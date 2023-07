‘Geen sprake van een doorbraak’: volgens legerchef Michel Hofman zal de oorlog in Oekraïne nog lang duren en nog veel slachtoffers maken

Ook legerbaas Michel Hofman leest de hoopvolle analyses over een nakende instorting van de Russische bezettingsmacht in Oekraïne. ‘Maar ik kijk naar het terrein. Daar zie ik dit niet.’

Ondanks een hoge dodentol langs beide kanten van de frontlijn is er volgens Hofman vandaag “geen sprake van een doorbraak”. Beetje bij beetje boekt het Oekraïense leger vooruitgang, maar voor wie uitzoomt, is duidelijk dat het doel - de Russische bezettingsmacht in tweeën splijten via een offensief richting de Zee van Azov - veraf is. “Er wordt ergens 100 meter veroverd, dan weer 50 meter prijsgegeven, vervolgens nog eens 200 meter veroverd, enzovoorts. Het gaat erg moeizaam. Het is duidelijk dat het nog lang zal duren en dat er spijtig genoeg nog veel doden zullen vallen”, zegt Hofman.

Hofman, die als stafchef van het Belgisch leger beschikt over bijzonder veel info, blijft zo opvallend behoedzaam. “Wat we zeker weten is dat Oekraïne noch Rusland voorlopig bereid is de strijd te staken. Ze vechten door. Voor de rest is het momenteel voor iedereen een beetje gissen. Vooral Oekraïne heeft het initiatief, maar tot veel doorbraken leidt dit dus niet. Ik hoor nu op bijna elke vergadering van de Ukraine Defence Contact Group (rond westerse hulp, JVH): “De komende weken worden cruciaal.” Nu goed: het is daar geen wandeling. Wij westerlingen zijn soms ongeduldig, maar we voeren het gevecht niet.”

F-16's

Waarom Oekraïne er niet in slaagt een doorbraak te forceren? Hofman ziet een aantal redenen. In de eerste plaats zijn er de grote Russische mijnenvelden, die manoeuvreren op het slagveld bijzonder lastig maken. Zeker omdat Oekraïne geen overwicht heeft in de lucht. De langverwachte levering van F-16’s kan hier iets aan veranderen, maar deze levering zal ten vroegste in de loop van volgend jaar renderen.

Ook het idee dat de Russische bezettingsmacht op instorten staat, neemt Hofman met een korrel zout. Zo blijken de Russen erg bedreven in elektronische oorlogsvoering: het verstoren van gps- en radiosignalen, wat bijvoorbeeld problemen kan opleveren voor de doeltreffendheid van langeafstandsraketten. “Met die korte koortsdroom van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin hebben we het ook gezien: het regime zou ‘zeker’ in elkaar stuiken. Dat is dan toch niet gebeurd. Er zijn elementen die aantonen dat de commandostructuren in Rusland misschien niet zo stevig zijn en ik lees ook al die hoopvolle analyses, maar ik kijk naar het terrein. En daar heeft Oekraïne niet kunnen profiteren van de terugtrekking van duizenden Wagner-huurlingen.”

De NAVO-top in Vilnius deze week noemt Hofman een succes. De toetreding van Finland en nu ook Zweden betekent een boost voor de aanwezigheid van het bondgenootschap rond de Oostzee. Het is ook goed nieuws voor de uitbouw van de Europese slagkracht. België zal zelf voortwerken aan de geplande modernisering van het eigen leger. Volgens Hofman zullen nieuwe NAVO-doelen voor ons land onder meer inhouden dat we “nog meer zullen moeten inzetten op onze rol als logistieke draaischijf” voor westers legermaterieel, met bijvoorbeeld de uitbouw van onze havens en spoorlijnen.