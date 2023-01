‘Een nacht als in een horrorfilm’: de laatste dronken bezettingsnacht van een Russische soldaat in Boetsja

Uren voordat de Russische troepen zich eind maart uit Boetsja, voorstad van Kiev, begonnen terug te trekken, liet een Russische soldaat een spoor van bloed en verwoeste levens achter in een laatste uitbarsting van geweld.

Op een van de laatste nachten van de Russische bezetting van Boetsja ging een eenzame Russische soldaat, dronken of high, op zoek naar wijn. Hij hield een 75-jarige inwoner onder schot op straat en liet hem op de deuren van de huizen bonken.

Wat er daarna gebeurde, was een nacht vol gruwel voor twee gezinnen, als afsluiting van een maand van zinloze moorden door Russische troepen in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev. De Russische soldaat liet een spoor van bloed en verwoeste levens achter in een laatste uitbarsting van geweld, slechts enkele uren voordat de Russische troepen zich begonnen terug te trekken. Zijn eigen eenheid haalde hem in de ochtend op en ruimde de lichamen op. Binnen enkele uren was hij verdwenen.

Negen maanden na de gebeurtenissen zijn de doden grotendeels geborgen en te rusten gelegd, hebben de overlevenden hun leven weer opgepakt en zijn ze weer aan het werk gegaan. Maar het verdriet van familieleden blijft rauw, en de pijn die deze Russische soldaat en zijn kameraden dit kleine deel van een buurt hebben aangedaan, golft nog steeds door de gemeenschap van Boetsja.

De aanval van de soldaat stond niet op zichzelf. Negen soldaten van een eenheid in dezelfde bosrijke buurt zijn aangeklaagd in een van de eerste oorlogsmisdaden die in Oekraïne voor de rechter komen. De zaak draait om hun wrede behandeling van een burger, een elektrotechnisch ingenieur die in de laatste dagen van maart vorig jaar herhaaldelijk werd vastgehouden en geslagen.

De ingenieur, Serhiy Kybka, verliest geleidelijk aan zijn gezichtsvermogen door verwondingen die hij opliep bij een ander ernstig pak slaag dat hij later kreeg van een Russische soldaat die hem na zijn vrijlating op straat tegenkwam.

Genocide

In Boetsja stierven in één maand meer dan 450 mensen, ongeveer 10 procent van de resterende bevolking, een niveau dat volgens onderzoekers van oorlogsmisdaden zou kunnen neerkomen op genocide. Vijftien van die mensen stierven in een gebied van slechts enkele blokken rond de Antonia Mychailovskoho-straat, waar de dronken soldaat tekeer ging. Onder hen waren zes leden van een bejaardentehuis die stierven door kou en gebrek aan medicijnen, en een 81-jarige vrouw die opgehangen in haar tuin werd gevonden.

Net als hun buren waren de twee mannen - die volgens de burgemeester van Boetsja, buren en familieleden stierven door toedoen van de soldaat - het slachtoffer van een ongedisciplineerd en wreed bezettingsleger.

Het was avond, net voor de avondklok van 20 uur op 27 maart 2022, toen de Russische soldaat Oleksandr Kryvenko tegenkwam en hem onder bedreiging van een pistool langs de straat naar een groot huis achter hoge muren stuurde. Boetsja zat in het donker, zonder elektriciteit of internet.

Kryvenko was een leraar, die alleen woonde nadat hij zijn vrouw en haar gehandicapte dochter uit Boetsja had helpen evacueren. Opgeleid als piloot, had hij zijn leven lang gewerkt als afsteller in de glasverwerkingsfabriek van Boetsja, geroemd om zijn vele mechanische uitvindingen. Sindsdien baatte hij een educatief centrum uit, waar hij zijn liefde voor het bouwen van modelschepen en vliegtuigen deelde met generaties kinderen.

