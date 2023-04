Een Oekraïense oversteek, en Russische evacuaties: wat is er aan de hand in Cherson?

Troepen van het Oekraïense leger zouden opgerukt zijn tot aan de oostelijke oever van de Dnjepr, in een gebied dat door Rusland bezet wordt in de omgeving van Cherson. De start van het grote Oekraïense offensief is dat waarschijnlijk nog niet. Psychologische oorlogsvoering, en de Russische defensie aftasten wel.

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zou uit locatiegegevens en tekstberichten van Russische militaire bloggers moeten blijken dat Oekraïense troepen posities hebben ingenomen op de linker-, of oostelijke, oever van de Dnjepr. Dat zou voor het eerst zijn, al is niet duidelijk hoe groot het succes van de Oekraïense voortgang precies is.

De Russische troepen trokken zich in de herfst van 2022 terug uit de stad Cherson en verlieten ook de rest van de westelijke oever van de Dnjepr. Het zou hun bedoeling geweest zijn zich op de oostelijke oever te hergroeperen en het doorstoten van de Oekraïense troepen te voorkomen met de Dnjepr als brede natuurlijke barrière. Sindsdien bouwden de Russen op de oostelijke oever uitgebreide defensieve stellingen uit, net om een eventuele Oekraïense opmars daar te bemoeilijken. Ook wordt Cherson stad sinds de terugtrekking bijna elke dag wel bestookt met Russische artillerie.

Moeras

Maar ondanks het bericht van het ISW is er geen enkel bewijs dat Oekraïense soldaten effectief vaste voet aan de grond hebben gekregen op de oostelijke oever. Er liggen wel enkele honderden vakantie- en buitenhuisjes, de zogenaamde datsja’s, maar het gebied in kwestie is bijzonder moerassig en er zijn amper tot geen wegen, wat het tot een soort niemandsland maakt dat door geen van beide partijen in handen is. De strook militair bezetten en als bruggenhoofd gebruiken voor een verdere opmars heeft strategisch dan ook weinig zin, zeggen militaire specialisten.

“De Russen zitten amper of niet op de oostelijke oevers van de Dnjepr”, klinkt het bij luitenant-kolonel Tom Simoens (KMS Brussel). “Waarschijnlijk zijn een aantal Oekraïense verkenningseenheden de voorbije dagen het gebied met bootjes binnengetrokken, mogelijk om de Russische verdediging in het gebied te testen.” Russische dronebeelden toonden effectief Oekraïense troepen die aan land gaan, en Russische artilleriebeschietingen van de vakantiehuisjes. Bovendien wijst alles erop dat de Oekraïners na hun opdracht de Dnjepr opnieuw zijn overgestoken richting de westoever.

Een effectief groot tegenoffensief over de Dnjepr verwacht Simoens al helemaal niet, al sluit hij geen enkel scenario uit. “Het zou in elk geval een bijzonder riskante operatie zijn: de Oekraïners moeten al hun zwaar materieel dan via een nog aan te leggen pontonbrug over de Dnjepr sturen. De rivier is op de meeste plekken 500 tot meer dan een kilometer breed, dus dat alleen al is niet eenvoudig. Die brug zou dan de enige levensader voor de Oekraïense troepen zijn, en dus de ideale schietschijf voor de Russen vormen.”

I really want to nuance this. Taking up and actually controlling positions requires much more than infantry units that (temporarily or not, because that cannot be deduced from the footage) were seen on the left bank. This just looks like reconnaissance operations where Ukraine… https://t.co/19ZQFnBzkl pic.twitter.com/FUt3t2Iah3 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 23 april 2023

Evacuaties

Al betekent dat niet dat op de oevers van de Dnjepr geen enkele aanval zal komen, zegt Simoens nog. Al is het maar om de Russen zand in de ogen te strooien. “Afleiding is een essentieel onderdeel van oorlogsvoering. Hier troepen naartoe lokken om daarna elders toe te slaan, is zeker een optie.”

Ook op het terrein zijn er wel degelijk tekenen dat de Russen met een Oekraïense tegenaanval op deze locatie rekening houden, en zich mogelijk achter hun verdedigingslinies verder op de oever willen terugtrekken. De voorbije dagen zou de Russische bezettingsmacht inwoners van de oostoever gedwongen hebben geëvacueerd, verder naar het zuiden, zei het Oekraïense hoofd van de regionale autoriteit, Oleksandr Samojlenko, zondag.

Volgens The New York Times kan dat erop wijzen dat Moskou zich voorbereidt op een terugtrekking in aanloop naar het Oekraïense offensief. Ook in aanloop naar de terugtrekking van de westelijke oever vorig najaar kondigden de Russen evacuaties aan, waarbij ze ook alles van waarde dat los of vastzat meenamen op hun vlucht. Ook nu “stelen ze zoveel als ze kunnen”, zegt Samojlenko.

De Antonivsky-brug in Cherson na Oekraïense beschietingen vorig jaar. In november trokken de Russen zich via deze brug terug naar de oostelijke oever van de rivier, waarna ze de brug opbliezen. Beeld Bobylev Sergei/Tass/ABACA

Psychologische oorlogsvoering

Ook Natalja Hoemenjoek, woordvoerster van het militaire zuidelijke commando, zei zondag dat Russische troepen “alles stelen waar ze de hand op kunnen leggen: huishoudtoestellen, machines uit fabrieken, en zelfs geldautomaten”. “Telkens wanneer de Russen zo beginnen te stelen, betekent dat dat ze niet meer gaan terugkeren.” Hoemenjoek weigerde evenwel commentaar te leveren bij eventuele Oekraïense missies in het gebied.

Die stilte is bewust, zegt Simoens. “Dit soort kleine aanvallen gaan de komende weken nog veel vaker opduiken. De Oekraïense mist gaat nog veel groter worden in aanloop naar het echte begin van het offensief. Het aftasten van de Russische verdediging is begonnen. Bovendien is het ook psychologische oorlogsvoering, de Russen in verwarring brengen, paniek proberen veroorzaken. En dat werkt, als je ziet hoeveel stennis de Russische militaire bloggers al over dit ‘bruggenhoofd’ maken.”

So before people go crazy. No there is no cross-Dnipro offensive. There is no bridge head. There are scattered reports of UA forces having positions on the left bank of the Dnipro. This has happened since they liberated Kherson. It's a roadless swamp. pic.twitter.com/uQHFWRpynL — Def Mon (@DefMon3) 20 april 2023

Volgens de Estse minister van Defensie, Hanno Pevkur, zal het echte Oekraïense tegenoffensief minstens nog één, mogelijk twee maanden op zich laten wachten. Vooral het slechte weer en de hevige regen speelt daar een rol in, zei hij gisteren tegen de Estse openbare omroep na afloop van het overleg van de Oekraïense bondgenoten in het Duitse Ramstein vrijdag. Recente beelden van aan het front tonen hoe loopgraven nog altijd modderpoelen zijn en voertuigen op sommige plekken amper vooruit geraken.

“De Leopard-coalitie (van landen die Oekraïne van westerse tanks voorzien, red.) is sterk, en veel van het beloofde materiaal is al ter plaatse of nog onderweg”, zei Pevkur. “Maar het grootste obstakel is het weer: de regen maakt het moeilijk om zwaar materieel te verplaatsen. Als het weer omslaat, kan het sneller gaan, maar als het zo blijft, zal het offensief nog wel een maand, misschien zelfs twee, op zich laten wachten.”