Eurobarometer: Belgen én EU-burgers staan vierkant achter steun voor Oekraïne

Ook 91 procent van de Belgen vindt het terecht dat Europa humanitaire ondersteuning biedt aan Oekraïne, blijkt uit een vergelijking van de resultaten per lidstaat. Over het algemeen zijn het de Scandinavische landen, Nederland, Polen en de Baltische staten waar de steun voor Oekraïne het grootst is.

Bijna evenveel burgers (88 procent) is voor de opvang in de EU van mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog. Ook in België gaat 88 procent daarmee akkoord.

De financiële steun die Oekraïne van de EU krijgt, bijvoorbeeld om lopende uitgaven te kunnen dekken, heeft de goedkeuring van 77 procent van de bevolking. De economische sancties tegen Rusland kunnen rekenen op de steun van 74 procent.

Hoewel 77 procent van de ondervraagden zegt voorstander te zijn van een gemeenschappelijk, Europees defensie- en veiligheidsbeleid, zijn minder (65 procent) ondervraagden voor gezamenlijke financiering van de aankoop en levering van militair materieel aan Oekraïne. In de EU gaan stemmen op om bijvoorbeeld samen munitie in te kopen voor Oekraïne, zoals de EU eerder samen coronavaccins inkocht.

In België is 68 procent voor militaire steun, 29 procent is tegen. De Zweden zijn de grootste voorstanders van militaire ondersteuning vanuit Europa: liefst 92 procent kan zich erin vinden. In drie landen is een meerderheid tegen het leveren van wapens: Slovakije, Griekenland en Bulgarije.

De EU moet zo snel mogelijk haar afhankelijkheid van energie uit Rusland verminderen, vindt 84 procent, terwijl 86 procent wil dat de EU fors investeert in hernieuwbare energie.

De peiling werd tussen 12 januari en 6 februari uitgevoerd onder 26.468 EU-burgers.