Zijn familie zei dat geprobeerd zou hebben te praten met de Russische soldaat. “We hadden nooit ruzie”, zegt zijn vrouw, Svitlana Tkachuk, 55 jaar. “Hij was heel gelijkmoedig en probeerde altijd tot een overeenkomst te komen.”

Toen hij en de soldaat het huis bereikten, bonkte Kryvenko op de poort en riep naar de bewaker, een Oekraïner genaamd Serhiy, die hij kende. Serhiy opende de poort en de soldaat riep met zijn geweer in de aanslag: “Ik wil wijn, Boyar!”, een ouderwetse aanspreekvorm voor een Russische edelman.

Serhiy legde uit dat hij slechts een bewaker was. Russische soldaten hadden alle alcohol in het huis al in beslag genomen. “Toen zette hij het pistool tegen mijn slaap en vroeg: ‘Heb je wijn?’”, vertelt Serhiy in een interview, waarbij hij alleen zijn voornaam noemt. “Ik zei: ‘Nee.’ Ik dacht: ‘Dit is het einde.’”

Serhiy zette zich schrap voor een kogel, maar de Rus trok plotseling zijn geweer omhoog en schoot boven zijn hoofd. De soldaat beval de twee Oekraïeners in het huis naar alcohol te zoeken. Toen hij ontdekte dat er geen was, dreigde hij een granaat te gooien, maar hij was zo dronken dat hij die niet uit een zak aan de zijkant van zijn gevechtsbroek kon halen.

‘Hij is niet goed bij zijn hoofd’

Uiteindelijk ging de soldaat, die volgens Serhiy een etnische Rus was en er ongeveer 35 jaar oud uitzag, er vandoor en nam hij Kryvenko mee. Twintig minuten later kwam de commandant van de soldaat langs met drie anderen die op zoek waren naar de soldaat. De commandant zei dat de soldaat, die hij Alexei noemde, een verwarde man was, een veteraan in zijn vierde oorlog, en gevaarlijk.

“Ga je verstoppen en steek je neus nergens voor uit”, zei de commandant tegen hem. “Hij is niet goed bij zijn hoofd. Hij kan schieten of een granaat gooien.” Ondanks alle waarschuwingen haalde de commandant Alexei en zijn gijzelaar die nacht niet in. De twee belandden niet ver weg op het grote landgoed van een gepensioneerde Oekraïense politicus, Oleksandr Rzhavsky. De 63-jarige Rzhavsky, voormalig bankier en parlementslid, was de leider van een kleine politieke partij en had zich tweemaal kandidaat gesteld voor het presidentschap.

De overblijfselen van een Russisch konvooi dat door de Oekraïense artillerie onder vuur is genomen, gefotografeerd op 4 april 2022. Beeld NYT

Als iemand een oorlogszuchtige Russische soldaat aankon, was het waarschijnlijk Rzhavsky, die Russisch sprak en zich met een natuurlijke autoriteit gedroeg. Zijn “vrienden en tegenstanders zijn het over één ding eens - hij was altijd oprecht”, schreef zijn familie in een overlijdensbericht in april. “De verklaring hiervoor is heel eenvoudig - zijn doel was altijd vrede en rust op Oekraïens grondgebied.”

Rzhavsky werd door veel Oekraïners gezien als pro-Russisch, en in zijn geschriften voor de oorlog steunde hij grotere politieke en diplomatieke inspanningen om overeenstemming met Rusland te bereiken. Maar hij toonde zich zeer geschokt door de grootschalige invasie van president Vladimir Poetin die op 24 februari 2022 begon. “Waarom nu en via een open oorlog?”, vroeg Rzhavsky in een Facebookpost op 2 maart. “Mijn brein zoekt verwoed naar verschillende opties, maar vindt er geen enkele die niet tot een nog grotere ramp leidt.”

