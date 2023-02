Fotoreeks. De meest markante beelden van 1 jaar oorlog in Oekraïne

Exact 1 jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. De Morgen zette de meest indrukwekkende beelden van de oorlog op een rij.

25 februari: Oekraïense troepen nemen verdedigende posities in op een brug in het centrum van Kiev. Beeld REUTERS

23 maart: een kapotgeschoten Russische tank in Marioepol. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

27 maart: een door een Russische raket vernietigd huis in Mykolajiv in het ziekenhuis van Oekraïne. Beeld Photo News

11 april: een inwoner kijkt naar de restanten van een Russische raket in de stad Lysytsjansk in de Donbas. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

8 juli: Oekraïens president Zelensky buigt zich over een landkaart tijdens een bezoek aan een Oekraïens commandocentrum in Dnipro. Beeld AFP