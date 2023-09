Expert over het ontslag van Oekraïense defensieminister: ‘Zelensky doet het om het vertrouwen van het Westen te behouden’

Om paal en perk te stellen aan schandalen bij het leger heeft de Oekraïense president Zelensky zijn defensieminister ontslagen. Maar het einde van het corruptieprobleem is volgens auteur Hella Rottenberg niet in zicht. ‘In Oekraïne is het endemisch.’

Eieren waarvan de prijzen ineens omhoog gingen, of winterjassen die zo dun zijn dat je ze niet bij koud weer kunt dragen: het Oekraïense leger is bij heel wat aankopen opgelicht. De verhalen hebben al smakelijke headlines teweeggebracht. Maar de Oekraïense legerleiding is er al te vaak door in haar hemd gezet. Daarom heeft president Zelensky nu defensieminister Oleksii Reznikov de laan uit gestuurd.

“In januari was er al sprake van dat Reznikov plaats moest maken”, zegt auteur Hella Rottenberg, die verbonden is aan het journalistieke platform Raam op Rusland. “Toen zijn er enkele ondergeschikten opgepakt, maar hij is zelf als minister gebleven. Reznikov wordt er niet van verdacht dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Maar dat er steeds nieuwe schandalen komen toont dat hij zijn ministerie niet in zijn greep had. Vorige maand bleek dat het leger te veel betaalde voor die winterjassen uit Turkije.”

Is zijn ontslag er onder druk van het Westen gekomen?

“De actie van Zelensky is er alleszins gekomen om het vertrouwen van westerse landen te behouden. Het Oekraïense leger hangt sterk af van hun goodwill om wapens en munitie te leveren. Dan moet het ministerie van Defensie ook tonen dat het zijn eigen middelen goed kan beheren. Als dat vertrouwen geschonden wordt, dan komt Oekraïne in de problemen.”

Toont dit nu aan dat er in Oekraïne meer controle is op corruptie?

“Het waren Oekraïense onderzoeksjournalisten die de zaak van de eieren en die van de winterjassen aan het licht hebben gebracht. Die eieren werden net als ander voedsel voor militairen veel te duur ingekocht. Het belangrijkste, vind ik, is dat de politiek hier nu echt op heeft gereageerd. Daardoor kan er echt iets veranderen.”

Oekraïense soldaten tijdens een opleiding. Beeld LYNSEY ADDARIO / NYT

Zelfs getrouwen van Zelensky zitten nu in de cel, zoals de oligarch Ihor Kolomoisky. Hij was een geldschieter van zijn verkiezingscampagne.

“Ja, maar hun verhouding was al lang niet meer zo vriendschappelijk. Mij verbaast het eigenlijk dat hij zo lang vrij kon blijven rondlopen. Kolomoisky was een eigenaar van PrivatBank. De Oekraïense staat heeft de bank moeten redden, omdat ze quasi failliet was. Maar toen bleek dat er door de voormalige eigenaren grote sommen waren verduisterd.”

Wat verwacht u van de nieuwe defensieminister, Rustem Oemerov?

“Het is moeilijk te zeggen of hij erin zal slagen om het ministerie op te kuisen. Oemerov is in het buitenland niet zo’n bekend figuur. Maar hij zit wel in de politieke elite van Oekraïne. Hij staat nu aan het hoofd van een privatiseringsfonds en heeft nog mee onderhandeld over de graandeal. Op het strategische vlak verandert zijn aanstelling niets. Het plannen van operaties wordt gedaan door militairen. De minister is vooral belangrijk om geld en wapens te regelen voor het leger.

De nieuwe defensieminister Rustem Oemerov. Beeld ANP / EPA

“Het is ook boeiend om te zien dat Oemerov een parlementslid van de oppositiepartij Holos is. Dat hij een plaats krijgt in de regering komt omdat de binnenlandse politiek in Oekraïne naar de achtergrond is verschoven. Alles wordt er nu gedomineerd door de gemeenschappelijke strijd tegen Rusland.”

Zelensky heeft vroeger nog verandering doorgevoerd. Hij ontsloeg vorig jaar ook zijn procureur-generaal en de baas van de inlichtingendiensten, omdat medewerkers van hun departementen collaboreerden met Rusland.

“Klopt, maar ik denk dat daar vooral politiek in meespeelde. Er zijn interne conflicten gaande, daardoor kan je niet altijd precies zeggen wat de reden is van zo’n ontslag. Je kan wel zeggen dat Zelensky zeker de touwtjes in handen heeft. Er is een noodwetgeving van kracht, waardoor hij en zijn adviseurs heel veel macht hebben gekregen.”

Heeft het Oekraïense leger al schade geleden door de corruptiegevallen?

“Ik denk het wel. Kijk maar naar het schandaal dat er geweest is rond de rekruteringsbureaus. Sommige Oekraïense mannen betaalden grote sommen geld om medisch ongeschikt verklaard te worden, zodat ze onder hun dienstplicht uit konden komen. Zulke zaken ondermijnen echt het moreel van de troepen, want het is een slag in het gezicht van de soldaten die aan het front vechten.

“Zelensky heeft getoond dat hij het ook onacceptabel vindt door de officieren te ontslaan die de leiding hadden over die rekrutering. Dat was een belangrijke stap. Maar sowieso zullen er nog zaken volgen, want het probleem is echt endemisch in de Oekraïense samenleving.”

Voor de invasie kreeg Zelensky veel kritiek omdat hij te weinig deed om het probleem aan te pakken, ook al was dat zijn grote verkiezingsbelofte.

“Nu pakt hij het dus wel aan. Zelensky is een fenomenale oorlogspresident gebleken, die buitenlandse steun kan aantrekken en het moreel van de bevolking hoog houdt. Sinds de invasie heeft hij elke dag een toespraak gehouden op televisie om de Oekraïners moed in te spreken. Dat doet iemand anders hem niet zomaar na.”

De corruptiedossiers worden hem dus niet aangerekend?

“Nee, dat denk ik niet. Maar als de oorlog eindigt, kan het weer een heel ander verhaal zijn. Het is maar de vraag of hij dan nog verkiezingen wint en geschikt wordt bevonden om het land te leiden.”