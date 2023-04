‘EU moet defensie-industrie opschalen naar oorlogseconomie’: in Oekraïne dreigt een munitietekort

Oekraïne is klaar voor een tegenoffensief maar kampt met munitietekorten omdat westerse leveranciers hun gevechtsintensiteit maar moeilijk kunnen bijbenen. Valt dit nog te verhelpen? ‘Drijf de productiecapaciteit van EU-defensiebedrijven op zoals de farmasector dat mocht met covidvaccins’, zeggen experts. ‘Wees ook innovatief en gebruik 3D-printers.’

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg bracht deze week eerst goed nieuws. De bondgenoten van de westerse defensie-alliantie leverden “98 procent” van hun beloofde gevechtsvoertuigen aan Oekraïne, waardoor zij volgens hem “in staat zijn om opnieuw terrein te heroveren”. De vraag hoelang ze dit kunnen volhouden blijft wel onbeantwoord. De voorbije weken waarschuwde de regering in Kiev voor een dreigend munitietekort.

“De leveringen aan Oekraïne gaan niet snel genoeg, vooral nu Oekraïne zijn tegenoffensief voorbereidt”, waarschuwt ook de Franse voormalige NAVO-assistent-secretaris-generaal Camille Grand in een scherpe analyse voor de denktank European Council on Foreign Relations, waaraan hij nu verbonden is.

De strijd aan het front van Bachmoet legde al nijpende tekorten bloot. Alleen daar worden soms duizenden artilleriegranaten per dag verschoten, veel meer dan de wapenindustrie van de westerse Oekraïense bondgenoten kunnen aanvullen. Er zullen volgens Grand “innovatieve oplossingen” nodig zijn, want het gaat lang niet alleen om artillerie. “Het probleem beslaat het volledige munitiegamma, van antitankraketten tot luchtverdedigingssystemen. Er zijn ook tekorten voor reserveonderdelen van geleverde wapensystemen.”

De oorzaak wortelt deels in het verleden, deels in getalm vandaag. Munitievoorraden waren tot deze oorlog op dezelfde leest geschoeid als de 21ste-eeuwse containereconomie: just-in-timeleveringen die voldeden aan defensiebehoeftes in vredestijd. In de eerste maanden na de Russische invasie veranderde weinig. Het zou duren tot een crisisbijeenkomst in september vorig jaar voor de NAVO-lidstaten rond munitieproductie de handen in elkaar zouden slaan. De EU volgde pas dit jaar.

Sindsdien worden bakens verzet maar de uitdaging blijft enorm. Zo leverden de VS al één miljoen 155 mm-granaten aan Oekraïne maar produceerde de VS-wapenindustrie slechts 15.000 granaten per maand, een getal dat onlangs werd opgetrokken naar 20.000. Het streefcijfer van 90.000 per maand kan pas tegen 2025 worden gehaald. Om de eigen voorraden niet te kannibaliseren vullen de VS nu al hun eigen voorraden aan met aankopen uit Zuid-Korea.

De EU-lidstaten zijn op papier in staat om jaarlijks 650.000 stuks munitie van zwaar kaliber te produceren. Recentelijk beloofden ze Oekraïne “binnen het jaar één miljoen stuks artilleriemunitie te leveren”.

Daartoe bewandelen ze drie wegen. In april kwam de Europese Raad overeen om één miljard euro munitiesteun voor Oekraïne vrij te maken uit de begrotingslijn van de European Peace Facility. Met dit geld worden lidstaten vergoed die munitie schenken aan Oekraïne uit eigen voorraden of hun bestaande orders uitbreiden. Nieuwe munitiebestellingen zullen lidstaten gezamenlijk doen via het Europese Defensie-agentschap (EDA). De schaalvergroting garandeert snellere en goedkopere leveringen.

De Europese Commissie wil de munitieproducenten ook financieel ondersteunen. Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton wil het model van opgeschaalde vaccinproductie tijdens de covidpandemie toepassen op de defensie-industrie. “Het is tijd dat de Europese defensie-industrie een oorlogseconomiemodel hanteert om te voldoen aan onze defensieproductie-behoeften”, zei hij onlangs. Breton wil daartoe de EU-begroting aanspreken maar zal dan ook regelgeving moeten zien te versoepelen in samenspraak met het Europees Parlement. Door strenge duurzaamheidsregels krijgen defensiebedrijven nog moeilijk vergunningen te pakken voor uitbreiding, laat staan financiering van banken.

Volgens Grand wordt het al dan niet slagen van de Europese beloftes “bepalend voor de militaire balans op het terrein” en “een grote test voor de strategische betrouwbaarheid” van de EU. Nu al vreest hij dat de inspanningen niet zullen volstaan en stelt hij andere alternatieven voor.

Laag te plukken fruit is bijvoorbeeld de versnelde levering van oude voorraden sovjetmunitie die nog aanwezig is in Oost-Europese lidstaten zoals Polen, Bulgarije, Slovakije, Tsjechië en Roemenië, omdat de Oekraïners ook nog steeds deze 152 mm- en 122 mm-sovjetwapens gebruiken. Onder meer de VS en het VK kopen die nu ook op de wereldmarkt op voor de Oekraïne, ook om het in één klap de Russen te ontzeggen.

Grand bepleit voorts creatievere oplossingen. “Agentschappen van defensie-onderzoek en -innovatie zouden met steun van de EU en NAVO ook opties moeten onderzoeken om 3D-printing in te zetten, bouwend op de Oekraïense ervaring om munitie (of wapenreserve-onderdelen) op niet-traditionele wijze te produceren.” Zo zijn Oekraïense bommen die vanuit lichte drones op Russische stellingen worden gegooid al 3D geprint.

Desgevraagd geeft de gewezen Franse NAVO-topman de Oekraïners met de nodige steun alsnog kans een offensief succesvol ten einde te brengen, al zal dan ook Russisch ongeluk moeten meespelen. Ook zij verschieten nu oud kruit en kijken aan tegen tekorten. “Rusland lijkt zelf voor zijn eigen uitdagingen te staan,” zegt Grand, “zo tonen hun pogingen aan om munitie te kopen uit Iran of Noord-Korea.”