogen werd. Ziet u gelijkenissen?

“Ik schrijf nu over het eind van de jaren 1930, een beklemmende bezigheid omdat je die patronen van toen nu ook weer ziet ontwikkelen. Dezelfde terminologie wordt gehanteerd. ‘Het Westen als arsenaal van de democratie’ – een uitspraak die is uitgevonden door Roosevelt en de zijnen in een toespraak. In die tijd waren de VS nog tot eind 1941 neutraal. Vanaf 1940 hebben ze enorm zitten manoeuvreren om Engeland wel te steunen en toch die neutraliteit overeind te houden.

“Nu zie je precies hetzelfde. Nu steunen ze Oekraïne, maar proberen ze als NAVO niet rechtstreeks in oorlog te komen met Rusland. Ook toen zag iedereen: dit onweer wordt groter, dit wordt een grotere oorlog. Er is één groot verschil: we leven nu in een wereld met kernwapens. Voor de rest zijn de mechanismen exact hetzelfde. Hadden we nog in een tijd van conventionele wapens geleefd, dan waren we, vermoed ik, langzaam maar zeker in een oorlog met Rusland gerold. Al die mechanismen hangen nu opnieuw in de lucht.”

‘Als Poetin verdwijnt, kan ook een land ontstaan met losgeslagen milities. Je ziet een totale onttakeling van een imperium.’ Beeld Jan Mulders

Toen vormden Duitsland en Italië de Asmogendheden en in Azië was Japan de agressor. Nu bestaat dubbelzinnigheid over de positie van China. Hoe ziet u dat?

“Henry Kissinger gaf onlangs voor zijn honderdste verjaardag een interessant interview aan The Economist. Hij verwacht binnen vijf à tien jaar een zwaar conflict rond Taiwan (al probeert hij deze week met een bezoek aan Xi Jinping de spanningen met de VS te ontzenuwen, red.). Bereid je daar maar op voor, zei hij. Als je met de jaren 1930 bezig bent, zie je dat ook toen dit soort uitspraken werd gedaan door goed geïnformeerde diplomaten over oorlog in Europa en Azië. Er hangt nog veel zwaar weer boven de wereld. We weten niet waar het zal losbarsten maar het dreigt langs alle kanten. De herkenning die ik nu heb, vind ik een schokkend gevoel. Ik zou willen dat het niet zo was.”

Slaapwandelen we nu naar een nieuwe wereldbrand of is dat het soort hyperbolen waarvoor we moeten oppassen?

“De regeringsleiders op Europees en NAVO-niveau slaapwandelen niet, er wordt veel geld in de oorlog in Oekraïne gestopt, maar dan kijk ik ook naar de tegenstrijdigheden in de lidstaten. Kijk naar Nederland. We zijn aan de ene kant internationaal bezig en aan de andere kant blijven we toch extreem provinciaal. Met die BBB wordt het nu nog provincialer. In onze politieke crisis speelt de Oekraïense oorlog bijna geen rol. In die zin zie je sommige politici en mensen wel slaapwandelen. Er komt iets enorms op ons af maar het speelt, althans in Nederland, in het publieke debat nauwelijks een rol.”

Kan de oorlog in Oekraïne nog verder internationaliseren?

“Het is een vraag met een dilemma dat ook in de jaren 1930 speelde. Duitsland nam eerst Sudetenland in, pikte op een gegeven moment Oostenrijk in, Tsjechoslowakije... als een rupsje-nooit-genoeg. Iedereen zei: het is een kleine correctie. Dat was net zo met Oekraïne (toen Poetin in 2014 eerst de Krim annexeerde, red.). Op een gegeven moment zie je wel dat zo’n grootmacht bezig is met een veel groter project. Je ziet dat ook bij Poetin, zoals destijds iedereen die Hitlers Mein Kampf las en zijn redevoeringen volgde, wist wat zijn ambities waren.

“Bij een dictator moet je vaak letterlijk nemen wat hij zegt en wat hij doet. Je ziet duidelijk dat Poetin een imperiale ideologie nastreeft en in zijn dromen veel verder wil gaan dan enkel Oekraïne. Georgië, Moldavië en de Baltische staten zijn ook bedreigd, ook al vallen deze laatste onder NAVO-dekking. Rusland is gewoon een doorvretende grootmacht, pal aan de Europese grens. Dat moet je stoppen. Het wordt veel te gevaarlijk. De Russische aspiraties zijn niet dat ze alleen een deel van Oekraïne willen, nee, die zijn veel veel groter. Die moet je héél serieus nemen, zeker nu ook nucleaire ontwapeningsverdragen al zijn opgezegd.

“Een gekwetst imperium roept rare krachten op. Daar moet je tegelijk voorzichtig mee omgaan én vastberaden. Dat is de fase waarin we nu zitten. Helaas.”