Rzhavsky liet de Rus en zijn gijzelaar blijkbaar binnen in zijn huis. Ze zaten aan de eettafel in de grote open woonkamer, en Rzhavsky gaf hen wijn, volgens buren die bekend zijn met de gebeurtenissen. Rzhavsky’s familie weigerde te worden geïnterviewd voor dit artikel, omdat ze privacy willen in moeilijke tijden. Maar de twee vrouwen in het huis op dat moment, Rzhavsky’s vrouw en zijn zus, konden zich verbergen en ontsnapten aan verwondingen, volgens de burgemeester van Boetsja, Anatoliy Fedoruk.

Die avond knapte er iets en de soldaat, Alexei, opende het vuur op de twee mannen aan tafel. Kryvenko werd in zijn stoel gedood met drie kogels in de borst, zegt zijn zoon, Yuriy Kryvenko. Rzhavsky werd in het hoofd geschoten. De soldaat gooide vervolgens een granaat en verwondde bij de explosie zijn eigen been.

“Er volgde een nacht als in een Amerikaanse horrorfilm”, zegt een buurvrouw, Olga Galunenko. “Dit donkere huis, twee lichamen die daar lagen en deze gekke man met een geweer.” Ze zegt dat Rzhavsky’s zus, Zoja, naar buiten kroop en zich verstopte in een garderobe. “Zijn vrouw verstopte zich op een andere plaats.”

April 2022: onderzoekers halen lichamen uit een massagraf in Boetsja. Beeld NYT

Graf

Pas in de ochtend kwam de eenheid van de soldaat hem zoeken. Ze namen hem mee in een gepantserd voertuig. Ze verontschuldigden zich bij de vrouwen voor zijn daden en groeven zelfs een graf en begroeven Rzhavsky in de tuin. Als laatste daad van wreedheid dumpten ze Kryvenko’s lichaam in een klein bosje aan de overkant van de straat.

De regionale aanklager van Kiev heeft een afzonderlijk onderzoek ingesteld naar hun dood, wegens “schending van de wetten en gebruiken van de oorlog, gecombineerd met moord met voorbedachten rade”, aldus het voorlichtingsbureau van de aanklager. In het geval van Kryvenko is er nog een aanklacht wegens schending van de territoriale integriteit van Oekraïne.

De familie Rzhavsky gaf de soldaat in april in een gezamenlijke Facebook-post de schuld van de moord op Rzhavsky en zei dat hij “dronken was van zijn eigen straffeloosheid”. Ze maakten geen melding van Kryvenko. Toen zijn zoon hem begin april kwam zoeken, bevestigden ze dat Kryvenko was neergeschoten, maar zeiden ze niet te weten wat er met zijn lichaam was gebeurd.

“Ze dachten dat hij een of andere zwerver was, of alcoholist”, zegt Yuriy Kryvenko bitter, terwijl hij in vertelt hoe hij de details van zijn vaders dood bij elkaar sprokkelde. Anderhalve week lang zocht hij naar zijn vader, wanhopig hopend dat hij het op de een of andere manier had overleefd.

Op een gegeven moment werd de familie zo wanhopig dat ze een helderziende raadpleegde, die zei dat het lichaam van Kryvenko slechts twee huizen van zijn huis lag, maar in het bos. Toen de sneeuw begon te smelten, begon de zoon van Kryvenko met de hulp van een vriend het bosje tegenover het huis van Rzhavsky te doorzoeken. Ze vonden een paar schoenen en legden het lichaam van zijn vader bloot. Hij lag op een gordijn van het huis van Rzhavsky.

Kryvenko werd begraven naast zijn moeder in zijn geboortedorp buiten Boetsja.

“18 dagen lang lag hij op de grond, bedekt met bladeren”, zegt de zoon van Kryvenko, terwijl hij vertelt over de pijn van de bevestiging van zijn dood. “Eerst dacht ik niet dat hij het was. Als iemand vermist is, is het op de een of andere manier makkelijker.”

Beeld Photo News