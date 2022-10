Een ‘waterbom’ van 18 miljoen kubieke meter: Oekraïne vreest voor grote Russische ‘false flag’-operatie in Cherson

Het Russische leger is naar alle waarschijnlijkheid bezig met voorbereidingen om de dam in de Dnjepr-rivier in het zuiden van Oekraïne op te blazen. Daardoor zouden tienduizenden huizen in sneltempo overstromen, een catastrofe die het Rusland in Oekraïense schoenen wil schuiven, zegt het Institute for the Study of War. Oekraïens president Zelensky waarschuwt voor een aanslag die ‘gelijkstaat met een massavernietigingswapen’.

Volgens Zelensky, die gisteravond de Raad van de Europese Unie toesprak per videoverbinding, “wijst alle informatie erop dat de Russen explosieven hebben geplaatst in de waterkrachtcentrale van Kachovka”. Die ligt op de dam en is momenteel nog in handen van het Russische leger, maar de bedoeling zou zijn ze op te blazen na de evacuatie van burgers en militairen uit Cherson, 60 kilometer ten zuidwesten op de westoever van de Dnjepr. Dat proces, dat door Oekraïne een deportatie wordt genoemd, moet begin volgende week voltooid zijn.

Als de centrale en de dam van Kachovka breken, vloeit in één klap 18 miljoen kubieke meter water in zuidelijke richting stroomafwaarts uit het stuwmeer achter de dam. Experts vergeleken het effect van een eventuele dambreuk in het Oekraïense medium Rubryka in juli nog met “de gevolgen van een atoombom”. “Miljoenen tonnen water zouden in een klap vrijkomen met een immense kracht die alles op zijn weg meesleurt: betonnen structuren, gebouwen, eender welke versterkingen.”

‘Honderdduizenden mensen getroffen’

Meer dan 80 dorpen en steden, inclusief provinciehoofdstad Cherson zelf, zouden in sneltempo overstroomd worden, met mogelijk duizenden slachtoffers, aldus Zelensky nog. Hij pleit daarom voor een internationale waarnemersmissie om te verhinderen dat “honderdduizenden mensen getroffen zullen worden”.

Zelensky’s pleidooi kwam er nadat er al dagenlang geruchten de ronde doen over het mogelijke opblazen van de belangrijke dam in de Dnjepr. Die werkt als sluis voor het scheepvaartverkeer en regelt het debiet van het gigantische stuwmeer met een oppervlakte van meer dan 2.000 vierkante kilometer ten noorden ervan. Tegelijkertijd bedient de dam de belangrijke waterkrachtcentrale van Kachovka, die sinds 1956 in bedrijf is en honderdduizenden inwoners van Zuid-Oekraïne van elektriciteit voorziet. De dam is de laatste van zes in de Dnjepr voor die in de Zwarte Zee uitmondt.

De Kachovka-dam met in de achtergrond het gebouw van de waterkrachtcentrale. Beeld rv

‘False flag’

Woensdag wees de nieuwe Russische militaire bevelhebber in Oekraïne, Sergej Soerovikin, als eerste naar de dam, en zei hij in een videoboodschap “informatie te hebben dat Kiev de dam wil bombarderen, met vernietigende gevolgen voor de hele regio”. Soerovikin zei dat “moeilijke beslissingen” daardoor de komende dagen niet uit te sluiten vallen, wat algemeen wordt gezien als een voorbode voor een Russische terugtrekking van de volledige westoever van de Dnjepr. Het Oekraïense leger zou er een overmacht van 4 tegen 1 hebben en een massale aanval voorbereiden.

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War zijn de Russische beschuldigingen echter de perfecte manier om te verhullen dat het Kremlin zelf plannen heeft de dam op te blazen en daarna de schuld in Oekraïense schoenen te schuiven in een gewaagde zogenaamde ‘false flag’-operatie. De techniek van de verschroeide aarde, een gebied na een terugtrekking volledig verwoest achterlaten, zou in dit geval die van het verdronken land worden. Oekraïne zou tegelijkertijd nog maar eens een noodzakelijke energiecentrale verliezen, na de raket- en drone-aanvallen van de voorbije week.

