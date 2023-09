‘Er is geen munitie. Niets’: onderschepte Russische communicatie schetst grimmig beeld van het front

Van ‘ze maken ons kapot’ tot ‘we hebben één geweer voor vijf soldaten’: nieuwe gelekte telefoongesprekken schetsen de moeilijke situatie waarin Russische soldaten zich bevinden. Maar ook aan Oekraïense zijde komen verkillende verhalen naar boven. ‘Negentig procent van de jongens zal hier sterven’, klinkt het bij een elite-eenheid.

“We zijn net bedelaars: we hebben één geweer voor vijf soldaten. Er is geen fucking munitie, niets. Maar ze bevelen ons wel om te gaan vechten. Wat moeten we in godsnaam gebruiken daarvoor? Onze vingers als bajonetten?”

12 juli 2023: de Russische soldaat Andrey belt met zijn vrouw. De voorbije twee maanden hebben zijn eenheid en hij het Oekraïense tegenoffensief proberen tegen te houden. Tevergeefs, zo blijkt uit het telefoongesprek. Volgens een vloekende Andrey maken de Russen “niet hen (de Oekraïners, KVD) kapot, maar zij ons”.

Ook Maxim, een soldaat uit Siberië die ter hoogte van de Oekraïense stad Lyman vecht, laat in een telefoongesprek aan zijn vrouw op 3 juli weinig aan de verbeelding over. “Er blijft gewoon niets meer van ons Tweede Bataljon over. Ze hebben het gewoon tot fucking broodkruimels herleid.” De gewonden worden volgens Maxim niet gered, maar op het slagveld achtergelaten om te sterven.

Het zijn twee fragmenten uit zeventien opgenomen telefoongesprekken die het nieuwsagentschap Reuters in handen kreeg via de Oekraïense inlichtingendienst SBU. Ze zijn afkomstig van Russische soldaten in het oosten en zuiden van Oekraïne tijdens de eerste twee weken van juli. De SBU gaf alleen hun namen, telefoonnummers en regiment mee. Reuters kon de identiteit van slechts tien van hen verifiëren. Van drie bevestigden de echtgenotes dat hun man aan het front vecht. Het nieuwsagentschap kon zelf met niemand van de soldaten spreken.

Reuters meldt dat de soldaten in de gesprekken klagen over de zware verliezen, het gebrek aan uitrusting, munitie, training en motivatie. Ook de legertop komt er niet rooskleurig uit. “Onze commandant is een regelrechte klootzak”, vertelt soldaat Alexei aan zijn moeder. Volgens hem verbergt de legerleiding informatie over de verliezen voor Russisch president Vladimir Poetin. “Iedereen die daar iets over wil rapporteren, wordt meteen geschorst en naar de frontlinie gestuurd.”

Sinds Oekraïne aan het tegenoffensief begon, kon het al enkele winsten boeken. De herovering van Robotyne, een stad in het zuidoosten van het land, werd door de Oekraïense legerleiding een “mijlpaal” genoemd. Rusland zelf ondervindt al enige tijd problemen met de mobilisatie van nieuwe soldaten en de aanvoer van materiaal.

“Oekraïne doet er alles aan om de aanvoerlijnen op de Krim en in de Donbas en de opslagplaatsen voor munitie en brandstof te raken”, zegt militair expert Peter Wijninga (Haags Centrum voor Strategische Studies). Tegelijk is de oorlog allesbehalve gewonnen. “De Russen hebben zich stevig ingegraven”, aldus Wijninga. “Veel hangt af van hoe ver het Oekraïense leger tot aan de winter kan optrekken.”

Het is zeker niet de eerste keer dat de wereld kan meeluisteren hoe het er achter de schermen van het Russische leger aan toegaat. De Oekraïense inlichtingendiensten onderscheppen al sinds het begin van de oorlog de telefoontjes op hun grondgebied, en communiceren die ijverig naar verschillende media. Een jaar geleden kwam The New York Times zo al naar buiten met een onderzoek naar vierduizend telefoongesprekken tijdens het Russische offensief in Kiev. Ook toen klonk harde taal over het leiderschap (“Poetin is een idioot”) en het falende leger (“We verliezen de oorlog”).

“Al sinds het begin van de oorlog krijgen we zulke berichten van aan het front”, zegt Wijninga. “Toch hebben we nog geen grootschalige desertie of opstand door de Russische soldaten gezien. Ik verwacht dat nu ook niet. Dit geklaag hoort nu eenmaal bij oorlog.”

Wijninga verwijst naar 1914 catastrophe, een boek van militair historicus Max Hastings waarin hij aan de hand van getuigenverslagen de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog omschrijft. “In een brief aan het thuisfront schreef een Russische soldaat toen net hetzelfde: we worden door onze leiders mishandeld en de tsaar trekt zich niets van ons aan.”

Eind augustus kwamen trouwens ook wanhopige geluiden vanuit het Oekraïense leger naar buiten. Terwijl de legerleiding de herovering van de stad Robotyne glunderend aankondigde, getuigden enkele van de betrokken soldaten in de Britse krant The Times over de zware verliezen die ze moeten lijden. “Negentig procent van de jongens zal hier sterven”, klonk het. “We weten het. Ja, we hebben de eerste linie van de Russen doorbroken maar wat heeft het ons niet gekost.”

Een andere soldaat: “Als ik dan mensen hoor die thuis of ver weg op de zetel zitten die zeggen dat het Oekraïense leger met de Bradleys en Leopards (pantserwagens en tanks, KVD) de Russen een lesje zal leren, dan klem ik mijn hoofd tussen mijn handen. En wens ik dat ze naar hier zouden komen om de realiteit van de strijd met eigen ogen te aanschouwen.”

Voor beide partijen kan het dus zeker geen kwaad om de verliezen aan de andere zijde groter te laten lijken dan ze zijn. Hoe groot ze werkelijk zijn, is moeilijk te zeggen. Beide landen weigeren over hun dodentol te communiceren. “Maar we kunnen ervan uitgaan dat beide zijden het moeilijk hebben”, aldus Wijninga. “Hoe moeilijk, zullen we waarschijnlijk pas na afloop van de oorlog weten.”