Geen enkel teken dat strijd in Oekraïne zal afnemen door winter: ‘Gevechten zullen nog verhevigen’

Het Oekraïense leger lijkt na zijn recente overwinning in Cherson niet van plan een operationele pauze in te lassen. Terwijl het in het noordoosten de Russische logistieke aanvoerlijnen probeert af te snijden, komen er vanuit het zuiden steeds meer berichten dat de Dnjepr-rivier niet de barrière is waar de Russen op hadden gehoopt.

Het was een bijzonder kort maar veelzeggend zinnetje dat het Oekraïense ministerie van Defensie zondag online plaatste, samen met een video van militairen die bij ondergaande zon in bootjes een rivier overstaken: “De prachtige Dnipro”, met de Oekraïense naam verwijzend naar de rivier die de provincie Cherson in tweeën deelt.

De post vormt de eerste, zij het nog cryptische, aanwijzing dat Oekraïne niet van plan is om zijn offensieven de komende weken op een lager pitje te draaien, nu de winter zijn intrede doet in het land. Lang werd gedacht dat de gevechten in de oorlog langs beide zijden aan intensiteit zouden inboeten door verslechterende omstandigheden als regen, sneeuw, modder en koude. In het zuiden vormt de Dnjepr bovendien een brede barrière tussen het nu bevrijde westelijke deel van Cherson en het nog bezette deel in het oosten. De bruggen erover zijn opgeblazen, en de oostoever is vooral moerasgebied, wat logistieke operaties bemoeilijkt.

Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) 13 november 2022

Toch is er voorlopig geen enkel signaal dat er een operationele pauze zit aan te komen, integendeel. “Oekraïne zal zijn tegenoffensieven niet pauzeren en de Russen niet toelaten hun voorraden opnieuw aan te vullen”, bevestigde Oleksi Arestovytsj, militair adviseur van president Zelensky, maandag. De Oekraïense inschatting is dat het Russische leger nu zwak staat, na de terugtrekking uit Cherson, en dat een afname van de gevechtsintensiteit enkel de Russen ten goede zou komen om tegen de lente van 2023 weer aan kracht toe te nemen.

Nieuwe hoofdstad

Sinds de bevrijding van de westoever van de Dnjepr heeft Oekraïne de oostoever tot aan de grenzen met de Krim en de provincie Zaporizja in het vizier met zijn artillerie. Dagelijks worden er beschietingen gemeld op Russische commandocentra, munitiedepots, vliegvelden en andere logistieke knooppunten in steden als Hola Prystan, Skadovsk en Chaplynka op de oostoever. Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft Rusland de ‘hoofdstad’ van Cherson verhuisd naar Heniches’k, de stad in Cherson die het verst van het front verwijderd ligt. Het lijkt er dan ook op dat Oekraïne stap voor stap de Russische logistieke keten wil breken, zoals het eerder ook al deed in aanloop naar het succesvolle Charkiv-offensief van september.

Officieel houdt Oekraïne zich aan een operationele stilte over de lopende offensieven, maar zowel bij Russische als bij Oekraïense waarnemers gonst het sinds de post van het Oekraïense leger van de geruchten over een operatie van special forces aan de andere kant van de rivier. Troepen zouden vanuit het dorp Otsjakiv in het zuiden van de provincie Mykolajiv de monding van de Dnjepr overgestoken zijn richting de schoorwal van Kinboern. Die smalle landstrook van slechts 70 meter breed en 7 meter lang vormt de scheiding tussen de rivier de Dnjepr en de Zwarte Zee, en is het uiterste westelijke punt van het gebied dat Rusland in Oekraïne in handen heeft. In vogelvlucht ligt het op slechts 60 kilometer van Odessa.

Evacuatie

Maandag deed ook de burgemeester van Olesjky, een dorp net tegenover Cherson aan de overkant van de Dnjepr, zijn duit in het zakje: op Facebook postte hij een beeld van eenzelfde ondergaande zon samen met de Oekraïense vlag en het embleem van het Oekraïense leger. Op videobeelden bleek het dorp verlaten door de Russische militairen.

The official Facebook page of Oleshky city mayor Yevhen Ryschuk just posted this cryptic message:



"ОЛЕШКИ !!!" which means "Oleshky !!!". We don't know yet what this means. We will keep an eye open. pic.twitter.com/wRpgrETV4I — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 14 november 2022

Volgens Oekraïne heeft het Russische leger een terugtrekking bevolen in een strook van 15 tot 20 kilometer breed ten oosten van de Dnjepr. Het stadsbestuur van Nova Kachovka bevestigde alvast dat het alle werknemers die voor de Russische bezetter werken, geëvacueerd heeft omwille van Oekraïense artilleriebombardementen.

Inwoners van Cherson proberen opnieuw internet te krijgen op hun smartphone na de bevrijding door de Oekraïners. Beeld Photo News

Ook in het noordoosten is er geen enkel teken dat de gevechten de komende tijd zullen afnemen. In Loehansk voert Oekraïne zijn offensief nog op en boekt het naar verluidt vooruitgang in de richting van de steden Svatove en Kreminna, in een poging de Russische aanvoerlijn in de Donbas af te snijden.

Intensivering

In Donetsk is het dan weer Rusland dat zijn offensieven nog verhevigt, en ook de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War ziet hier zelfs nog een intensivering van het conflict. “Beide zijden vechten nu al in zeer modderige omstandigheden. Ze zullen waarschijnlijk niet stoppen als de koude de grond bevriest en nog meer geschikt maakt voor grootschalige gemechaniseerde manoeuvre-oorlogsvoering. De gevechten zullen eerder verhevigen dan verslappen als de temperaturen dalen.”

De constante aanvoer van gemobiliseerden samen met de aankomst van troepen die eerder in Cherson vochten, maken de strijd om steden als Bachmoet en Pavlivka bovendien bijzonder zwaar. Toch zullen de Russen hier “waarschijnlijk geen operationeel belangrijke overwinningen behalen”, lijden ze “immense verliezen” en gaat het meer om een prestigeproject dan om iets anders. “Er is geen enkele reden om te denken dat de niet goed getrainde, slecht uitgeruste en amper gemotiveerde Russische reservisten de Oekraïners zullen kunnen tegenhouden.”