Russische militairen op de dam in mei 2022. Beeld AP

“Het Russische leger gaat er waarschijnlijk van uit dat de dam doorbreken hun terugtocht van de westoever van de Dnjepr kan dekken, en de Oekraïners kan tegenhouden nog verder op te rukken”, klinkt het. Tegelijkertijd kan het Kremlin Oekraïne op die manier opnieuw als ‘terroristenstaat’ afschilderen, en wordt het nieuws over de verliezen en “een derde vernederende terugtrekking, dit keer uit Cherson, volledig overschaduwd door de overstromingen”.

Bovendien zou het niet de eerste keer zijn dat Rusland bewust een dam opblaast: midden september werd die van het kleinere stuwmeer van Kryvy Rih al platgegooid, wat stroomafwaarts voor overstromingen zorgde.

Vloedgolf van 5 meter

Pro-Rusissche media en bloggers beschreven de voorbije dagen zelf de desastreuze gevolgen van een overstroming. Die zou een vloedgolf van 5 meter veroorzaken die na twee uur Cherson bereikt, en vooral de oostoever van de rivier blank zetten over een breedte van 5 kilometer. Het waterpeil zou 14 uur lang stijgen, en pas na drie dagen zou het weer gezakt zijn. Door het lagere waterpeil hogerop de Dnipro zouden er ook problemen kunnen ontstaan bij de koeling van de kerncentrale van Zaporizja.

Ook het Noord-Krimkanaal zou opnieuw opdrogen, dat aan de dam vertrekt en over een lengte van 400 kilometer het door Rusland geannexeerde schiereiland van (drink)water voorziet. “In het geval van de verwoesting van de dam zal het Noord-Krimkanaal gewoon verdwijnen”, zei Zelensky. Volgens de Russen is dat meteen een argument waarom het Kremlin de dam niet zelf wil opblazen, want dan zou het zich in eigen voet schieten.

Russian military mined the dam of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant and are planning a historical disaster - Zelensky. They are going to blow up the dam to blame Ukraine. pic.twitter.com/Z5pPUMSo25 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) 20 oktober 2022

De Russen wijzen er nog op dat het Oekraïne en niet Rusland is dat de dam en de weg erover al maandenlang stelselmatig bombardeert. Satellietbeelden tonen echter aan dat Oekraïne daarbij niet de dam zelf bestookt, maar enkel het wegdek ter hoogte van de scheepvaartsluis. Dat gebeurt bovendien met met gps-geleide Himars-precisieraketten. Op die manier wil Oekraïne de Russische militaire logistiek een hak zetten. De dam zelf is in acht maanden oorlog nog niet geraakt.

Satellietbeeld van de Kachovka-dam van 18 september. In het rood omcirkeld zijn de door Oekraïne gebombardeerde delen van het wegdek om de Russische logistiek te ondermijnen. In het blauw twee tijdelijke bruggen die door het Russische leger als vervanging zijn aangelegd. Beeld Planet

Plunderingen

Het Russische leger begon woensdag met de massale ‘evacuatie’ van burgers en lokale overheidsdiensten uit Cherson-stad richting het oosten. De Russische bezettingsautoriteiten hebben de Oekraïense troepen er vanmorgen van beschuldigd dat ze vier mensen hebben gedood bij bombardementen op de Antonovski-brug over de Dnjepr, die voor evacuaties gebruikt wordt. Kiev heeft meteen ontkend.

“Wij treffen geen essentiële infrastructuur, wij treffen geen vreedzame plaatsen of lokale bevolking”, zei de woordvoerster van het zuidelijke commando van het leger, Natalia Goumeniouk.

Oekraïne zegt dat de evacuatie ook als dekmantel dient voor de terugtrekking van Russisch militair materieel. Ook komen er berichten van plunderingen van voertuigen en zelfs brandweerwagens die allemaal op overzetboten worden gereden en richting de oostelijke oever worden gevaren.

De Oekraïense afdeling van het Europese Radio Liberty merkte op satelliet- en sociale mediabeelden hoe pontonboten volgeladen met vrachtwagens van west naar oost varen, om daarna leeg weer terug te keren voor de volgende lading. Op die manier zou het Russische leger een chaotische terugtrekking zoals in september gebeurde bij het Oekraïense Charkiv-offensief, dit keer willen vermijden.